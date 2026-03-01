Negocios

Cortes de luz de la CNFL: suspensiones eléctricas en Montes de Oca, Curridabat y Pavas

EscucharEscuchar
Por Mathew Chaves

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) tiene programadas interrupciones del servicio eléctrico en diversos sectores de San José durante la primera semana de marzo. Estos cortes de luz se deben a trabajos de mantenimiento, instalación de transformadores y otras obras de mejora en la red.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
cortes de luzCNFL
Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.