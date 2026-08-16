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Cortes de luz: CNFL anuncia suspensiones eléctricas entre agosto y setiembre: estos son los sectores afectados de San José y Desamparados

La CNFL programó 17 cortes de electricidad en San José y Desamparados entre el 17 de agosto y el 18 de setiembre. Vea fechas y zonas.

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Por Alonso Ramírez

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) programó 17 suspensiones del servicio eléctrico entre el 17 de agosto y el 18 de setiembre, que afectarán distintos sectores de San José y Desamparados debido a trabajos de mantenimiento preventivo, construcción y extensión de líneas y relocalización de postería.








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Alonso Ramírez

Alonso Ramírez

Estudiante de bachillerato en Periodismo, con trayectoria en departamentos digitales de medios de comunicación. Además, cuenta con experiencia en el manejo de redes sociales como creador de contenido y Community Manager.

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