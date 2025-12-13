Cortes de luz: Estas son las suspensiones programadas en Alajuela, Heredia, Cartago y San José

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) y la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (JASEC) tienen programadas una serie de interrupciones en el servicio eléctrico.

Cientos de clientes en zonas clave de Alajuela, Heredia, San José y Cartago se verán afectados.

Los trabajos se realizarán desde el lunes 15 de diciembre hasta el jueves 18 de diciembre, como parte de labores de mantenimiento preventivo y obras de mejora en la red de distribución.

A continuación, podrá encontrar el detalle completo de las suspensiones:

CNFL:

Lunes 15 de diciembre Copiado!

Heredia, Belén, La Asunción (parcial):

Horario: De 7:30 a.m. a 3:30 p.m.

De 7:30 a.m. a 3:30 p.m. Sector afectado: Cariari, de Souvenir La Campesina, 100 metros sur y 50 metros este, Avenida 48A.

Cariari, de Souvenir La Campesina, 100 metros sur y 50 metros este, Avenida 48A. Clientes afectados: 12-

12- Motivo: Mantenimiento de obras eléctricas.

Martes 16 de diciembre: Copiado!

San José – San Pedro, Lourdes:

Horario: De 7:30 a.m. a 5 p.m.

De 7:30 a.m. a 5 p.m. Sector afectado: De la Iglesia de Lourdes 300 metros Sur sobre Calle 77 hasta parqueo Yamuni, afectando parcialmente las Avenidas 1, 3A, 5 y las Calles 79 y 81.

De la Iglesia de Lourdes 300 metros Sur sobre Calle 77 hasta parqueo Yamuni, afectando parcialmente las Avenidas 1, 3A, 5 y las Calles 79 y 81. De Repuestos Usados y Nuevos Arbanes 320 metros Oeste sobre Calle Siles hasta Taller de Carrocería y Pintura Montes de Oca.

Clientes afectados: 511.

511. Motivo: Conversión de voltaje.

San José - Central, El Carmen (parcial):

Horario: De 8 a.m. a 4 p.m.

De 8 a.m. a 4 p.m. Sector afectado: Calle 21 entre Avenidas 0 y Avenida 2.

Calle 21 entre Avenidas 0 y Avenida 2. Clientes afectados: 803.

803. Motivo: Relocalización de postería.

Cartago - La Unión, Dulce Nombre:

Horario: De 8 a.m. a 4 p.m.

De 8 a.m. a 4 p.m. Sector afectado: De la Iglesia Católica de San Francisco, 400 m. al suroeste.

De la Iglesia Católica de San Francisco, 400 m. al suroeste. De la iglesia Católica de San Francisco, 700 m. al noreste.

Clientes afectados: 1.128.

1.128. Motivo: Instalación de poste para punto de entrega.

San José - San José, Mata Redonda (parcial):

Horario: De 8 a.m. a 4 p.m.

De 8 a.m. a 4 p.m. Sector afectado: Desde Babylon Aparta-Hotel hasta OEA.

Desde Babylon Aparta-Hotel hasta OEA. Clientes afectados: 151:

151: Motivo: Instalación de postería.

San José - Tibás, San Juan (parcial):

Horario: De 8 a.m. a 4:30 p.m.

De 8 a.m. a 4:30 p.m. Sector afectado: La Florida de Tibás, Residencial Los Estudiantes, 150 metros este de la pulpería Cipreses, calles 37 y 39.

La Florida de Tibás, Residencial Los Estudiantes, 150 metros este de la pulpería Cipreses, calles 37 y 39. Clientes afectados: 40.

40. Motivo: Mantenimiento preventivo.

San José - Goicoechea, Mozotal (parcial):

Horario: De 8 a.m. a 4:30 p.m.

De 8 a.m. a 4:30 p.m. Sector afectado: Mozotal, de la plaza de deportes, 50 metros noreste, calle sin salida.

Mozotal, de la plaza de deportes, 50 metros noreste, calle sin salida. Clientes afectados: 57.

57. Motivo: Mantenimiento preventivo.

Este lunes 15 de diciembre, la CNFL realizará mantenimiento de obras un sector de La Asunción de Belén, Heredia. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Miércoles 17 de diciembre: Copiado!

San José – San Pedro, Montes de Oca:

Horario: De 7:30 a.m. a 5 p.m.

De 7:30 a.m. a 5 p.m. Sector afectado: Del Parque Vargas 480 metros Este sobre Avenida 12, incluyendo parcialmente la Avenida 12A y las Calles 57, 59 y 61.

Del Parque Vargas 480 metros Este sobre Avenida 12, incluyendo parcialmente la Avenida 12A y las Calles 57, 59 y 61. Clientes afectados: 180.

180. Motivo: Tendido de conductor secundario y traslado de acometidas.

San José – Central, Pavas (parcial):

Horario: De 8 a.m. a 4 p.m.

De 8 a.m. a 4 p.m. Sector afectado: Finca San Juan.

Finca San Juan. Clientes afectados: 733.

733. Motivo: Relocalización de postería.

San José – Santa Ana (parcial):

Horario: De 8 a.m. a 4 p.m.

De 8 a.m. a 4 p.m. Sector afectado: Santa Ana, de la Cruz Roja hacia el este hasta 500 metros sobre calle principal.

Santa Ana, de la Cruz Roja hacia el este hasta 500 metros sobre calle principal. Clientes afectados: 991.

991. Motivo: Mantenimiento preventivo.

Alajuela - Central, Guácima (parcial):

Horario: De 8 a.m. a 4 p.m.

De 8 a.m. a 4 p.m. Sector afectado: De Auto Mercado, 1,8 Km al sur.

De Auto Mercado, 1,8 Km al sur. Clientes afectados: 2.475.

2.475. Motivo: Extensión de línea para red compacta.

Jueves 18 de diciembre: Copiado!

San José - San Pedro, Montes de Oca:

Horario: De 7:30 a.m. a 5 p.m.

De 7:30 a.m. a 5 p.m. Sector afectado: De Jiménez y Tanzi, 250 metros norte sobre Calle 73 hasta Condominio Talavera, incluyendo la Calle 75 y las Avenidas 1 y 3.

De Jiménez y Tanzi, 250 metros norte sobre Calle 73 hasta Condominio Talavera, incluyendo la Calle 75 y las Avenidas 1 y 3. Clientes afectados: 225.

225. Motivo: Conversión de voltaje.

San José – Moravia, La Trinidad (parcial):

Horario: De 8 a.m. a 2 p.m.

De 8 a.m. a 2 p.m. Sector afectado: La Trinidad, urbanización Las Rosas (parcial), de la escuela de La Trinidad, 150 sur y 100 oeste, de avenida 81 a calle 93.

La Trinidad, urbanización Las Rosas (parcial), de la escuela de La Trinidad, 150 sur y 100 oeste, de avenida 81 a calle 93. Clientes afectados: 41.

41. Motivo: Mantenimiento preventivo.

La CNFL recuerda que los usuarios del servicio eléctrico ubicados en zonas cercanas a los sectores directamente afectados podrían experimentar ligeras perturbaciones.

Se recomienda desconectar los equipos eléctricos sensibles como medida de precaución.

JASEC:

Martes 16 de diciembre: Copiado!

Ochomogo: