Cortes de luz a la vista: Conozca las suspensiones programadas para esta semana en Alajuela, Heredia, Cartago y San José

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) y la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (JASEC) tienen programada una serie de suspensiones eléctricas que afectarán a cientos de clientes en sectores de Alajuela, Heredia, San José y Cartago.
Los trabajos se realizarán desde el martes 21 de octubre hasta el sábado 25 de octubre del 2025, como parte de labores de mantenimiento preventivo y obras de mejora en la red de distribución.
A continuación, el detalle completo de los cortes:
CNFL
Martes 21 de octubre
San José - Tirrases
- Horario: De 7:30 a.m. a 5 p.m.
- Sector afectado: Del Abastecedor El Trébol 200 metros Noroeste sobre Avenida 76, incluyendo las Calles 105A, 107A y las Avenidas 74A y 76. Del Parque La Ponderosa 280 metros Este sobre Avenida 74.
- Clientes afectados: 208.
- Motivo: Extensión de líneas.
Alajuela - Guácima
- Horario: De 8 a.m. a 4 p.m.
- Sector afectado: Del plantel del MOPT de Las Vueltas de La Guácima 1km al oeste.
- Clientes afectados: 19.
- Motivo: Relocalización de postería.
Miercoles 22 de octubre
San José - Montes de Oca - San Pedro
- Horario: De 7:30 a.m. a 5 p.m.
- Sector afectado: Del Taller Calín 350 metros Sur Fénix Tecnoshop, incluyendo parcialmente las Calles 61A, 61B y las Avenidas 22 y 26. De Destination Costa Rica 350 metros Suroeste sobre la Calle 67 hasta Apartamentos La Granja, incluyendo las Avenidas 16 y 16A, las Calles 59 y 65 y la diagonal 18.
- Clientes afectados: 316.
- Motivo: Conversión de voltaje.
San José - Montes de Oca - San Rafael
- Horario: De 8 a.m. a 4 p.m.
- Sector afectado: 700 m al este de la Parroquia San Rafael Arcángel, frente al Supermercado Palí.
- Clientes afectados: 349.
- Motivo: Relocalización de postería.
Alajuela - Guácima
- Horario: De 8 a.m. a 4 p.m.
- Sector afectado: De la segunda entrada Hacienda Los Reyes al sur hasta el Liceo la Guácima.
- Clientes afectados: 421.
- Motivo: Extensión de líneas.
San José - Central - Barrio Dolorosa Oeste
- Horario: De 8 a.m. a 2:30 p.m.
- Sector afectado: Calle 00 a calle 06, avenida 08 a avenida 16.
- Clientes afectados: 174.
- Motivo: Mantenimiento Red de Media Tensión Subterránea.
Jueves 23 de octubre
San José - Tirrases
- Horario: De 7:30 a.m. a 5 p.m.
- Sector afectado: De la Pulpería Buen Gusto 580 metros al Oeste sobre Calle Las Mercedes, incluyendo las Avenidas 62A, 68, 68A, 70 y las Calles 95A, 97 y101.
- Del Salón Comunal de Tirrases 250 metros Norte sobre la Calle 95, incluyendo las Avenidas 58A, 58B, 60 y las Calles 95, 97 y 97A.
- Incluye el Barrio Lomas de San Pancracio que comprende las Avenidas 60, 60A, 62 y a las Calles 91A y 93.
- Clientes afectados: 609.
- Motivo: Conversión de tensión.
San José - Hospital
- Horario: De 8 a.m. a 3 p.m.
- Sector afectado: Costado sur del Parque Benemérito de la Patria.
- Clientes afectados: 70.
- Motivo: Relocalización de postería.
Viernes 24 de octubre
Heredia - Barva - San Pablo
- Horario: De 8 a.m. a 3 p.m.
- Sector afectado: 200 m. noroeste y 250 m. norte de la clínica de Barva.
- Clientes afectados: 1.
- Motivo: Mantenimiento preventivo.
Sábado 25 de octubre
San José - Pavas
- Horario: De 8 a.m. a 5 p.m.
- Sector afectado: Del Hospital Psiquiátrico hacia el norte.
- Clientes afectados: 92.
- Motivo: Conversión de voltaje.
La CNFL recuerda que los usuarios del servicio eléctrico ubicados en zonas cercanas a los sectores directamente afectados podrían experimentar ligeras perturbaciones. Se recomienda desconectar los equipos eléctricos sensibles como medida de precaución.
JASEC
Miércoles 22 de octubre
Guadalupe
- Horario: De 7:30 a.m. a 4:30 p.m.
- Sector afectado: Guadalupe del Pozo de la Mora hacia el norte, hasta llegar a Infesa, al sur hasta la Violetera y al oeste hasta el Dique.
- Motivo: Tendido de línea trifásica.
Jueves 23 de octubre
San Pablo de Oreamuno
- Horario: De 8 a.m. a 4 p.m.
- Sector: Trayecto comprendido desde finca San Pablo hasta el cruce de Charcalillos y Buenos Aires de Pacayas y hasta cruce de Charcalillo y San Pablo de Oreamuno. Trayecto comprendido del cruce de Charcalillo y San Pablo de Oreamuno hasta río Birrís.
- Motivo: Mejora de la red.