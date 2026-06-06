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Cortes de electricidad CNFL: Desamparados, Escazú, Heredia y Montes de Oca sin luz esta semana

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Por Mathew Chaves

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) ejecutará trabajos programados de mantenimiento preventivo y relocalización de postería en distintas zonas del país entre el 9 y el 14 de junio de 2026. Las labores forman parte de intervenciones en la red eléctrica para mejorar la infraestructura y la estabilidad del servicio.








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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

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