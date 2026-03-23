Conozca la nueva imagen de Heineken en Costa Rica y quién dirigirá las operaciones

Heineken, multinacional cervecera de origen neerlandés presentó oficialmente su nueva identidad en Costa Rica, la cual asume tras integrar las operaciones de bebidas, alimentos y tiendas adquiridas a Fifco anunciado el año pasado, por un monto cercano a los $3.250 millones.

Este movimiento marca el inicio de una etapa donde la operación costarricense se consolida como una de las cinco más rentables para la compañía a nivel mundial, funcionando como un centro estratégico para toda Centroamérica, según expresaron representantes de la compañía internacional en un comunicado este 23 de marzo.

La nueva imagen de la marca fusiona de forma simbólica los legados de ambas empresas. El logotipo une la icónica estrella roja de Heineken con elementos tradicionales del mercado local: una semilla de malta que integra el “copete” del águila de la cerveza Imperial y la palmera de los refrescos Tropical. Con este diseño, la firma busca representar la unión entre la solidez global y la herencia de marcas que han acompañado a los costarricenses por generaciones.

Este es un vistazo del nuevo logo de Heineken (Cortesía Heineken Costa Rica/Cortesía Heineken Costa Rica)

En cuanto al liderazgo de la empresa, se confirmó que Rolando Carvajal Bravo continuará al frente de la operación como Gerente General de Heineken Costa Rica. Su permanencia busca garantizar estabilidad y continuidad en el negocio, aportando el conocimiento profundo del mercado local que ha caracterizado la trayectoria de las marcas involucradas.

La estructura de la nueva entidad contará con más de 4.600 colaboradores, cuatro plantas de producción y 13 centros de distribución. Bajo esta sombrilla operarán marcas tradicionales incluyendo nombres de gran peso como Imperial, Pilsen, Bavaria y Tropical, además de la red de tiendas Musi y Musmanni, en el segmento retail.

Para el CEO global de la firma, Dolf van den Brink, esta integración permite conectar la escala mundial de Heineken con el talento costarricense. La meta es acelerar la innovación y la logística en la región, manteniendo los compromisos de sostenibilidad en el uso del agua y la reducción de emisiones de carbono, mientras el negocio se diversifica más allá de la cerveza para ofrecer un portafolio completo de bebidas y alimentos.

La operación entre marcas se oficializó el pasado 31 de enero. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

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