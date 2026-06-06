Cortes de electricidad CNFL: Desamparados, Escazú, Heredia y Montes de Oca sin luz esta semana

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) ejecutará trabajos programados de mantenimiento preventivo y relocalización de postería en distintas zonas del país entre el 9 y el 14 de junio de 2026. Las labores forman parte de intervenciones en la red eléctrica para mejorar la infraestructura y la estabilidad del servicio.

Las intervenciones se realizarán de forma escalonada durante la semana e impactarán sectores residenciales, comerciales e institucionales en varios cantones de San José y Heredia. Cada jornada contempla interrupciones temporales del servicio eléctrico en horarios diurnos.

En total, cientos de clientes se verán afectados por los trabajos, con cortes que van desde decenas hasta más de mil servicios en los puntos de mayor intervención.

Cuadrillas de la CNFL realizarán trabajos sobre la infraestructura eléctrica para mantener y reforzar la continuidad del servicio. (Jorge Castillo)

Lunes 8 de junio

Desamparados (San Rafael Abajo – Urbanización Valencia)

Se realizará mantenimiento preventivo en redes eléctricas detrás del Colegio Pedagógico Valencia, en horario de 7:30 a. m. a 3:30 p. m. La intervención afectará 39 servicios eléctricos en una zona principalmente residencial.

Sector:

Urbanización Valencia, San Rafael Abajo

Sitios de referencia:

Colegio Pedagógico Valencia

Viviendas del sector

Martes 9 de junio

Barva (Puente Salas)

Relocalización de postería desde las cercanías de la cantina Los Parales hacia 100 metros norte y 75 metros noroeste, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., con afectación de 70 clientes.

Sector:

Puente Salas, Barva

Sitios de referencia:

Cantina Los Parales

Casas de habitación del cuadrante

Desamparados (Los Guido)

Reubicación de postes en alrededores de la Escuela Sector 7 y Centro Infantil Victoria, en horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., con impacto en 295 servicios eléctricos.

Sector:

Sector 7, Los Guido

Sitios de referencia:

Escuela Sector 7: 100 metros al norte, 250 metros al este y 200 metros al sur del centro educativo

Centro Infantil Victoria

Viviendas cercanas

Miércoles 10 de junio

Desamparados (Damas y Fátima)

Relocalización de postes, en un tramo de alto impacto comercial y residencial, desde la entrada al Palí 800 metros hacia el sur, de 7:30 a. m. a 4:00 p. m. Se afectarán 1.230 servicios eléctricos.

Sector:

Damas y Fátima

Sitios de referencia:

Parque La Libertad

Escuela Ciudadela Fátima

Comercios y urbanizaciones del sector

Desamparados (San Jerónimo)

Reacondicionamiento de línea secundaria desde la escuela local 200 metros hacia el este, hasta el Súper Loma Linda, de 8:00 a. m. a 2:00 p. m., con afectación de 39 servicios.

Sector:

San Jerónimo

Sitios de referencia:

Escuela de San Jerónimo

Iglesia central

Súper Loma Linda

Goicoechea (Guadalupe)

Relocalización de postería en el área del puente Paso Hondo, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., con afectación de 123 clientes.

Sector:

Puente Paso Hondo, Guadalupe

Sitios de referencia:

Carfix Center

Consultorio Dr. Fernando

Zona residencial del puente

Las intervenciones obligarán a suspender temporalmente el suministro mientras se ejecutan mejoras en la red de distribución. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Jueves 11 de junio

Goicoechea (Calle Blancos)

Mantenimiento preventivo desde la Escuela Dr. Ferraz 200 metros hacia el este, en horario de 7:30 a. m. a 12:00 m. d., con afectación de 57 servicios.

Sector:

Calle Blancos

Sitios de referencia:

Escuela Dr. Ferraz

Viviendas aledañas

Santa Ana (Piedades)

Relocalización de poste en red eléctrica, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., con impacto en 218 servicios en zonas residenciales y urbanizaciones.

Sector:

Calle Cañas, Piedades

Sitios de referencia:

Hacienda Mirasol

Hacienda Real Piedades

Condominio Bosque Dorado

Desamparados (El Huazo)

Mantenimiento preventivo en zona residencial cercana a la pulpería Santa Eduviges 150 metros al sur y 40 metros al oeste, de 8:00 a. m. a 3:30 p. m., con afectación de 45 servicios.

Sector:

El Huazo, Higuito

Sitios de referencia:

Pulpería Santa Eduviges

Viviendas del sector

Heredia, Belén (San Antonio)

Relocalización de postería en zona residencial y comercial, de 8:00 a. m. a 3:00 p. m., con afectación de 76 clientes.

Sector:

Barrio Villalobos, San Antonio de Belén

Sitios de referencia:

Bodegas El Lagar

Fit Gim

Taller Soto

Jireht Condominio

Viernes 12 de junio

San José, Escazú (San Antonio)

Mantenimiento preventivo general en red eléctrica, de 7:30 a. m. a 3:30 p. m., con afectación de 953 servicios. El corte será de la pulpería La Guaria al sur, Los Filtros total.

Sector:

San Antonio de Escazú

Sitios de referencia:

Calle Los Filtros

Pulpería La Guaria

Tanques del AyA

Viviendas del sector

La CNFL recomienda a los usuarios tomar previsiones cuando las labores impliquen suspensiones prolongadas del servicio. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Domingo 14 de junio

San José, Montes de Oca (San Pedro)

Se realizará un mantenimiento preventivo de obras eléctricas en la zona de San Pedro como parte de labores de mejora en la red de distribución.

La intervención está programada de 7:30 a. m. a 4:00 p. m. y afectará a 48 servicios eléctricos, principalmente en áreas residenciales cercanas al punto de trabajo.

Sector:

De la Iglesia 400 metros noreste y 200 metros norte

Sitios de referencia:

Casas de habitación del sector

Sitios que no se incluyen en el área de interrupción:

Empresas del área

La CNFL recordó que durante las labores podrían presentarse variaciones temporales o fluctuaciones del servicio en zonas cercanas a los puntos intervenidos.