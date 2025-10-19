Cortes de luz a la vista: Conozca las suspensiones programadas para esta semana en Alajuela, Heredia, Cartago y San José

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) y la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (JASEC) tienen programada una serie de suspensiones eléctricas que afectarán a cientos de clientes en sectores de Alajuela, Heredia, San José y Cartago.

Los trabajos se realizarán desde el martes 21 de octubre hasta el sábado 25 de octubre del 2025, como parte de labores de mantenimiento preventivo y obras de mejora en la red de distribución.

A continuación, el detalle completo de los cortes:

CNFL

Martes 21 de octubre

San José - Tirrases Copiado!

Horario: De 7:30 a.m. a 5 p.m.

De 7:30 a.m. a 5 p.m. Sector afectado: Del Abastecedor El Trébol 200 metros Noroeste sobre Avenida 76, incluyendo las Calles 105A, 107A y las Avenidas 74A y 76. Del Parque La Ponderosa 280 metros Este sobre Avenida 74.

Del Abastecedor El Trébol 200 metros Noroeste sobre Avenida 76, incluyendo las Calles 105A, 107A y las Avenidas 74A y 76. Del Parque La Ponderosa 280 metros Este sobre Avenida 74. Clientes afectados: 208.

208. Motivo: Extensión de líneas.

Alajuela - Guácima Copiado!

Horario: De 8 a.m. a 4 p.m.

De 8 a.m. a 4 p.m. Sector afectado: Del plantel del MOPT de Las Vueltas de La Guácima 1km al oeste.

Del plantel del MOPT de Las Vueltas de La Guácima 1km al oeste. Clientes afectados: 19.

19. Motivo: Relocalización de postería.

Miercoles 22 de octubre

San José - Montes de Oca - San Pedro Copiado!

Horario: De 7:30 a.m. a 5 p.m.

De 7:30 a.m. a 5 p.m. Sector afectado: Del Taller Calín 350 metros Sur Fénix Tecnoshop, incluyendo parcialmente las Calles 61A, 61B y las Avenidas 22 y 26. De Destination Costa Rica 350 metros Suroeste sobre la Calle 67 hasta Apartamentos La Granja, incluyendo las Avenidas 16 y 16A, las Calles 59 y 65 y la diagonal 18.

Del Taller Calín 350 metros Sur Fénix Tecnoshop, incluyendo parcialmente las Calles 61A, 61B y las Avenidas 22 y 26. De Destination Costa Rica 350 metros Suroeste sobre la Calle 67 hasta Apartamentos La Granja, incluyendo las Avenidas 16 y 16A, las Calles 59 y 65 y la diagonal 18. Clientes afectados: 316.

316. Motivo: Conversión de voltaje.

San José - Montes de Oca - San Rafael Copiado!

Horario: De 8 a.m. a 4 p.m.

De 8 a.m. a 4 p.m. Sector afectado: 700 m al este de la Parroquia San Rafael Arcángel, frente al Supermercado Palí.

700 m al este de la Parroquia San Rafael Arcángel, frente al Supermercado Palí. Clientes afectados: 349.

349. Motivo: Relocalización de postería.

Alajuela - Guácima Copiado!

Horario: De 8 a.m. a 4 p.m.

De 8 a.m. a 4 p.m. Sector afectado: De la segunda entrada Hacienda Los Reyes al sur hasta el Liceo la Guácima.

De la segunda entrada Hacienda Los Reyes al sur hasta el Liceo la Guácima. Clientes afectados: 421.

421. Motivo: Extensión de líneas.

San José - Central - Barrio Dolorosa Oeste Copiado!

Horario: De 8 a.m. a 2:30 p.m.

De 8 a.m. a 2:30 p.m. Sector afectado: Calle 00 a calle 06, avenida 08 a avenida 16.

Calle 00 a calle 06, avenida 08 a avenida 16. Clientes afectados: 174.

174. Motivo: Mantenimiento Red de Media Tensión Subterránea.

CNFL interrumpirá el servicio eléctrico en partes de San José, Alajuela y Heredia. (Gemini/Gemini)

Jueves 23 de octubre

San José - Tirrases Copiado!

Horario: De 7:30 a.m. a 5 p.m.

De 7:30 a.m. a 5 p.m. Sector afectado: De la Pulpería Buen Gusto 580 metros al Oeste sobre Calle Las Mercedes, incluyendo las Avenidas 62A, 68, 68A, 70 y las Calles 95A, 97 y101.

De la Pulpería Buen Gusto 580 metros al Oeste sobre Calle Las Mercedes, incluyendo las Avenidas 62A, 68, 68A, 70 y las Calles 95A, 97 y101. Del Salón Comunal de Tirrases 250 metros Norte sobre la Calle 95, incluyendo las Avenidas 58A, 58B, 60 y las Calles 95, 97 y 97A.

Incluye el Barrio Lomas de San Pancracio que comprende las Avenidas 60, 60A, 62 y a las Calles 91A y 93.

Clientes afectados: 609.

609. Motivo: Conversión de tensión.

San José - Hospital Copiado!

Horario: De 8 a.m. a 3 p.m.

De 8 a.m. a 3 p.m. Sector afectado: Costado sur del Parque Benemérito de la Patria.

Costado sur del Parque Benemérito de la Patria. Clientes afectados: 70.

70. Motivo: Relocalización de postería.

Viernes 24 de octubre

Heredia - Barva - San Pablo Copiado!

Horario: De 8 a.m. a 3 p.m.

De 8 a.m. a 3 p.m. Sector afectado: 200 m. noroeste y 250 m. norte de la clínica de Barva.

200 m. noroeste y 250 m. norte de la clínica de Barva. Clientes afectados: 1.

1. Motivo: Mantenimiento preventivo.

Sábado 25 de octubre

San José - Pavas Copiado!

Horario: De 8 a.m. a 5 p.m.

De 8 a.m. a 5 p.m. Sector afectado: Del Hospital Psiquiátrico hacia el norte.

Del Hospital Psiquiátrico hacia el norte. Clientes afectados: 92.

92. Motivo: Conversión de voltaje.

La CNFL recuerda que los usuarios del servicio eléctrico ubicados en zonas cercanas a los sectores directamente afectados podrían experimentar ligeras perturbaciones. Se recomienda desconectar los equipos eléctricos sensibles como medida de precaución.

JASEC

Miércoles 22 de octubre

Guadalupe Copiado!

Horario: De 7:30 a.m. a 4:30 p.m.

De 7:30 a.m. a 4:30 p.m. Sector afectado: Guadalupe del Pozo de la Mora hacia el norte, hasta llegar a Infesa, al sur hasta la Violetera y al oeste hasta el Dique.

Guadalupe del Pozo de la Mora hacia el norte, hasta llegar a Infesa, al sur hasta la Violetera y al oeste hasta el Dique. Motivo: Tendido de línea trifásica.

Jueves 23 de octubre

San Pablo de Oreamuno Copiado!