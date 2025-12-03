Este es el mejor restaurante de Costa Rica según Latin America’s 50 Best. Conozca su posición en el listado 2025

Este martes 2 de diciembre, en una actividad realizada en Antigua, Guatemala, se dio a conocer el listado de los mejores 50 restaurantes de América Latina, donde Costa Rica tiene presencia por cuarto año consecutivo en este prestigioso ranking gastronómico, pero tuvo un retroceso con respecto al año pasado.

Como máximo representante de la cocina costarricense, destacó el restaurante Sikwa, dirigido por el chef Pablo Bonilla, el cual se ubicó en el lugar 43 del listado 2025, convirtiéndose así en el mejor restaurante de Costa Rica por segundo año consecutivo. El año pasado, se ubicó en el puesto 25, lo que representó un movimiento de 18 lugares.

Este es el cuarto año consecutivo en el que Sikwa destaca en este listado. Su primera incursión fue en el 2022, cuando fue ubicado en el lugar 86, en la clasificación de 2023 ocupó el puesto 47, mientras que el año pasado estuvo entre los mejores 25 de América Latina.

El establecimiento destaca por su identidad de cocina ancestral costarricense. Bonilla, a través de su propuesta culinaria, rescata y emplea ingredientes tradicionales del país en recetas elaboradas con nuevas tendencias y técnicas gastronómicas.

La selección de los 50 Mejores Restaurantes de Latinoamérica 2025 se determina mediante un proceso de votación en el que participan 300 expertos. Este grupo está compuesto por chefs, propietarios de restaurantes, críticos gastronómicos y viajeros gourmet. Para garantizar la diversidad regional, cada uno de ellos elige diez restaurantes, con la condición de que al menos cuatro no pertenezcan a su país de origen.

La marca ‘50 Best’ fue creada en 2002 por la compañía de medios británica William Reed. La renovación anual de los votos es del 25%, lo que garantiza una perspectiva actualizada y representativa de la excelencia culinaria latinoamericana. Dichos votos son confidenciales y están sujetos a verificación independiente.

El restaurante es reconocido por rescatar y reinterpretar la cocina tradicional costarricense

