¿Cómo las marcas usan los datos para crecer en medio de la incertidumbre económica?

La integración de datos, inteligencia artificial y análisis de desempeño están transformando el modo en que las marcas planifican, ejecutan y miden sus estrategias digitales

Por Brandon Flores

En un entorno económico marcado por la incertidumbre, los altos costos de adquisición y la presión por demostrar resultados medibles, el marketing vive una reinvención. Ya no basta con desplegar campañas creativas o aumentar presupuestos publicitarios: las empresas necesitan entender qué impulsa su crecimiento y cómo hacerlo sostenible. Esa es la premisa del growth marketing, una disciplina que combina datos, tecnología, creatividad y desempeño para alcanzar un crecimiento rentable.








