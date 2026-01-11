Negocios

Cortes de luz en Heredia: Revise si su comunidad se verá afectada por las suspensiones de la ESPH la próxima semana

Consulte el cronograma de suspensiones eléctricas de la ESPH para la semana del 12 al 18 de enero

EscucharEscuchar
Por Mathew Chaves

La planificación semanal en los hogares y comercios de la provincia de las flores deberá tomar en cuenta breves pausas en el suministro eléctrico para los próximos días.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
ESPHcortes de luzHerediamantenimiento eléctricoservicios
Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.