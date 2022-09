¿Cómo es la vida con dos trabajos en Costa Rica? Unas 92.000 se dividen entre varios patronos y labores

Elena Jiménez tiene, desde hace seis años, dos trabajos con patrones formales. De 7 a.m. a 3 p.m. trabaja para una empresa del sector privado y de 3:30 p.m. a 9:30 p.m. labora en el sector público.

Ella tomó la decisión de tener dos trabajos cuando se dio cuenta que quería cumplir sueños que con solo un salario no podía costear. Al inicio lo vio como algo que sería temporal, su plan era generar un ahorro significativo y luego seguiría con solo un empleo.

Sin embargo, logró acostumbrarse al ajetreo, vio que sí podía sostener dos trabajos, y lo más jugoso llega en diciembre: dos aguinaldos.

“Es muy cansado, si quiero sacar un día de vacaciones tengo que coordinar en ambos lugares para que no me choquen los días, pero realmente me sirve tener dos salarios. Ya me acostumbré a la rutina”, relató Jiménez.

Sus días libres son los fines de semana porque en ambos trabajos su horario es de lunes a viernes, pero ya sabe que todos los días debe levantarse a las 6 a.m. y llega a su casa a las 10 p.m. En su lonchera lleva almuerzo, meriendas y cena.

Cuando sale de su primer trabajo, tiene que ser bastante puntual para poder llegar a tiempo al segundo. Elena tiene solo un día de teletrabajo a la semana y es en el sector privado, así que puede quedarse en casa hasta las 3 p.m. porque en el segundo no tiene la opción de laborar de forma remota.

Ahora Elena, a sus 35 años tiene la intención de tener un tercer trabajo, ella se está preparando para lanzar su propio emprendimiento.

Así como ella, en Costa Rica 92.000 personas reportaron tener dos o más trabajos durante los meses de mayo, junio y julio. Esta cifra representa el 4% de toda la población ocupada (2.153.988), según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

¿Quiénes son?

Las personas que reportan tener dos trabajos o más en su mayoría son asalariadas en ocupaciones medias y no calificadas entre las que destacan los trabajadores de los servicios, vendedores de comercios, oficiales, operarios, artesanos y de otros oficios elementales.

Al desagregar por sexo, son las mujeres las que más reportan tener un segundo empleo, y por edad se ubican entre los 35 a 59 años.

Características de personas con dos o más trabajos Porcentaje Asalariados 58,5 % Laboran en actividades de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 11,9% Actividades de los hogares como empleadores 21,8 % Comercio y reparación 14,9% Enseñanza y salud 12% Mujeres 50,9 % Hombres 49,1 Edades entre los 35 a 59 años 69,5% Fuente: INEC

“Al analizar la tendencia, se observa como durante los años del 2018 a principios de 2020, el mercado laboral tuvo un repunte en los ocupados y mantuvo una población cercana a los 2,10 millones de personas. Esto también se refleja en el incremento de personas con múltiples empleos producto del dinamismo en el mercado laboral para estos periodos”, explicó el equipo técnico que elabora la Encuesta Continua de Empleo del INEC.

Cuando hay incrementos en la población ocupada de igual forma se da en la mayoría de sus desagregaciones y la población con empleo secundario no es la excepción.

Actualmente la población que reporta tener un segundo trabajo es bajo, pero la necesidad de tener más de un trabajo crece en un contexto de alta inflación y cuando los salarios reales son menores.

Los salarios nominales mostraron una recuperación con respecto a la contracción sufrida durante el 2020: para mayo de 2022 registraron un incremento interanual del 7,8%, sin embargo la escalada inflacionaria borró ese avance al contraer el salario real en 1,3% en términos interanuales. Es decir, aunque los costarricenses reciben un mayor salario, su poder adquisitivo es menor, pues los aumentos son insuficientes para compensar la inflación.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) llegó al 12,13% en agosto, la cifra más alta que se ha registrado en Costa Rica desde marzo de 2009.

El mercado laboral enfrenta una situación compleja, la noticia relativamente buena es que ya se regresó a los niveles de desempleo previos a la pandemia —los cuales en un momento se duplicaron—, pero lo que no es para alegrarse es que antes de la pandemia Costa Rica ya tenía una tasa de desempleo peligrosamente alta. Además la recuperación que se registra se ha dado en un contexto de menor participación laboral.

Con estos factores en juego, las posibilidades de hoy tener dos trabajos son complejas.

Una de las opciones que ganó fuerza en los últimos años es tener un trabajo formal y en los tiempos libres trabajar para alguna plataforma de economía colaborativa como Uber, Didi, Rappi o Pedidos Ya.

La flexibilidad que ofrecen estas herramientas hace que sea más sencillo para acceder a esta fuente de ingresos, que optar por otro patrono formal.

Como parte de los datos del INEC, llama la atención que de las 92.000 personas que tienen dos o más empleos en este último trimestre (mayo, junio y julio 2022), un 10% quiere cambiar de trabajo. Dentro de los principales razones destacan la necesidad de tener un empleo más estable y con mayor remuneración.

¿Cómo funciona legalmente tener dos trabajos?

