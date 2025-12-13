Negocios

Cortes de luz: Estas son las suspensiones programadas en Alajuela, Heredia, Cartago y San José

CNFL y JASEC anuncian cortes programados del 15 al 18 de diciembre que impactarán a cientos de hogares y negocios en Alajuela, Heredia, San José y Cartago: tome nota de las zonas afectadas, aquí

Por Randall Corella Vargas

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) y la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (JASEC) tienen programadas una serie de interrupciones en el servicio eléctrico.








Periodista y publicista alajuelense. Cuenta con más de 25 años de experiencia en periodismo escrito y digital en medios de comunicación nacionales e internacionales. Es, además, diseñador gráfico y coautor del libro Crónica del Centenario sobre la historia del fútbol en Costa Rica.

