‘El Financiero’ entrevistó al CEO de Heineken. Esto es lo que piensa sobre la inversión en Costa Rica luego de comprar Fifco

Heineken apuesta en grande por Costa Rica. Así se desprende de las primeras declaraciones de su director ejecutivo global, Dolf van den Brink, tras el anuncio de la compra de la operación de bebidas y retail de Florida Ice & Farm Co. en Centroamérica (Fifco), un movimiento que calificó como la transacción más grande de la compañía en más de una década.

El vocero, que dejará su puesto en mayo próximo, conversó con El Financiero para tener algunas luces una vez oficializado el negocio y de cara a lo que viene para la compañía.

“Esta es la transacción más grande que hemos realizado en más de una década, y estamos muy orgullosos de ampliar nuestra presencia aquí en Centroamérica”, afirmó van den Brink al ser consultado sobre el significado estratégico del acuerdo para el grupo cervecero de Países Bajos. El ejecutivo destacó que no se trata de un negocio improvisado: “no es un negocio nuevo; hemos sido socios orgullosos de Fifco desde 2002, casi un cuarto de siglo trabajando juntos, conociéndonos mutuamente”.

Para Heineken, el cierre de este acuerdo es también una especie de punto de llegada en una relación que se ha venido consolidando de manera silenciosa durante años. “Es un honor y un placer dar ahora este siguiente paso dentro de la gran familia”, subrayó el CEO, aludiendo a la integración de Fifco dentro de la estructura global del grupo.

Costa Rica, mercado clave por sus planes

El interés por Costa Rica va más allá de una adquisición táctica. Van den Brink la ubicó en la misma categoría de otras grandes apuestas recientes del grupo: operaciones relevantes en India, Namibia y Sudáfrica que responden a la búsqueda de mercados con alto potencial de crecimiento y buenas condiciones macroeconómicas. En ese mapa global, Costa Rica aparece como una pieza especialmente atractiva.

“Costa Rica encaja perfectamente: buenas perspectivas demográficas, buen crecimiento en el país y además es un país muy bien administrado y una empresa también muy bien gestionada, con una fuerte presencia en el mercado, multiformato y multicategoría. ¿Qué no va a gustarnos?”, dijo el ejecutivo, dejando claro que el atractivo no es solo el tamaño del negocio, sino su calidad y capacidad de ejecución.

Margen para hacer crecer el consumo de cerveza

Uno de los mensajes más comentados de la presentación del negocio a los accionistas e inversionistas de Heineken fue la idea de que los costarricenses todavía pueden aumentar su consumo de cerveza. Van den Brink considera que el consumo per cápita en Costa Rica ya está bastante desarrollado, pero aún se ubica por debajo de otros países de la región, lo que para la compañía es una señal de que existe espacio y apetito para crecer.

Próximamente se publicará una entrevista completa con los voceros de la marca sobre sus planes en Costa Rica.

Dolf van den Brink, CEO de Heineken. Foto: John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

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