Parte de las dudas que genera tener dos empleos o más es la cuestión de derechos laborales.

No hay norma que impida que una persona tenga dos o más trabajos, pero si es importante que la persona trabajadora tenga en consideración revisar si en el contrato de trabajo se le fijó alguna cláusula de exclusividad, prohibición o disponibilidad con el respectivo reconocimiento económico que corresponde a estos rubros.

En el caso de que en el centro de trabajo le paguen a la persona por exclusividad y prohibición para laborar en otros lugares, estos rubros deben ser reconocidos económicamente según el puesto y esto implicaría que no podría trabajar en otro lugar, y en caso de hacerlo, podría acarrear sanciones laborales y hasta el despido sin responsabilidad patronal.

“Una sugerencia por un tema de principio de buena fe que rige en materia laboral es que la persona trabajadora le comunique a los patronos sobre su doble trabajo para así revisar que no se realice un trabajo que podría vulnerar información sensible para la empresa y se dé una pérdida de confianza objetiva y que lleve al despido”, recomendó Kendall Ruiz, abogado de la firma Aselecom.

Todo patrono está en la obligación de respetar los derechos laborales y entre estos está el aseguramiento ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y ante el Instituto Nacional de Seguros (INS), así como el pago de los extremos laborales que corresponda.

“También podría darse que fruto del puesto se determine pagar disponibilidad, por lo que la persona trabajadora debe estar atenta y disponible para atender las necesidades emergentes o urgentes que puedan darse y por lo tanto se haga difícil trabaje en otro lugar pues podría incumplir las funciones para las que fue contratado”, acotó Ruiz.

¿Cómo se cotiza?

La cotización de la persona que trabaja en dos o más centros de trabajo es igual, no hay distinción con respecto a la obligación del patrono de reportar a la persona trabajadora y del trabajador de realizar su aporte, aunque a partir del año 2023 la CCSS notificó que en caso que se labore parcialmente la base mínima contributiva podría ser menor.

Actualmente la persona trabajadora aporta de la siguiente manera un porcentaje al seguro social según su salario y se le descuentan los siguientes rubros:

Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM)/ CCSS -5,50%

Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) / CCSS -4%

Aporte Trabajador Banco Popular 1% correspondiente a lo establecido por la Ley de Protección al Trabajador (LPT).

En caso de impuesto al salario hay una escala:

Hasta ¢863.0000 no hay impuesto y está exento.

Exceso de ¢863.000 y ¢1.267.00010 un 10%

Exceso de ¢1.267.000 y ¢2.223.00015 un 15%

Exceso de ¢2.223.000 y ¢4.445.00020 un 20%

Sobre el exceso de ¢4.445.00025 un 25%.

Elena no sabe por cuánto tiempo más mantendrá sus dos trabajos, más su emprendimiento que está a punto de nacer, pero de lo que sí está segura es que pudo acoplarse a ambos sistemas de trabajo, y aunque es bastante cansado para ella trabajar entre 14 a 15 horas diarias, ve los beneficios para sus finanzas..

A profundidad:

Un vistazo en la vida de Elena con sus dos patrones.

- ¿Qué es lo mejor de tener dos trabajos?

Los aguinaldos sin lugar a dudas. Planifico mi quincena con ambos salarios y me ha permitido ahorrar para cumplir con proyectos específicos.

- ¿Qué es lo peor de tener dos trabajos?

El cansancio. De lunes a viernes tengo una rutina bastante ajetreada, me despierto a las 6 a.m. para llegar a la casa a las 10 p.m. todos los días.

Tengo que recordar los pendientes que me quedan de cada lugar de trabajo y más tomando en cuenta que son trabajos completamente diferentes.

- ¿Coordinar vacaciones y días libres es complicado?

A veces sí, porque si quiero tener un día completo tengo que revisar que en ninguno de los dos trabajos tenga problemas, también me ha pasado que quiero tener la mañana y parte de la tarde libre, entonces pido vacaciones en el primer trabajo, pero sé que en la noche tengo que ir al otro, o viceversa.

Pero con el tiempo ya me acostumbré a tener ese orden de cuántos días tengo en ambos lugares.

- ¿Sabe cómo cotiza para su pensión con dos patronos formales?

No, ni idea. Sé que en ambos lugares me rebajan la cuota de la CCSS, y demás obligaciones, pero tengo que consultar para la pensión porque no sé cómo me funciona con mi patrono del sector público.

- ¿Le hace falta tener tiempo libre entre semana porque son más de 14 horas diarias lo que usted trabaja?

Sí claro, he querido tener otras actividades o algo sencillo como hacer ejercicio. Estuve un tiempo en el gimnasio, pero iba de madrugada para que me diera tiempo de llegar al trabajo, pero con el paso del tiempo sí se convierte en una rutina muy cansada.

Trato de aprovechar los fines de semana que por dicha los tengo todos libres para balancear mi vida.

- ¿Cuánto tiempo más se ve trabajando de esa forma?

No lo sé, de momento estoy bien en mis dos trabajos. Sigo construyendo mis sueños, como lo es emprender y ahorrar, por supuesto.