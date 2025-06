Cortes de luz afectarán a casi 9.000 usuarios en Heredia y San José: vea si su sector está incluido

Empresas, instituciones públicas, casas de habitación y comercios de toda índole se verán afectados por la suspensiones del servicio eléctrico programadas por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) entre el 16 y el 22 de junio, que dejarán sin luz a unos 8.932 usuarios en Heredia y San José.

Estas suspensiones se deben a trabajos que realizará la entidad, como instalación de postes, traslado de líneas y mantenimiento preventivo de obras eléctricas. Dichas labores se efectuarán durante toda la semana en la capital, mientras que, en Heredia, solamente se prevén para el miércoles 18 y el domingo 22.

En algunos casos, la suspensión se extenderá desde las 7:30 a.m. hasta las 5:00 p.m., pero el horario será más reducido en ciertas áreas.

Entre los sectores capitalinos afectados se encuentran Moravia, Tibás, Curridabat, Desamparados, Ciudad Colón y San Pedro de Montes de Oca. Mientras tanto, en Heredia se verán perjudicados más de 3.000 clientes de Barva y Flores.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) realizará instalación de postes, traslado de líneas y mantenimiento preventivo de obras eléctricas. (Cortesía)

A continuación se detalla la lista de las zonas que sufrirán cortes, así como los horarios y los sitios de referencia incluidos, según la lista publicada por la CNFL. Tome en cuenta que los usuarios ubicados en las zonas cercanas a estos sectores también podrían experimentar ligeras perturbaciones o cortes momentáneos de energía.

LUNES 16 DE JUNIO

San José, cantón Central, Carmen

Horario: 8:00 a.m. - 3:00 p.m.

Motivo: Reacondicionamiento de la red de media tensión subterránea.

Sector que comprende: Calle 23, avenida Central a avenida tercera.

Cantidad de clientes afectados: 55

Sitios de referencia incluidos: Centro Gastronómico Avenida La Cali, Edificio Ortho diagnóstico, JCDecaux Top Media Costa Rica, Edificio Thor, Restaurante Feliz Feliz, El Observatorio, La Destilería.

San José, Pozos de Santa Ana

Horario: 7:30 a.m. - 4:30 p.m.

Motivo: Mantenimiento de obras eléctricas

Sector que comprende: Del súper La Chispa, 100 sur y 50 este.

Cantidad de clientes afectados: 6

Sitios de referencia incluidos: Casas de habitación.

MARTES 17 DE JUNIO

San José, Mora, Ciudad Colón

Horario: 8:00 a.m. - 4:30 p.m.

Motivo: Mantenimiento de obras eléctricas

Sector que comprende: Del Rancho El Higuerón 400 oeste y 200 sur, frente a Maní Pro.

Cantidad de clientes afectados: 165

Sitios de referencia incluidos: Sun Valley High School, Terra Equipos, Electromecánico CR, Crosswod, Quad Studio, Centro Comercial West Park, La Cantera, PA’PICAR, Maní Pro, Mi Bodega, Plantel Central Edificar, Servicios Ecológicos, Grupo QURI, La Tienda del Químico, Plantel de la Municipalidad de Mora, Constructora Montesión, De Villa Anfiteatro, casas de habitación.

San José, Curridabat

Horario: 7:30 a.m. - 5:00 p.m.

Motivo: Extensión de líneas.

Sectores que comprende: Del motel La Fuente 620 metros hacia el este sobre Avenida 48, hasta el Centro Médico Corpo Medical. Del comercio Metales Perfex 720 metros hacia el sur sobre Calle 77, hasta el margen del Río Tiribí incluyendo Avenida 52 y 52A. Del Comercio Café Rey 550 metros hacia el este sobre Avenida 52, hasta el parque La Troja.De la Sala de Belleza Mireya 250 metros hacia el sur sobre Calle 83, hasta el comercio Portones Automáticos Costa Rica.

