Negocios

Cortes de luz: Conozca las suspensiones programadas en Alajuela, Heredia, Cartago y San José

CNFL y JASEC anuncian cortes programados del 17 al 22 de noviembre en Alajuela, Heredia, San José y Cartago. Revise el detalle completo para evitar sorpresas

EscucharEscuchar
Por Randall Corella Vargas

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) y la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (JASEC) tienen programada una serie de suspensiones eléctricas que afectarán a cientos de clientes en sectores de Alajuela, Heredia, San José y Cartago.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Cortes de luzCNFLJASECCartagoSan José
Randall Corella Vargas

Randall Corella Vargas

Periodista y publicista alajuelense. Cuenta con más de 25 años de experiencia en periodismo escrito y digital en medios de comunicación nacionales e internacionales. Es, además, diseñador gráfico y coautor del libro Crónica del Centenario sobre la historia del fútbol en Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.