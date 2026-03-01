Cortes de luz de la CNFL: suspensiones eléctricas en Montes de Oca, Curridabat y Pavas

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) tiene programadas interrupciones del servicio eléctrico en diversos sectores de San José durante la primera semana de marzo. Estos cortes de luz se deben a trabajos de mantenimiento, instalación de transformadores y otras obras de mejora en la red.

Las interrupciones afectarán tanto a zonas residenciales como comerciales, e incluyen desde pequeñas comunidades hasta áreas con alta concentración de negocios e instituciones públicas. La CNFL publicó los detalles de cada suspensión, especificando los sectores comprendidos, los sitios de referencia y la cantidad de servicios afectados.

Los abonados pueden verificar su número de identificación de servicio eléctrico para confirmar si su propiedad será afectada por las obras de mantenimiento. (Jorge Castillo)

A continuación, le presentamos el listado completo de las suspensiones ordenadas por día, con la información oficial disponible.

Martes 3 de marzo

San Pedro: de 7:30 a. m. a 5:00 p. m. El sector afectado comprende desde el Banco Lafise 300 metros oeste sobre Carretera Interamericana Sur hasta la rotonda La Hispanidad. Incluye lugares como Office Depot, Banco Lafise, Autos Premium del Este, Salón de Patines Music, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), entre otros.

Pavas: de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., por instalación de transformador. El corte abarca desde el Centro de Alta Tecnología 200 metros este y 75 metros sur, afectando casas de habitación, Apartamentos Zuro y el Colegio Bilingüe La Sabana. No incluye el Centro de Alta Tecnología. Total de servicios: 61.

Alajuelita, Tejarcillos: de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., por acondicionamiento de líneas. El sector comprende Urbanización Omar (parcial), incluyendo Soda La Verbena 71 y Alameda 6 (parcial). No afecta Alameda 7 y 8. Servicios afectados: 133.

Pavas, Finca San Juan (parcial): de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., por relocalización de postería en Calle 162. Afecta casas de habitación. Total: 82 clientes.

Miércoles 4 de marzo

Tirrases: de 7:30 a. m. a 5:00 p. m. El sector va desde el antiguo relleno sanitario 220 metros norte sobre Avenida 109A hasta el Estadio de Tirrases, incluyendo el Proyecto Llanos La Gloria. Incluye Norori Rubí, Municipalidad de Curridabat, Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y casas de habitación. No incluye Audry Nails ni el antiguo relleno Río Azul.

Central: Pavas-Finca San Juan: de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. por relocalización de postería en Calle 162A. Afecta casas de habitación. Total: 119 clientes.

Hatillo: de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., por mantenimiento preventivo en la comunidad de Sagrada Familia, desde el cruce de Calle Tempisque y Avenida 36 hasta el estadio. Incluye Escuela Carolina Dent, la Parroquia, Multiservicios Dakad, Jardín Asoni, Pizza Ruta 16, Centro de Carnes La Familia, Condominios Villas D’Lagoo, Torres de Monterrey, entre otros. 1368 servicios afectados.

Jueves 5 de marzo

Coronado, San Isidro: de 8:00 a. m. a 3:00 p. m., por instalación de transformador. Sector: de los Bomberos de Coronado 150 metros oeste, 100 metros sur, 25 metros noroeste. Afecta casas de habitación. Total: 57 clientes.

Goicoechea, Calle Blancos: de 8:00 a. m. a 2:00 p. m., por instalación de postería en Calle 41 (parcial), detrás de Walmart. Afecta casas, Sabores Mila y AnTonant-CR. No incluye Laboratorios Compañía Farmacéutica. 44 servicios.

Curridabat, Sánchez: de 8:00 a. m. a 11:00 a. m. Por avenida 74 frente al Complejo Forza Vital. La interrupción afecta a las 29 casas de habitación, pero no al Complejo.

Curridabat: de 8:30 a. m. a 1:00 p. m., por extensión de líneas. El corte abarca desde Castillo de Píccolo 100 metros norte hasta la Municipalidad de Curridabat por Calle 93, y desde Dr. Mototech 100 metros este por Ruta 215 hasta Bar El Prado. Afecta a comercios como Restaurante Buen Gusto, Bar Mukas, Ruta 2 Autoservicio, así como oficinas municipales, AyA, ICE y casas. No incluye Castillo de Pícolo, Hiper Mascotas ni Palí. 45 servicios.

Viernes 6 de marzo

Tirrases, La Colina: de 7:30 a. m. a 2:00 p. m., por cambio de herrajes. Sector: desde Flamers Hot Grill 200 metros noroeste sobre Avenida 62, afectando parcialmente Calle 75. Incluye Dr. Priale, Lemo Sublimación, Clínica Dental Dra. Gina Sancho, Parque Recreativo, Flamers, Centro de Pinturas, Iglesia Ágape, Claro, Hogar Infantil, Sport Bar, Súper La Colina y Restaurante Hong Wa. 59 clientes.

Hatillo: de 7:30 a. m. a 3:30 p. m., por mantenimiento preventivo en Hatillo Centro, Urbanización Belgrano, 175 metros este de Iglesia Ciudad de Dios. Afecta casas, la iglesia y el Juzgado Contravencional. 62 servicios.

Tibás, Colima: de 8:00 a. m. a 10:00 a. m., por relocalización de postería frente a Plywood. Afecta casas y Prelob. No incluye MAZ ni Metalco. 19 servicios.

Sábado 7 de marzo

Curridabat: de 7:30 a. m. a 5:00 p. m. El sector comprende desde Espartaco Perf-ex 400 metros noroeste sobre Calle 75 hasta Urbanización París, afectando calles 73, 75, 75B, 77 y avenidas 42, 42A, 44, 46. Incluye Tortillas La Hacienda, Kavial, Fisiovet, Taller Coto, Hidro Centro, Simesa, Indelsa, Predio Ride, Salón Comunal, Industrias Elegante, Estrella del Oriente, y otras empresas, además de casas. No incluye Carretillos Espartaco. 201 clientes.

Domingo 8 de marzo

Montes de Oca, San Pedro: de 7:30 a. m. a 5:00 p. m., por extensión de líneas. Sector: desde Tienda Nueces 360 metros oeste por Carretera Interamericana Sur hasta Usaditos San Pedro. Afecta a Soda Flory, Wilday Muebles, Beauty Concept, Ventanas y Vidrios, Mui Mui, Kairi, Smoke Valley, Neon, Electro San Pedro, Usaditos, Computadoras PCI, y otros comercios, además de casas. También incluye Tienda Monge, Protecto, Bomba El Higuerón y Mega Hardware. 60 clientes.

Para facilitar la consulta, la CNFL pone a disposición de los usuarios una herramienta en línea que permite verificar si un servicio será afectado. Puede consultar si su servicio está incluido ingresando su número NISE en el sitio web de la Compañía: Suspensiones Programadas.