Cantidad de clientes afectados: 2104

Sitios de referencia incluidos: Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Salón Pro Costa Rica S.A, Mofika S.A., Sonivision Sociedad Anónima, Condominios El Portón, Inversiones Canarica CR C SA, Soluciones Químicas para La Industria SA, Ágil y Fácil, Taller Industrial Tainea S.A., Tecni Gypsum, Los Ángeles del Milenio S.A., Auracania S.A., Inversiones Hackyvette, T.C. Sociedad Anónima, Aceros Monge Sociedad Anónima, Inversiones Inmobiliarias Sacris Rs Sociedad Anónima, Inversiones Inmabla Mb S.A., Corp. para El Desarrollo de La Cuenca del Caribe S.A., Creaciones Realsol S.A., Agroindustrial Abacara SA, Fiduciaria Fortis SA, Claro CR Telecomunicaciones S.A., Constructora Sánchez Carvajal S.A., G.I.S. Grupo de Inversiones Sema de San José S.A., Lina Sociedad Anónima, Duarco S.A., Cable Visión de CR, Ideas Eum y Asociados S.A., Inmobiliaria C.I.U.D. Curridabat S.A., Somos Pérez Rodríguez Sociedad Anónima, Hijas en Plenitud S.A., Enersol de Costa Rica S.A., Corporación Zermat de Costa Rica SA, Algefissa Sociedad Anónima, El Futuro de Famirol Sociedad Anónima, Inmobiliaria Los Gaudales S.A., Condominio Hacienda Vieja #7, Guillén Brenes Ruth-Suc. Desamparado, Inmobiliaria Trigo Dorado SA, Rimorsa S.A, Imesa Sistemas S.A., Ollas Ticas SA, FerroMax, TecniGypsum, RackNation, Framesi, Piscinas Manantial, Calle 63 Total, Romanas Sertek, Lubricentro Chinchilla, Soda La Macha, TransMotor Usados, Romano AutoGas, Sherwin Willians, Aceros Monge, Taller El Cuba, Tai Chi, Hung S.A, Hiper Mascotas, Yeril, Fadsa, BLK CR, Abastecedor Ebenezer, Pulpería El Rocío, Enertrol, Iglesia Barrio San José, Taller FullTec, Vinsa, Detul, Pulpería CM, Beauty One, Regueyra, EvLab, Distribuidora Asia S.A, Marco Álvarez Pintura, PuentePrefa, Muflicar, SodaBeto, Enersol, La firma Automotriz, Aliens, Acabados Automotrices Tunner, COASE, Algeffissa S.A, Café Volio, Jordomex Espartaco, Súper El Buen Precio, Tortillas Hacienda Vieja, Indelsa, Kavial, Fisiovet, Imesa, Taller Coto, Hydro Centro, Castro Fallas S.A, El Guasón Blanco Sociedad Anónima., Grupo Arocafe P.R S.A., Comité Cantonal de Deporte y Recreación, Grupo Teck Pro S.A., Suministros Nbd S.A., Caje Panamericana Sociedad Anónima, Macofer S.A., El Compadrito O Y A S.A., Asoc Pro Vivienda El Dorado, Condos And Properties Management and Advising Company, Dos Bodegas S.A., Pretensados Nac S.A., Ertugrul SRL, Transp. Exclusivos de Carnes Roberto Chaves S.A., Convida Sociedad Anónima, Distribuidora Materiales Asociados Didema S.R.L, Recuperadora Nacional de Plomo SA, Laja del Sol, Espartacocr Sociedad Anónima, Wachong Sociedad Anónima, Comité Acción y Lucha, Temporalidades de La Iglesia Católica Arquidiócesis de S.J, Don Babu S.A, Kapital Construction and Desing S.R.L, Hornos Nury S.A., Inversiones Clauken del Sur S.A, Central de Válvulas SA, Mabil Consultores en Mercadeo Sociedad Anónima, Eli Y Eli Oro Limitada, D S Motors International Inc Sociedad Anonima, Condominio El Abrevadero, Aexsa Autos Exclusivos SA, Inversiones Almeka del Este SA, Asoc Ctro de Est Bíblicos de CR, Consorcio Calde Company Ltda., A A J del Este Sociedad Anónima, Fábrica de Placas y Rótulos de Metal Hergar Ltda., Bendiciones de Mi Padre S.A., Karinamaypa SRL, Asociación Nacional Comunidad Cristianas, Badu S.A., Portugués y Miranda Sociedad Anónima, Bitzu del Este SRL, Balcones de La Colina S.A., Grupo Industrial Cer Costa Rica S.A, Kavial, S.A., Distribuidora Siete D S.A., Barbogambo S.A., Lubricentro Hermanos Chinchilla Sociedad Anónima, Dc Desplegados Centroamericanos S.A, ElMec Bodega, Estadio Fut5, Cond. Las Palmas, Cond. Los Alpes, Café Rey, Cond. Solar, Cond. Portón, Carnicería La Acosteña, Salón de Belleza Mireya, Panadería Nuestro Pan, Go Mario, Cond. El Abrevadero, Cen-Cinai Curridabat, La Troja, Ofi Mensajeros, Polymer, Café El Rey SA, Indelsa Industrias Elegantes S.A., Polymer S A, Metales Perfex S.A., Estructuras y Construcciones Yeril S.A., Vicser Importaciones S.R.L., Papiro S.A., Pretensados Nacionales S.A., Insumos Químicos y Servicios de Costa Rica SRL, Tgi Indutec Sociedad Anónima, Puente Prefa Ltda., Empresa de Escudos Azules S.A., Polyflex S.A., Inmobiliaria E L del Sur Sociedad Anónima, Café Volio S.A., Porenac S.A, Taller de Carrocería y Pintura Coto S.A., Distribuidora Asia S.A., Delplas S.A., Plastipol de Costa Rica R V S.A., Inversiones Ros S.A., Plastieste S.A, Pulpel S.A., Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, Constructora Numa S.A., Piscinas Manantial Sociedad de Responsabilidad Limitada, Espanex Iberocostarricense S.A., Liberty Telecomunicaciones de Costa Rica Ly S.A., Ferromax S.A., Exhibidores Agrilicos S.A, Inversiones Los Hermanos L B S.A., Compañía Asesora de Seguridad R.L.S.A, Insumo y Maquinaria Textil Imatex S., E R Ingenieros S., Ventanales e Instalaciones Nacionales Vin Sociedad Anónima, Grupo Dos Sociedad Anónima, Memarasa S.A., Taller de Precisión Payde S.A., El Terrateniente Sociedad Anónima, C G S y Asociados, casas de habitación.

