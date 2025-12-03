Negocios

¿Cómo le fue a la gastronomía costarricense en el listado del 50 Best? Estos fueron los resultados de 2025

Este martes se dieron a conocer los resultados de la más reciente edición del Latin America’s 50 Best Restaurants

Por Brandon Flores

Costa Rica vuelve a figurar en el nuevo listado de Latin America’s 50 Best Restaurants, anunciado la noche del martes 2 de diciembre en Antigua, Guatemala. Este reconocimiento llega en medio de un momento de efervescencia gastronómica para el país: una escena culinaria en expansión, cocineros que reinterpretan la identidad local y restaurantes que cautivan tanto a comensales nacionales como a turistas en busca de experiencias sofisticadas y auténticas.








