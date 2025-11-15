Cortes de luz: Conozca las suspensiones programadas en Alajuela, Heredia, Cartago y San José

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) y la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (JASEC) tienen programada una serie de suspensiones eléctricas que afectarán a cientos de clientes en sectores de Alajuela, Heredia, San José y Cartago.

Los trabajos se realizarán desde el lunes 17 de noviembre y hasta el sábado 22 de noviembre del 2025, como parte de labores de mantenimiento preventivo y obras de mejora en la red de distribución.

A continuación, el detalle completo de los cortes:

CNFL

1. Lunes 17 de noviembre

San José, San José, Barrio Cuba:

Horario: De 7:30 a.m. a 5 p.m.

De 7:30 a.m. a 5 p.m. Sector afectado: De la iglesia Bíblica Bethel, 50 metros al sur, calle 24.

De la iglesia Bíblica Bethel, 50 metros al sur, calle 24. Clientes afectados: 52.

52. Motivo: Mantenimiento preventivo.

2. Martes 18 de noviembre

San José – San Pedro:

Horario: De 7:30 a.m. a 5 p.m.

De 7:30 a.m. a 5 p.m. Sector afectado: De la Bomba Delta San Pedro 400 metros Sur sobre Calle 59 hasta Rack Nation Data Center, incluyendo parcialmente las Avenidas 8 y 12.

De la Bomba Delta San Pedro 400 metros Sur sobre Calle 59 hasta Rack Nation Data Center, incluyendo parcialmente las Avenidas 8 y 12. Clientes afectados: 92.

92. Motivo: Extensión de líneas.

Heredia, Santa Bárbara: San Juan (parcial):

Horario: De 8 a.m. a 4 p.m.

De 8 a.m. a 4 p.m. Sector afectado: 100 m sur y 200 m oeste de la plaza de San Juan.

100 m sur y 200 m oeste de la plaza de San Juan. Clientes afectados: 59.

59. Motivo: Construcción de obras eléctricas.

Alajuela, Central, Guácima (parcial):

Horario: De 8 a.m. a 4 p.m.

De 8 a.m. a 4 p.m. Sector afectado: De Auto Mercado 1,8 km al sur

De Auto Mercado 1,8 km al sur Clientes afectados: 20.

20. Motivo: Obras por contrato de redes eléctricas.

Heredia, Barreal, Lagunilla, residencial Las Flores (parcial):

Horario: De 8 a.m. a 4 p.m.

De 8 a.m. a 4 p.m. Sector afectado: De la entrada 300 sur y 100 oeste (Avenida Girasol, Calles Panchito y Clavel).

De la entrada 300 sur y 100 oeste (Avenida Girasol, Calles Panchito y Clavel). Clientes afectados: 178.

178. Motivo: Mantenimiento de obras eléctricas.

3. Miércoles 19 de noviembre

San José, San Pedro, Montes de Oca:

Horario: De 7:30 a.m. a 5 p.m.

De 7:30 a.m. a 5 p.m. Sector afectado: De Tienda Nueces 300 metros Sureste sobre carretera Interamericana Sur hasta Yamuni. De Grand Motors 500 metros Sureste sobre Calle 71A hasta Plaza del Sol, incluyendo parcialmente Avenida 6 y 12.

De Tienda Nueces 300 metros Sureste sobre carretera Interamericana Sur hasta Yamuni. De Grand Motors 500 metros Sureste sobre Calle 71A hasta Plaza del Sol, incluyendo parcialmente Avenida 6 y 12. Clientes afectados: 132.

132. Motivo: Proyectos empresariales.

San José, Central, Merced (parcial):

Horario: De 7:30 a.m. a 5 p.m.

De 7:30 a.m. a 5 p.m. Sector afectado: Calle 02 a Calle 08, Avenida 02 a Avenida 03.

Calle 02 a Calle 08, Avenida 02 a Avenida 03. Clientes afectados: 271.

271. Motivo: Mantenimiento Red de Media Tensión Subterránea.

San José, Central: Zapote (parcial):

Horario: De 8 a.m. a 4 p.m.

De 8 a.m. a 4 p.m. Sector afectado: 100 m sur del parque Los Mangos.

100 m sur del parque Los Mangos. Clientes afectados: 74.

74. Motivo: Relocalización de postería.

San José, Santa Ana, Brasil (parcial):

Horario: De 8 a.m. a 4 p.m.

De 8 a.m. a 4 p.m. Sector afectado: Desde la calle La Planta (parcial) hasta alrededores de Barrio Los Angeles, Calles Las Mesas y La Transversal 86, involucrando el Condominio Lomas de Santa Ana.

