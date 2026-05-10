Cortes de luz programados: estas zonas de San José y Heredia tendrán suspensión eléctrica en la semana del 11 de mayo

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) anunció una serie de suspensiones programadas del servicio eléctrico en sectores de San José y Heredia.

Las interrupciones se extenderán entre el martes 12 y el jueves 14 de mayo y afectarán zonas residenciales, centros educativos, comercios, condominios y empresas.

Los trabajos incluyen mantenimiento de redes eléctricas, instalación de reconectadores, poda de árboles y construcción de infraestructura eléctrica en distintos cantones del Gran Área Metropolitana (GAM).

La CNFL indicó que las personas ubicadas cerca de las zonas intervenidas podrían experimentar fluctuaciones o cortes momentáneos de energía, incluso fuera de los sectores directamente afectados.

Martes 12 de mayo

San Francisco de Dos Ríos

Horario: 7:30 a. m. a 4:00 p. m.

Motivo: mantenimiento preventivo.

Sector afectado:

Del restaurante Jade, 100 metros este y 25 metros sur.

Sitios de referencia:

Casas de habitación.

Multi Suministros de Costa Rica CR S.A.

Clientes afectados: 80.

Santa Ana, Pozos y Lindora

Horario: 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Motivo: mantenimiento preventivo.

Sector afectado:

Urbanización Lagos de Lindora.

Desde la Verdulería Las Verduras hasta la iglesia Asociación Comunidad Cristiana Vida Nueva.

Sitios de referencia:

Casas de habitación.

Clientes afectados: 38.

Desamparados, San Rafael Arriba

Horario: 8:00 a. m. a 3:00 p. m.

Motivo: instalación de reconectador.

Sector afectado:

Zona Franca Las Brisas.

Calle Arco Iris.

Sitios de referencia:

Bati Fruit.

Rectificación San José.

Escuela Manuel Ortuño Boutin.

Zona Franca Las Brisas.

Casas de habitación.

Clientes afectados: 273.

Barva, San José de la Montaña

Horario: 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Motivo: relocalización de postería.

Sector afectado:

De la plaza, 100 metros sur sobre calle Zapata.

Sitios de referencia:

Súper Doña Blanca.

Calle Zapata.

Calle Gallito.

Urbanización Doña Blanca.

Casas de habitación.

Zonas no afectadas:

Escuela San José de la Montaña.

Iglesia San José de la Montaña.

Clientes afectados: 250.

Miércoles 13 de mayo

Vázquez de Coronado, Dulce Nombre

Horario: 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Motivo: cambio de líneas secundarias.

Sector afectado:

De la Escuela Dulce Nombre, 100 metros noreste, 50 metros oeste y 100 metros sureste.

Sitios de referencia:

Casas de habitación.

Clientes afectados: 118.

Desamparados, Calle Fallas y Torremolinos

Horario: 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Motivo: mantenimiento preventivo.

Sector afectado:

Desde la Escuela José Mora, en Calle Fallas, hasta las cercanías de la iglesia católica en Torremolinos.

También se incluyen zonas cercanas al Cementerio de Desamparados.

Sitios de referencia:

Colegio de Contadores.

Súper Melita.

Cosevi.

Condominio Fuente de Sol.

Urbanización Tica Linda.

Plaza Libra.

Lagar.

Centro Educativo San Jerónimo.

Dirección Regional de Educación de Desamparados.

Juzgado de Familia de Desamparados.

Clientes afectados: 3.707.

Los trabajos programados incluyen mantenimiento preventivo, cambio de líneas y relocalización de infraestructura eléctrica en distintos cantones. (Albert Marín)

Jueves 14 de mayo

Santa Ana, Pozos, Calle Los Manantiales

Horario: 7:30 a. m. a 3:00 p. m.

Motivo: poda de árboles y control de vegetación.

Sector afectado:

Calle Los Manantiales, desde la iglesia de Pozos, 100 metros norte y hacia el este.

Clientes afectados: 138.

Mora, Colón

Horario: 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Motivo: relocalización de postes.

Sector afectado:

Desde Plaza Vía Colón hasta distribuidora Maní Pro.

Sitios de referencia:

Villa Anfiteatro.

Casa Vista.

Mi Bodega.

Escuela de Equitación.

West Park.

Café Buzz.

Calle Bajo Sardinal.

Casas de habitación.

Zonas no afectadas:

Plaza Vía Colón.

Clientes afectados: 169.

Curridabat, Sánchez

Horario: 8:00 a. m. a 3:00 p. m.

Motivo: cambio de líneas secundarias.

Sector afectado:

De Plaza Cronos, 150 metros norte y 400 metros oeste.

Sitios de referencia:

Montessori.

Condominio El Poro.

Casas de habitación.

Zonas no afectadas:

Ayarco Campestre.

Clientes afectados: 32.

La CNFL mantiene habilitada la consulta por número NISE para verificar si un servicio específico será impactado por las suspensiones programadas.