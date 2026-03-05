Costa Rica amarra conexión permanente con Ámsterdam: KLM operará todo el año

En un movimiento que fortalece la posición de Costa Rica como destino estratégico en Europa, la aerolínea KLM confirmó que sus vuelos entre Ámsterdam (AMS) y San José (SJO) dejarán de ser estacionales para operar de manera continua durante todo el año.

Esta decisión transforma una ruta que tradicionalmente solo funcionaba durante el invierno europeo en un servicio permanente, lo que inyectará una capacidad adicional de 22.000 asientos anuales. La expansión responde al sólido desempeño de los Países Bajos, que actualmente se posiciona como el quinto mercado emisor de turistas europeos hacia suelo costarricense.

El anuncio de KLM llega en un momento crucial para la competitividad aérea del país. Tras las recientes noticias sobre la suspensión indefinida de rutas clave por parte de operadores como Volaris —que afectaron la conectividad directa con San Salvador, Guatemala y Miami— y los repliegues previos de otras aerolíneas en tramos cortos, la consolidación de rutas de larga distancia funciona como un blindaje para el sector turístico.

La apuesta de KLM demuestra que Costa Rica sigue siendo un mercado rentable y prioritario para las aerolíneas de red (legacy). Esta permanencia anual asegura que, a pesar de la inestabilidad en las conexiones regionales, el flujo de viajeros de alto valor desde el Viejo Continente se mantenga ininterrumpido, enviando una señal de confianza a los mercados internacionales.

Apuesta por la temporada 2026

La operación se alternará entre aeronaves de última tecnología: el Boeing 787-9 Dreamliner y el Boeing 777-200ER y tendrá distinta cantidad de frecuencia semanales, por ejemplo entre el 7 de febrero pasado y el 26 de marzo tendrá cinco vuelos; del 27 de marzo al 20 de mayo serán tres (lunes, jueves y sábado); del 21 de mayo a octubre serán otros tres (martes, jueves y sábado) y del 25 de octubre de 2026 al 26 de marzo de 2027 regresan las cinco frecuencias (lunes, martes, miércoles, viernes y domingo).

Los horarios son los siguientes: salida de Ámsterdam a las 13:45 para llegar a San José a las 18:25; mientras que la salida de San José es a las 20:30 para arribar a Ámsterdam a las 13:55 (día siguiente).