Desde la calle La Planta (parcial) hasta alrededores de Barrio Los Angeles, Calles Las Mesas y La Transversal 86, involucrando el Condominio Lomas de Santa Ana. Clientes afectados: 521.

521. Motivo: Mantenimiento preventivo.

La CNFL realizará mantenimiento preventivo en varias zonas de San José, Alajuela y Heredia. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Alajuela, Central, Guácima:

Horario: De 8 a.m. a 4 p.m.

De 8 a.m. a 4 p.m. Sector afectado: De la Pista de Motocross 1.800 m al este.

De la Pista de Motocross 1.800 m al este. Clientes afectados: 25.

25. Motivo: Extensión de líneas.

4. Jueves 20 de noviembre:

San José, San José, Mata Redonda (parcial):

Horario: De 7:30 a.m. a 3:30 p.m.

De 7:30 a.m. a 3:30 p.m. Sector afectado: Tomando como referencia la casa de la Virgen Obras Sociales Sor María Romero, 150 metros sur, 50 metros sur; 50 metros este, 50 metros sur; 100 metros oeste y 25 metros sur; 50 metros sur, 100 metros oeste y 75 metros norte; 100 metros norte, 50 metros norte; y 50 metros este, 50 metros norte. Cada una de las direcciones es individual usando el lugar de referencia.

Tomando como referencia la casa de la Virgen Obras Sociales Sor María Romero, 150 metros sur, 50 metros sur; 50 metros este, 50 metros sur; 100 metros oeste y 25 metros sur; 50 metros sur, 100 metros oeste y 75 metros norte; 100 metros norte, 50 metros norte; y 50 metros este, 50 metros norte. Cada una de las direcciones es individual usando el lugar de referencia. Clientes afectados: 93.

93. Motivo: Mantenimiento preventivo.

San José, Central, Pavas (parcial):

Horario: De 8 a.m. a 3 p.m.

De 8 a.m. a 3 p.m. Sector afectado: Frente al Colegio Técnico Profesional de Pavas.

Frente al Colegio Técnico Profesional de Pavas. Clientes afectados: 2.

2. Motivo: Conversión de voltaje.

5. Viernes 21 de noviembre

San José, San Pedro:

Horario: De 7:30 a.m. a 5 p.m.

De 7:30 a.m. a 5 p.m. Sector afectado: Del Banco Nacional San Pedro de Montes de Oca 340 metros Este sobre carretera Interamericana Sur hasta Genki.

Del Banco Nacional San Pedro de Montes de Oca 340 metros Este sobre carretera Interamericana Sur hasta Genki. Clientes afectados: 68.

68. Motivo: Instalación de conductor.

San José, San José, la Uruca (parcial):

Horario: De 8 a.m. a 3 p.m.

De 8 a.m. a 3 p.m. Sector afectado: Barrio Copey de la Antigua Ladrillera 200 norte 100 este.

Barrio Copey de la Antigua Ladrillera 200 norte 100 este. Clientes afectados: 63.

63. Motivo: Mantenimiento preventivo.

La CNFL recuerda que los usuarios del servicio eléctrico ubicados en zonas cercanas a los sectores directamente afectados podrían experimentar ligeras perturbaciones. Se recomienda desconectar los equipos eléctricos sensibles como medida de precaución.

JASEC

1. Martes 18 de noviembre

Ochomogo y Coris Industrial:

Horario: De 8 a.m. a 4 p.m.

De 8 a.m. a 4 p.m. Sector afectado: Del predio de transportes Grand hasta la pista interamericana. Del predio de transportes Grand hasta el taller Arabre. Del predio de transportes Grand hasta la entrada principal del parque La Lima GARNIER.

Del predio de transportes Grand hasta la pista interamericana. Del predio de transportes Grand hasta el taller Arabre. Del predio de transportes Grand hasta la entrada principal del parque La Lima GARNIER. Motivo: Instalación de postería y construcción de red trifásica.

2. Miércoles 19 de noviembre

Cartago, Guadalupe:

Horario: De 7:30 a.m. a 4:30 p.m.

De 7:30 a.m. a 4:30 p.m. Sector: Guadalupe, del Pozo la Mora hacia el norte hasta Infesa.

Guadalupe, del Pozo la Mora hacia el norte hasta Infesa. Motivo: Detallado de Línea Trifásica.

3. Jueves 20 de noviembre

Cartago:

Horario: De 8 a.m. a 4 p.m.

De 8 a.m. a 4 p.m. Sector: 100 metros este del INS nuevo, en Cartago.

100 metros este del INS nuevo, en Cartago. Motivo: Detallado de Línea Trifásica.

4. Sábado 22 de noviembre

Cartago, PI Coca Cola: