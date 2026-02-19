Costa Rica abrirá ruta directa con Polonia; viajantes llegarán al aeropuerto de Guanacaste

Costa Rica sumará un nuevo mercado estratégico a su red de conectividad europea.

El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y Guanacaste Aeropuerto, miembro de la red VINCI Airports, anunciaron la llegada de los primeros vuelos directos desde Polonia para el último trimestre de 2026.

La operación se realizará bajo la modalidad de vuelos chárter, coordinada por el operador Rainbow Tours a bordo de aeronaves Boeing 787-8 de la aerolínea LOT Polish Airlines, con capacidad para 251 pasajeros. Esta nueva conexión fortalecerá el flujo de visitantes europeos hacia la provincia en un mercado que, solo en 2025, envió a más de 8.800 viajeros hacia territorio costarricense.

Itinerario y ciudades de origen

La programación de los vuelos se dividirá en dos etapas para cubrir la demanda de la temporada invernal europea:

Desde Varsovia (WAW): Las operaciones desde el Aeropuerto Chopin se realizarán semanalmente del 8 al 29 de octubre.

Las operaciones desde el Aeropuerto Chopin se realizarán semanalmente del 8 al 29 de octubre. Desde Katowice (KTW): La ruta desde el Aeropuerto Internacional de Katowice operará cada semana del 5 de noviembre al 17 de diciembre.

William Rodríguez, ministro de Turismo, señaló que la llegada de estos 11 vuelos fortalecerá los encadenamientos productivos en la región guanacasteca y agradeció la confianza de Rainbow Tours en el destino.

Por su parte, César Jaramillo, gerente general de Guanacaste Aeropuerto, destacó que esta conexión directa es el resultado de un trabajo sostenido por posicionar el aeropuerto Daniel Oduber en mercados estratégicos que anteriormente carecían de vuelos sin escalas.

Aeropuerto Daniel Oduber en Liberia, Guanacaste

Perfil del viajero polaco

La apertura de esta ruta coincide con una tendencia creciente en el mercado polaco. Según datos de la Organización Turística de Polonia, el 51% de los adultos en ese país planean viajes de ocio durante el invierno, buscando destinos que ofrezcan biodiversidad y calidez.

Maciej Szczechura, director ejecutivo de Rainbow Tours —operador fundado en 1990 y referente en el sector—, afirmó que Costa Rica ha sido durante años un destino aspiracional para sus clientes. El ejecutivo subrayó que el viajero polaco actual es más consciente y busca una conexión profunda con la cultura y la naturaleza, factores que posicionan al país como la “joya” de su oferta exótica para finales de este año.