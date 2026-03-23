Negocios

‘El Financiero’ entrevistó al CEO de Heineken. Esto es lo que piensa sobre la inversión en Costa Rica luego de comprar Fifco

Dolf van den Brink atendió a ‘El Financiero’ para conversar sobre la estrategia de la empresa en el mercado local

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Por Brandon Flores

Heineken apuesta en grande por Costa Rica. Así se desprende de las primeras declaraciones de su director ejecutivo global, Dolf van den Brink, tras el anuncio de la compra de la operación de bebidas y retail de Florida Ice & Farm Co. en Centroamérica (Fifco), un movimiento que calificó como la transacción más grande de la compañía en más de una década.








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Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

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