Cortes de luz programados: estas zonas de San José y Heredia tendrán suspensión eléctrica en la semana del 11 de mayo

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) anunció una serie de suspensiones programadas del servicio eléctrico en sectores de San José y Heredia.
Las interrupciones se extenderán entre el martes 12 y el jueves 14 de mayo y afectarán zonas residenciales, centros educativos, comercios, condominios y empresas.
Los trabajos incluyen mantenimiento de redes eléctricas, instalación de reconectadores, poda de árboles y construcción de infraestructura eléctrica en distintos cantones del Gran Área Metropolitana (GAM).
La CNFL indicó que las personas ubicadas cerca de las zonas intervenidas podrían experimentar fluctuaciones o cortes momentáneos de energía, incluso fuera de los sectores directamente afectados.
Martes 12 de mayo
San Francisco de Dos Ríos
Horario: 7:30 a. m. a 4:00 p. m.
Motivo: mantenimiento preventivo.
Sector afectado:
- Del restaurante Jade, 100 metros este y 25 metros sur.
Sitios de referencia:
- Casas de habitación.
- Multi Suministros de Costa Rica CR S.A.
Clientes afectados: 80.
Santa Ana, Pozos y Lindora
Horario: 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
Motivo: mantenimiento preventivo.
Sector afectado:
- Urbanización Lagos de Lindora.
- Desde la Verdulería Las Verduras hasta la iglesia Asociación Comunidad Cristiana Vida Nueva.
Sitios de referencia:
- Casas de habitación.
Clientes afectados: 38.
Desamparados, San Rafael Arriba
Horario: 8:00 a. m. a 3:00 p. m.
Motivo: instalación de reconectador.
Sector afectado:
- Zona Franca Las Brisas.
- Calle Arco Iris.
Sitios de referencia:
- Bati Fruit.
- Rectificación San José.
- Escuela Manuel Ortuño Boutin.
- Zona Franca Las Brisas.
- Casas de habitación.
Clientes afectados: 273.
Barva, San José de la Montaña
Horario: 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
Motivo: relocalización de postería.
Sector afectado:
- De la plaza, 100 metros sur sobre calle Zapata.
Sitios de referencia:
- Súper Doña Blanca.
- Calle Zapata.
- Calle Gallito.
- Urbanización Doña Blanca.
- Casas de habitación.
Zonas no afectadas:
- Escuela San José de la Montaña.
- Iglesia San José de la Montaña.
Clientes afectados: 250.
Miércoles 13 de mayo
Vázquez de Coronado, Dulce Nombre
Horario: 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
Motivo: cambio de líneas secundarias.
Sector afectado:
- De la Escuela Dulce Nombre, 100 metros noreste, 50 metros oeste y 100 metros sureste.
Sitios de referencia:
- Casas de habitación.
Clientes afectados: 118.
Desamparados, Calle Fallas y Torremolinos
Horario: 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
Motivo: mantenimiento preventivo.
Sector afectado:
- Desde la Escuela José Mora, en Calle Fallas, hasta las cercanías de la iglesia católica en Torremolinos.
- También se incluyen zonas cercanas al Cementerio de Desamparados.
Sitios de referencia:
- Colegio de Contadores.
- Súper Melita.
- Cosevi.
- Condominio Fuente de Sol.
- Urbanización Tica Linda.
- Plaza Libra.
- Lagar.
- Centro Educativo San Jerónimo.
- Dirección Regional de Educación de Desamparados.
- Juzgado de Familia de Desamparados.
Clientes afectados: 3.707.
Jueves 14 de mayo
Santa Ana, Pozos, Calle Los Manantiales
Horario: 7:30 a. m. a 3:00 p. m.
Motivo: poda de árboles y control de vegetación.
Sector afectado:
- Calle Los Manantiales, desde la iglesia de Pozos, 100 metros norte y hacia el este.
Clientes afectados: 138.
Mora, Colón
Horario: 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
Motivo: relocalización de postes.
Sector afectado:
- Desde Plaza Vía Colón hasta distribuidora Maní Pro.
Sitios de referencia:
- Villa Anfiteatro.
- Casa Vista.
- Mi Bodega.
- Escuela de Equitación.
- West Park.
- Café Buzz.
- Calle Bajo Sardinal.
- Casas de habitación.
Zonas no afectadas:
- Plaza Vía Colón.
Clientes afectados: 169.
Curridabat, Sánchez
Horario: 8:00 a. m. a 3:00 p. m.
Motivo: cambio de líneas secundarias.
Sector afectado:
- De Plaza Cronos, 150 metros norte y 400 metros oeste.
Sitios de referencia:
- Montessori.
- Condominio El Poro.
- Casas de habitación.
Zonas no afectadas:
- Ayarco Campestre.
Clientes afectados: 32.
La CNFL mantiene habilitada la consulta por número NISE para verificar si un servicio específico será impactado por las suspensiones programadas.