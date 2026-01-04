Cortes de luz CNFL: las suspensiones del servicio eléctrico al iniciar este 2026

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) programó varias suspensiones del servicio eléctrico para la primera quincena de enero de 2026 en distintos sectores de San José, principalmente en los cantones de Curridabat y Montes de Oca.

Según la información oficial publicada por la empresa, los cortes se realizarán en horario diurno, entre las 7:30 a. m. y las 5:00 p. m., y responden a trabajos asociados a proyectos empresariales y obras en la red eléctrica, como conversión de tensión, conversión de voltaje, extensión de líneas y transición de redes aéreas a subterráneas.

Lunes 6 de enero

La CNFL ejecutará una suspensión parcial del servicio en Tirrases de Curridabat.El corte se extenderá desde el Centro de Salud Integral Montenegro hacia el noreste sobre avenida 58, así como en sectores cercanos a avenidas 66 y 68, calle 79 y áreas aledañas al Parque La Colina.

Los trabajos corresponden a conversión de tensión y desmantelamiento, y afectarán a 1.104 clientes.

Martes 7 de enero

Se aplicará una suspensión parcial en Curridabat, específicamente desde la rotonda de Hacienda Vieja hacia el suroeste sobre la ruta secundaria 210, así como sectores cercanos a Súper Tirrases y calle Las Mercedes.

Entre los sitios impactados figuran comercios, centros educativos y establecimientos de servicio.La interrupción afectará a 151 clientes y también responde a labores de conversión de tensión y desmantelamiento.

Miércoles 8 de enero

El servicio se suspenderá de forma parcial en el centro de Curridabat, en un radio aproximado de 350 metros alrededor del parque central.

La zona incluye cuadrantes delimitados entre calles 77 y 103, la ruta nacional 215 y la avenida 48A.El corte impactará a 1.293 clientes y se ejecutará por trabajos de conversión de tensión y desmantelamiento.

Jueves 9 de enero

En San Pedro de Montes de Oca, la CNFL realizará una suspensión parcial por conversión de voltaje.

Las labores abarcarán sectores cercanos a la Escuela Franklin Roosevelt, el parque Gabriel Vargas Vargas y las avenidas 10 y 12, afectando parcialmente varias calles del área.Se estima una afectación de 255 clientes.

Lunes 13 de enero

El servicio se suspenderá en San Pedro de Montes de Oca debido a obras por contrato de redes eléctricas, específicamente por extensión de líneas.

La zona afectada comprende el sector entre Electro San Pedro y Yamuni, sobre la carretera Interamericana Sur.Este corte impactará a 41 clientes.

Martes 14 de enero

Finalmente, se ejecutará una suspensión parcial en Curridabat, asociada a trabajos de transición de red aérea a subterránea.

El corte abarcará el sector comprendido entre TLA Logistics y Clorox Company, afectando a 21 clientes.

La CNFL recordó que estos cortes responden a labores operativas programadas y que los detalles pueden variar según el avance de los trabajos.

Para verificar si una vivienda, comercio o institución se verá afectada, la empresa recomienda consultar su sitio oficial de suspensiones eléctricas, donde se publican las zonas específicas y cualquier actualización relacionada con los trabajos en la red.