Negocios

Conozca la nueva imagen de Heineken en Costa Rica y quién dirigirá las operaciones

Este lunes se realizó la presentación oficial de las operaciones que antes eran propiedad de Fifco

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Por Brandon Flores

Heineken, multinacional cervecera de origen neerlandés presentó oficialmente su nueva identidad en Costa Rica, la cual asume tras integrar las operaciones de bebidas, alimentos y tiendas adquiridas a Fifco anunciado el año pasado, por un monto cercano a los $3.250 millones.








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Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

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