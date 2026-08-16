Cortes de luz: CNFL anuncia suspensiones eléctricas entre agosto y setiembre: estos son los sectores afectados de San José y Desamparados

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) programó 17 suspensiones del servicio eléctrico entre el 17 de agosto y el 18 de setiembre, que afectarán distintos sectores de San José y Desamparados debido a trabajos de mantenimiento preventivo, construcción y extensión de líneas y relocalización de postería.

Entre las interrupciones previstas destaca una programada para el 18 de agosto en Catedral de San José, donde se verán afectados 1.458 servicios eléctricos, convirtiéndose en el corte de mayor impacto dentro del cronograma divulgado por la empresa.

Según la CNFL, la suspensión se extenderá entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. y abarcará sectores ubicados en los alrededores del Parque de la Paz, el Colegio Seminario y la Iglesia Cuadrangular, así como las inmediaciones de la Escuela Ricardo Jiménez.

CNFL anuncia suspensiones de servicio en varias zonas: vea cuáles son (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Ese mismo día también se realizarán trabajos en otros puntos de San José, incluyendo Trejos Montealegre, en Escazú, donde 290 servicios quedarán temporalmente sin electricidad. La afectación comprende sectores donde se encuentran los condominios Elizabeth, Quartier Mirage, El Pinar y Tremont, entre otros.

Asimismo, habrá interrupciones en Pavas, Moravia y Desamparados durante los días siguientes.

El cronograma inicia el 17 de agosto con dos cortes. Uno de ellos se realizará en la Urbanización Lotos 2, en Desamparados, donde 56 servicios serán afectados entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m.

Ese mismo día habrá una suspensión en San Antonio de Escazú, específicamente en Calle Hoja Blanca, en sectores cercanos a Super Bello y Villa Natura. El corte se extenderá durante el mismo horario y afectará 76 servicios.

Para el 18 de agosto, además de la suspensión de mayor impacto en Catedral, la CNFL programó dos cortes en Pavas. Uno se realizará en Asunción, donde 86 servicios quedarán sin electricidad entre las 7:30 a. m. y las 5:00 p. m., en un sector ubicado al costado norte del Banco Nacional, 300 metros al este.

La otra interrupción se efectuará en Pavas, donde 49 servicios serán afectados entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., en las cercanías de Bazar Mimi, Super Anita y Ferretería Disensa.

Las interrupciones continuarán el 19 de agosto con dos cortes adicionales. En Santa Catalina de Pavas, 85 servicios se verán afectados entre las 7:30 a. m. y las 5:00 p. m., mientras que en La Trinidad de Moravia la suspensión impactará 123 servicios entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m.

Para el 20 de agosto, la empresa tiene previstas tres suspensiones.

Una de ellas se realizará en la Urbanización Santa Catalina de Pavas, donde 93 servicios quedarán sin electricidad entre las 7:30 a. m. y las 5:00 p. m.

Ese mismo día también habrá un corte en Desamparados, donde 369 servicios serán afectados entre las 8:00 a. m. y las 3:00 p. m., en sectores ubicados 25 metros al sur de la Escuela San Jerónimo, incluyendo las cercanías de Super Loma Linda, Super La Finesa y el Centro de Salud RB.

Además, la CNFL realizará trabajos en la red eléctrica subterránea de San José centro. La suspensión se extenderá entre las 8:00 a. m. y las 3:00 p. m. y afectará 297 servicios en el área comprendida entre calle 05 y calle 09, y entre avenida 01 y avenida 02. En este sector se encuentran sitios como la Plaza de la Cultura, Hotel Presidente, Rostipollos y KFC.

Posteriormente, el 21 de agosto, se realizarán dos interrupciones. En San Miguel de Desamparados, 173 servicios quedarán sin electricidad entre las 7:30 a. m. y las 3:30 p. m., en sectores de la Urbanización La Capri, calle Agave y calle Ojoche.

Ese mismo día habrá otro corte en Pavas, donde 123 servicios serán afectados entre las 8:00 a. m. y las 3:00 p. m., en un sector ubicado 200 metros al oeste de la Escuela Rincón Grande, donde se encuentran el Minisúper La San Carleña y Ferretería Lomas.

Los cortes continuarán el 26 de agosto en Gravilias de Desamparados. La suspensión está prevista entre las 8:00 a. m. y las 2:00 p. m. y afectará 193 servicios en las cercanías de la escuela de la localidad.

Para el 27 de agosto, la CNFL programó otra interrupción en Gravilias, esta vez en un sector ubicado 100 metros al sur del Colegio Las Gravilias. El corte se extenderá entre las 7:30 a. m. y las 3:30 p. m. y afectará 139 servicios.

El último corte de agosto se realizará el 28 de agosto en San Juan de Dios de Desamparados. La suspensión afectará 55 servicios entre las 7:30 a. m. y las 3:30 p. m., específicamente en Calle Pedrito Monge, 50 metros al sur de la iglesia de los Testigos de Jehová.

En setiembre, el cronograma contempla dos interrupciones adicionales.

La primera será el 2 de setiembre en Desamparados, donde 106 servicios quedarán temporalmente sin electricidad entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., en un sector ubicado al costado sur de la Clínica Marcial Fallas.

Finalmente, el 18 de setiembre se realizará el último corte incluido en el cronograma. La suspensión se efectuará en Desamparados, en un sector de calle transversal 63 y Alameda Murillo, y afectará 17 servicios entre las 8:00 a. m. y las 3:00 p. m.

En total, el cronograma contempla 17 suspensiones del servicio eléctrico y afectaciones a 3.888 servicios. Desamparados concentra la mayor cantidad de interrupciones programadas, con ocho cortes, seguido de Pavas, con cinco.

La CNFL recomendó a las personas usuarias tomar previsiones durante los horarios indicados y desconectar equipos sensibles para evitar daños cuando se restablezca el suministro eléctrico.