¿Cómo viajar con maleta de mano sin complicaciones? Conozca los artículos permitidos y prohibidos en este tipo de equipaje

Después de la pandemia la forma de volar cambió y cada vez más viajeros apuestan por utilizar solo la maleta de mano, ya sea para aprovechar una tarifa más baja, porque el viaje es corto o para desplazarse con mayor comodidad.

Incluso muchas personas prefieren esta alternativa para evitar la posibilidad de que se dañen o extravíen sus maletas de mayor tamaño.

Lo cierto es que viajar únicamente con el equipaje de cabina es todo un arte, pues las aerolíneas son estrictas. Normalmente miden 55 x 40 x 20 centímetros (largo, ancho y alto respectivamente) y su peso no debe exceder los 10 kilogramos.

Si la maleta sobrepasa el peso lo más probable es que acabe en la bodega del avión y el pasajero deba cancelar un monto extra por ese cambio.

Muchos viajeros dudan sobre si incluir algunos productos con el temor de que puedan ser decomisados al momento de la revisión en el escáner, pero lo cierto es que la lista de productos permitidos es extensa.

Algunas aerolíneas también permiten incluir el llamado “objeto personal” que se coloca bajo cada asiento. Típicamente se utiliza para llevar documentos de identidad y artículos indispensables y de más valor para el viajero.

La mayoría de aerolíneas aceptan equipaje de mano de hasta 10 kilogramos

“Lo que la gente no sabe, y las aerolíneas no publicitan, es que en estos dos tipos de equipaje (equipaje de mano/carry on o en el artículo personal) se puede llevar casi todo, siempre y cuando se cumpla con la normativa. Pueden llevar ropa, artículos de higiene y líquidos que no sobrepasen la medida de los 100 ml, comida (ya sea snacks o preparada)”, explicó Enrique Rivas, periodista especializado en viajes.

El Financiero le presenta un resumen de elementos que sí se pueden incluir en el equipaje de mano y que quizás usted no sabía. De igual forma, ante cualquier duda lo ideal es que contacte a la aerolínea respectiva, para evitar complicaciones y retrasos en el aeropuerto.

Comidas y líquidos

Si bien en el aeropuerto hay restaurantes y algunas aerolíneas brindan alimentación gratuita o cuentan con un menú para el vuelo, las personas pueden llevar su propia comida. Las posibilidades son amplias y los requisitos son sencillos de cumplir.

El primer punto a tener en cuenta es que cualquier alimento debe ir empacado y sellado, el objetivo es evitar cualquier derrame. Por lo tanto, los pasajeros pueden llevar desayunos, almuerzos, cenas o postres caseros y ahorrarse la alimentación en el aeropuerto o en el aire.

En el caso de los líquidos, se pueden transportar bebidas, alimentos en esta presentación o geles que no excedan los 100 mililitros (ml) y deben llevarse dentro de una bolsa de máximo un litro por pasajero. Esta regla también la deben cumplir los productos de higiene personal como pasta de dientes, shampoos, espuma de afeitar, entre otros.

Lo ideal es consultar con las aerolíneas sobre alimentos o bebidas en particular.

Así por ejemplo si una persona en estas épocas festivas quisiera llevar los tradicionales tamales a sus seres queridos en el extranjero, lo puede realizar sin el temor de que sean decomisados por las autoridades.

Si bien en la mayoría de aeropuertos existen varias alternativas de restaurantes, los pasajeros pueden llevar su propia comida

Medicamentos

Uno de los temas que más preocupa a los viajeros es los medicamentos y cuáles pueden ingresar al avión. Si son pastillas, las normas internacionales indican que lo ideal es cargarlas en una bolsa transparente con el nombre del paciente y de preferencia contar con una receta médica que facilite el proceso.

Cuando se trate de productos en líquido y su uso sea estrictamente necesario durante el tiempo de vuelo, estarán exentos de la regla de los 100 ml.

Dispositivos electrónicos

Los dispositivos electrónicos prácticamente no tienen restricciones en el aire, se pueden llevar sin preocupaciones tabletas, computadoras portátiles, cámaras, libros electrónicos o planchas para el cabello. Hasta los cigarrillos electrónics son permitidos en algunos casos, con la condición de que no se utilicen en el vuelo.

Armas de fuego

Las armas de fuego están prohibidas del equipaje de mano, pero podrían incluirse en el documentado siempre y cuando sea declarado en el counter de la aerolínea al momento del registro. Otros productos como combustibles, fuegos artificiales o cilindros de gas están prohibidos del todo en los vuelos, así como objetos contundentes que puedan provocar algún percance.

Vuelos a Europa

En los vuelos al Viejo Continente pueden haber un poco más de restricciones debido a las disposiciones de la Unión Europea. Repasamos las políticas de algunas aerolíneas que operan desde y hacia Costa Rica.

Por ejemplo la compañía AirFrance, que opera la ruta París - San José - París, permite transportar incluso órganos humanos vivos destinados a trasplantes, pero deben empacarse en bolsas térmicas con hielo y contar con el debido permiso. La lista completa de artículos autorizados y restringidos está disponible en este enlace.

Por otra parte, KLM que vuela Ámsterdam - San José - Ámsterdam permite la mayoría de alimentos y bebidas, siempre y cuando cumplan con las disposiciones establecidas. De igual forma, es posible conocer la lista completa de artículos vetados y permitidos aquí.

Otro ejemplo es Iberia, compañía que brinda el servicio Madrid - San José - Madrid en el que se puede llevar en el equipaje de cabina, entre otras cosas, las cenizas de un difunto, siempre y cuando estén en una urna apropiada y debidamente cubierta. Los detalles completos se pueden consultar en la web de la aerolínea.

De igual forma, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA por sus siglas en inglés) tiene una lista completa sobre los artículos aceptados por la mayoría de aerolíneas en el mundo en el equipaje de cabina. Además, incluye las sanciones que pueden enfrentar los pasajeros que incumplan con las disposiciones.

Por su parte, en el sitio web del aeropuerto Juan Santamaría está disponible una guía para los pasajeros con los artículos prohibidos en el equipaje de mano.