San José, Desamparados, Gravilias

Horario: 8:00 a.m. - 4:00 p.m.

Motivo: Construcción de obras eléctricas

Sector que comprende: Frente a la iglesia católica.

Cantidad de clientes afectados: 91

Sitios de referencia incluidos: Iglesia El Porvenir, Chicharronera El Porvenir, Helados Doña Ana, Rapidín Express, Peluquería Porvenir.

MIÉRCOLES 18 DE JUNIO

San José, Montes de Oca, San Pedro

Horario: 7:30 a.m. - 5:00 p.m.

Motivo: Proyectos empresariales (Instalación de conductor)

Sector que comprende: Del Instituto Oriental Confucio 500 metros hacia el norte, sobre calle 53, hasta el cementerio de San Pedro.

Cantidad de clientes afectados: 56

Sitios de referencia incluidos: Municipalidad de Montes de Oca, Marberko, AE Logistics, Kung Tse Instituto Oriental Confucio, TrenDent, Color Solution, Rentokil, CASEG Soluciones, Edificio Mega, Gerencia de Pensiones CCSS, Harvey Harriet Abogado y Notario, Productos Avanzados De Computación S.A., Mark Internacional Limitada, Corporación Altos del Cielo Sociedad Anónima, Inversiones Internacionales Jova Sociedad Anónima, Civek Farmacéutica S.A., Imc Interamericana Medios de Comunicación S.A., Millicom Cable de Costa Rica S.A., Corporación Abaco Sociedad Anónima, Sefecsa Servicios Efectivos S.A., Integradores de Sistemas de Seguridad Iss S.A., Corporación Recreativa S.A., Birsa S A, Créditos Comerciales Americanos S.A., Maná de Hermanas S.A., Proyección Dual S.A., casas de habitación.

San José, Moravia, San Jerónimo

Horario: 8:00 a.m. - 4:00 p.m.

Motivo: Mantenimiento preventivo de obras eléctricas

Sector que comprende: Calle Platanares, desde el Centro de Carnes Quesada 3.4 km al norte hasta los alrededores de finca Los Pollos, en Calle Platanares.

Cantidad de clientes afectados: 1676

Sitios de referencia incluidos: Verdulería Las Delicias, Bufete Vargas, Panadería el Ruiseñor, Iglesia de Platanares, Super El Tucán.

Heredia, Barva, San Pablo

Horario: 8:00 a.m. - 4:00 p.m.

Motivo: Construcción de obras eléctricas

Sector que comprende: Calle La Matilde.

Cantidad de servicios afectados: 89

Sitios de referencia incluidos: Casas de habitación, tanque de agua municipal de Barva.

JUEVES 19 DE JUNIO

San José, Montes de Oca, San Pedro

Horario: 7:30 a.m. - 4:00 p.m.

Motivo: Traslado de acometidas.

Sector que comprende: Del Restaurante Yokohama 300 metros hacia el oeste, sobre Avenida 1 hasta el Centro Comercial Muñoz y Nanne, incluyendo parcialmente Calle 75.

Cantidad de servicios afectados: 74

Sitios de referencia incluidos: Casas de habitación, Crepas Jota, Café Midi, Wings on Fire, Centro de Meditación Integral, Centro de Uñas OPI KALONICE, Oficentro Ejecutivo San Pedro S.A., Ministerio de Obras Públicas y Transportes (medidor 1230307), Corp. Inmobiliaria Filisa Gac S.A., Mongalon S.A., Teribe Sociedad Anónima, Revol Catherine Service Cocina Mundial, Matamuri S.A., Moville S.A., Inmobiliaria Ciento Ochenta y Seis S.A.

