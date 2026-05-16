Cortes de luz: CNFL anuncia 13 suspensiones eléctricas en San José, Heredia, Tibás y Escazú

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) programó una serie de suspensiones del servicio eléctrico entre el 17 y el 22 de mayo de 2026, que afectarán a varios sectores de San José y Heredia.

La mayoría de estos cortes se deben a la construcción de obras eléctricas y mantenimiento. A continuación, le detallamos las fechas, zonas y horarios afectados.

Domingo 17 de mayo

San José, Central, Mata Redonda. De 7:30 a.m. a 4:30 p.m.

Desde la subestación Anonos hasta el Colegio de Médicos y Cirujanos.

Lunes 18 de mayo

San José, Merced. De 7:30 a.m. a 4:30 p.m.

Barrio México. Calle 18 y 20; Avenida 19, 100 metros este de Repuestos Vespa Bajaj.

San José, Escazú, San Antonio. De 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

En las cercanías de Fogobrazil.

Martes 19 de mayo

San José, Ciudad Colón, Mora. De 7:30 a.m. a 4:30 p.m.

Santa Ana, Brasil, Calle Salgado, a un kilómetro del peaje de Ciudad Colón, 225 metros al oeste y 800 metros norte, casas a mano derecha.

Heredia, Barva, San José de la Montaña. De 7:30 a.m. a 3:00 p.m.

De la Iglesia de San José de la Montaña 800 metros norte, frente a entrada de Calle Etelvina.

San José, Vázquez de Coronado, Patalillo. De 7:30 a.m. a 4:00 p.m.

Urbanización Anda Lucía.

San José, Aserrí, Salitrillos. De 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Barrio El Rincón Bella Vista, Salitrillos, Aserrí.

San José, Escazú, San Rafael. De 8:00 a.m. a 10:00 a.m.

Condominio Cerro Real.

Miércoles 20 de mayo

San José, Moravia, San Jerónimo. De 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Desde el peaje Ruta 32 hasta el túnel.

Jueves 21 de mayo

San José, Tibás, San Juan. De 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

De la Escuela Jesús Jiménez Zamora, 200 metros este, 200 metros norte.

San José, Desamparados, San Antonio. De 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Desde los Alrededores de la Bomba del Muñeco, hasta las inmediaciones de la Plazoleta, la Cruz Roja de Desamparados y los alrededores de del edificio de la Sucursal Desamparados CNFL.

Viernes 22 de mayo

San José, Escazú, Guachipelín. De 1:00 a.m. a 4:00 a.m.

Multiplaza Escazú.

Heredia, Belén, La Ribera. De 8:00 a.m. a 3:30 p.m.

Urbanización Joaquín Chaves.