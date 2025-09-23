Negocios

Comida rápida en Costa Rica: a 55 años de un cambio gastronómico que trajo empleo, innovación y una batalla de marcas

En 1970 llegó al país la primera cada de comida rápida internacional. Analizamos los cambios en el segmento, las marcas presentes, las que se despidieron, las que se fueron y regresaron, y las que aún no han llegado al país

EscucharEscuchar
Por Brandon Flores

En marzo de 1970 Costa Rica vivió un hito gastronómico, con la llegada de un negocio que más de cinco décadas después mueve millones de colones diariamente, genera empleos y encadenamientos productivos en decenas de cantones del país y además se ha convertido en un termómetro para medir si cierta zona tiene potencial de desarrollo inmobiliario. Se trata de las franquicias de comida rápida.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Comida rápidaFranquicias de comida rápidaFast food en Costa RIca
Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.