San José, Desamparados, Gravilias

Horario: 8:00 a.m. - 4:00 p.m.

Motivo: Mantenimiento de obras eléctricas

Sector que comprende: Desde la librería Globos Place, en Calle 34 y Avenida 52 en Hatillo, 350 mts. al norte hasta los alrededores del Centro Comunal Belgrano, pasando por la Clínica Dr. Solón Nuñez, hasta Almacenes Unidos de Hatillo. Involucra también los alrededores de la Ciudadela 25 de Julio.

Cantidad de servicios afectados: 1422

Sitios de referencia incluidos: Clínica Dr. Solón Nuñez Frutos, Super Carnes MS, Mueblería Jireth, CENCINAI 15 de setiembre, Panadería San Gabriel, Centro de Capacitación Comunitaria 15 de setiembre, Escuela 15 de setiembre, JC Bike Club, Poder Judicial Juzgado Contravencional, Iglesia Ciudad de Dios, Mini Super Marisol, Iglesia de Dios Colonia Kennedy, Super Gamboa, INA, Bar La Florida, Family Store, Ciudadela 25 de Julio (total), Belgrano (total), Asociación de Desarrollo Integral 25 de Julio, Mini Super M y R, Centro Medico Santa Cecilia, Tienda Cleveland, NOVAPARK, Autos San José, Clínica Santa Lucía, Musmanni, Laboratorio Clínico Navarro, Fogata Roja, RKS Barber Shop, Condominio Alcalá, PANI Oficina Local Hatillo, Repuestos La Casa Koreana, Persianas y Cortinas de Costa Rica, Mediclinic, Centro Plaza Lima, Centro de Atención Integral, Prestafull, Panadería KM, Almacenes Unidos, Lubricentro HF, Taller Rogelio, Centro Comercial La Verbena, Super Gran Fortuna, Iglesia Católica de Hatillo Centro.

San José, San Francisco de Dos Ríos

Horario: 8:00 a.m. - 3:00 p.m.

Motivo: Cambio de transformadores.

Sector que comprende: Del costado oeste de la bomba Pacífica hacia el norte, frente a las bodegas de almacenamiento de la CCSS.

Cantidad de servicios afectados: 14

Sitios de referencia incluidos: Casas de habitación, Alineamiento y tramado, Taller LyM.

VIERNES 20 DE JUNIO

San José, Montes de Oca, San Pedro

Horario: 7:30 a.m. - 5:00 p.m.

Motivo: Proyectos empresariales (Instalación de Conductor)

Sectores que comprende: Desde Apartamentos Grettel 240 metros hacia el norte, sobre Calle 61, hasta la intersección con Avenida 20, incluyendo parcialmente las Avenidas 26A, 26B. Del Polideportivo de Zapote 150 metros hacia el norte sobre Calle 61ª incluyendo parcialmente Avenida 26.

Cantidad de clientes afectados: 258

Sitios de referencia incluidos: Ministerio Obras Públicas y Transportes, Ferretería del Barrio, Panadería Panes y Café, Abogado Lic. Ernesto Picado Zúñiga, Salón Comunal Barrio San Gerardo, Abastecedor San Gerardo, Farmacia Hellen, Restaurante Venus, Barrio ubicado en calle sin salida, Minisúper Fortuna, Complejo Industrial Mima Sociedad Anónima, Diseños y Maquetas D y M S.A., casas de habitación.

San José, Tibás, San Juan

Horario: 8:00 a.m. - 10:00 a.m.

Motivo: Retiro de línea trifásica y poste.

Sector que comprende: Condominio Real Colima (Total), Calle 20 frente al Condominio Colima.

Cantidad de servicios afectados: 32

Sitios de referencia incluidos: Condominio Real de Colima, casas de habitación.

DOMINGO 22 DE JUNIO

Heredia, Flores

Horario: 8:00 a.m. - 4:00 p.m.

Motivo: Mantenimiento de obras eléctricas

Sector que comprende: San Joaquín de Flores centro, alrededores de la Casa del Cerdo y Megasúper, 1.5 km al norte hasta la Morgue Judicial y al este hasta la urbanización La Floresta.

Cantidad de servicios afectados: 2993

Sitios de referencia incluidos: Restaurante La Casona del Cerdo, Neutral de Costa Rica, Empaques y Productos Plásticos S.A, Liceo Regional de Flores, El Lagar San Joaquin de Flores, Monte Flores, Condominio Monte Cristo, Urb. El Campamento, Urb. La Floresta, Escuela Estados Unidos de América, Iglesia San Joaquín de Flores.

Para consultar si su servicio será afectado por una suspensión del servicio eléctrico, usted puede ingresar al sitio web de la CNFL y hacer la búsqueda directamente con su número NISE, en: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones