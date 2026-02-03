CoopeMontecillos invirtió $8 millones en infraestructura de frío y logística

La cooperativa cárnica CoopeMontecillos anunció la puesta en marcha de un nuevo almacén de frío de 500 metros cuadrados, como parte de un plan de inversión de $8 millones destinado a modernizar su cadena de suministro y distribución.

El proyecto, ejecutado durante el último año, no solo contempló la nueva bodega, sino también la renovación de equipos de producción y la instalación de 1.000 unidades de refrigeración en comercios de todo el país. Según datos de la empresa, estos cambios permitieron que la producción de alimentos procesados (listos para preparar) creciera un 10% al cierre de 2025.

La nueva infraestructura busca agilizar la logística y asegurar el abastecimiento en un mercado donde la cooperativa coloca el 70% de su producción. El 30% restante se exporta a regiones como Estados Unidos, Asia y Centroamérica.

Gonzalo Chaves, director general de la entidad, señaló que la inversión fortalece la capacidad de la empresa tanto a nivel local como internacional. Además, el reporte destaca que la ampliación generó 50 nuevos empleos directos durante el año pasado, principalmente en las áreas de valor agregado.

Desde el punto de vista técnico, el almacén utiliza refrigerantes naturales y sistemas inteligentes para el control de temperatura, con el fin de optimizar el gasto de energía. Estas medidas forman parte de la estrategia ambiental de la cooperativa, que actualmente mantiene la certificación de Bandera Azul Ecológica.

Con este movimiento, CoopeMontecillos busca responder a la creciente demanda de productos cárnicos con mayor vida útil y facilitar la reposición constante de inventario en los puntos de venta de todo el territorio nacional.