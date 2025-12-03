Negocios

Este es el mejor restaurante de Costa Rica según Latin America’s 50 Best. Conozca su posición en el listado 2025

El establecimiento cumple cuatro años de ser parte del ranking Latin America’s 50 Best Restaurants

Por Brandon Flores

Este martes 2 de diciembre, en una actividad realizada en Antigua, Guatemala, se dio a conocer el listado de los mejores 50 restaurantes de América Latina, donde Costa Rica tiene presencia por cuarto año consecutivo en este prestigioso ranking gastronómico, pero tuvo un retroceso con respecto al año pasado.








