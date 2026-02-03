Negocios

CoopeMontecillos invirtió $8 millones en infraestructura de frío y logística

Expansión generó 50 nuevos empleos directos en 2025

Por Brandon Flores

La cooperativa cárnica CoopeMontecillos anunció la puesta en marcha de un nuevo almacén de frío de 500 metros cuadrados, como parte de un plan de inversión de $8 millones destinado a modernizar su cadena de suministro y distribución.








Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

