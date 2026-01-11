Cortes de luz en Heredia: Revise si su comunidad se verá afectada por las suspensiones de la ESPH la próxima semana

La planificación semanal en los hogares y comercios de la provincia de las flores deberá tomar en cuenta breves pausas en el suministro eléctrico para los próximos días.

El mantenimiento de la red y la mejora en la capacidad de distribución son tareas que obligan a detener el flujo de energía en algunos puntos para garantizar la estabilidad del servicio a largo plazo.

Para la semana que comprende del lunes 12 al domingo 18 de enero, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) programó intervenciones focalizadas que afectarán únicamente a dos sectores específicos.

La ESPH llevará a cabo dos interrupciones programadas del servicio eléctrico para la próxima semana. (Cortesía)

Estas suspensiones responden a trabajos técnicos, que van desde la modernización de equipos para soportar mayor carga eléctrica hasta la poda preventiva de vegetación que podría poner en riesgo el cableado.

A continuación, le detallamos las ubicaciones y las franjas horarias para que tome las previsiones del caso.

Zonas afectadas

De acuerdo con el cronograma oficial de la ESPH, se realizarán dos cortes programados durante esta semana:

1. Lunes 12 de enero: Mercedes Norte (Heredia)

El primer trabajo de la semana se concentrará en el distrito de Mercedes. Las cuadrillas trabajarán en el cambio de un transformador, una maniobra necesaria para aumentar la capacidad en la red de distribución de la zona.

Horario: De 7:30 a. m. a 11:00 a. m.

De Zona específica: Mercedes Norte, de la Universidad Estatal a Distancia (Uned) 25 metros hacia el norte y 200 metros hacia el este (calle sin salida).

Mercedes Norte, de la Universidad Estatal a Distancia (Uned) 25 metros hacia el norte y 200 metros hacia el este (calle sin salida). Población afectada: Se estima la interrupción del servicio para 37 abonados.

2. Jueves 15 de enero: Los Ángeles (San Rafael)

Para mediados de semana, las labores se trasladarán al cantón de San Rafael. En este sector, se ejecutará una poda de árboles solicitada por un contratista para despejar el tendido eléctrico.

Horario: De 7:00 a. m. a 3:00 p. m.

De Zona específica: De la entrada al Residencial El Castillo sobre calle Murillo, 600 metros al noreste; girando a la izquierda antes del puente sobre la Quebrada Bermúdez.

De la entrada al Residencial El Castillo sobre calle Murillo, 600 metros al noreste; girando a la izquierda antes del puente sobre la Quebrada Bermúdez. Población afectada: Un total de 12 abonados.

La ESPH recuerda a los usuarios que pueden verificar si su servicio se verá afectado ingresando su número de contrato directamente en el enlace de verificación de suspensiones.

En caso de presentar averías no programadas o requerir más información sobre estos trabajos, puede comunicarse a la central telefónica de la institución al 2562-3774.