Cortes de luz: Estas son las suspensiones programadas en Alajuela, Heredia, Cartago y San José

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) y la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (JASEC) tienen programadas una serie de interrupciones en el servicio eléctrico.
Cientos de clientes en zonas clave de Alajuela, Heredia, San José y Cartago se verán afectados.
Los trabajos se realizarán desde el lunes 15 de diciembre hasta el jueves 18 de diciembre, como parte de labores de mantenimiento preventivo y obras de mejora en la red de distribución.
A continuación, podrá encontrar el detalle completo de las suspensiones:
CNFL:
Lunes 15 de diciembre
Heredia, Belén, La Asunción (parcial):
- Horario: De 7:30 a.m. a 3:30 p.m.
- Sector afectado: Cariari, de Souvenir La Campesina, 100 metros sur y 50 metros este, Avenida 48A.
- Clientes afectados: 12-
- Motivo: Mantenimiento de obras eléctricas.
Martes 16 de diciembre:
San José – San Pedro, Lourdes:
- Horario: De 7:30 a.m. a 5 p.m.
- Sector afectado: De la Iglesia de Lourdes 300 metros Sur sobre Calle 77 hasta parqueo Yamuni, afectando parcialmente las Avenidas 1, 3A, 5 y las Calles 79 y 81.
- De Repuestos Usados y Nuevos Arbanes 320 metros Oeste sobre Calle Siles hasta Taller de Carrocería y Pintura Montes de Oca.
- Clientes afectados: 511.
- Motivo: Conversión de voltaje.
San José - Central, El Carmen (parcial):
- Horario: De 8 a.m. a 4 p.m.
- Sector afectado: Calle 21 entre Avenidas 0 y Avenida 2.
- Clientes afectados: 803.
- Motivo: Relocalización de postería.
Cartago - La Unión, Dulce Nombre:
- Horario: De 8 a.m. a 4 p.m.
- Sector afectado: De la Iglesia Católica de San Francisco, 400 m. al suroeste.
- De la iglesia Católica de San Francisco, 700 m. al noreste.
- Clientes afectados: 1.128.
- Motivo: Instalación de poste para punto de entrega.
San José - San José, Mata Redonda (parcial):
- Horario: De 8 a.m. a 4 p.m.
- Sector afectado: Desde Babylon Aparta-Hotel hasta OEA.
- Clientes afectados: 151:
- Motivo: Instalación de postería.
San José - Tibás, San Juan (parcial):
- Horario: De 8 a.m. a 4:30 p.m.
- Sector afectado: La Florida de Tibás, Residencial Los Estudiantes, 150 metros este de la pulpería Cipreses, calles 37 y 39.
- Clientes afectados: 40.
- Motivo: Mantenimiento preventivo.
San José - Goicoechea, Mozotal (parcial):
- Horario: De 8 a.m. a 4:30 p.m.
- Sector afectado: Mozotal, de la plaza de deportes, 50 metros noreste, calle sin salida.
- Clientes afectados: 57.
- Motivo: Mantenimiento preventivo.
Miércoles 17 de diciembre:
San José – San Pedro, Montes de Oca:
- Horario: De 7:30 a.m. a 5 p.m.
- Sector afectado: Del Parque Vargas 480 metros Este sobre Avenida 12, incluyendo parcialmente la Avenida 12A y las Calles 57, 59 y 61.
- Clientes afectados: 180.
- Motivo: Tendido de conductor secundario y traslado de acometidas.
San José – Central, Pavas (parcial):
- Horario: De 8 a.m. a 4 p.m.
- Sector afectado: Finca San Juan.
- Clientes afectados: 733.
- Motivo: Relocalización de postería.
San José – Santa Ana (parcial):
- Horario: De 8 a.m. a 4 p.m.
- Sector afectado: Santa Ana, de la Cruz Roja hacia el este hasta 500 metros sobre calle principal.
- Clientes afectados: 991.
- Motivo: Mantenimiento preventivo.
Alajuela - Central, Guácima (parcial):
- Horario: De 8 a.m. a 4 p.m.
- Sector afectado: De Auto Mercado, 1,8 Km al sur.
- Clientes afectados: 2.475.
- Motivo: Extensión de línea para red compacta.
Jueves 18 de diciembre:
San José - San Pedro, Montes de Oca:
- Horario: De 7:30 a.m. a 5 p.m.
- Sector afectado: De Jiménez y Tanzi, 250 metros norte sobre Calle 73 hasta Condominio Talavera, incluyendo la Calle 75 y las Avenidas 1 y 3.
- Clientes afectados: 225.
- Motivo: Conversión de voltaje.
San José – Moravia, La Trinidad (parcial):
- Horario: De 8 a.m. a 2 p.m.
- Sector afectado: La Trinidad, urbanización Las Rosas (parcial), de la escuela de La Trinidad, 150 sur y 100 oeste, de avenida 81 a calle 93.
- Clientes afectados: 41.
- Motivo: Mantenimiento preventivo.
La CNFL recuerda que los usuarios del servicio eléctrico ubicados en zonas cercanas a los sectores directamente afectados podrían experimentar ligeras perturbaciones.
Se recomienda desconectar los equipos eléctricos sensibles como medida de precaución.
JASEC:
Martes 16 de diciembre:
Ochomogo:
- Horario: De 7:30 a.m. a 4 p.m.
- Sector afectado: Desde autos usados Exit, en el sector oeste de la pista, hasta la tienda de embutidos el Gaucho, solo en el sector oeste de la pista.
- Motivo: Construcción de red eléctrica.