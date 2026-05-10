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Cortes de luz programados: estas zonas de San José y Heredia tendrán suspensión eléctrica en la semana del 11 de mayo

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Por Mathew Chaves

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) anunció una serie de suspensiones programadas del servicio eléctrico en sectores de San José y Heredia.








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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

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