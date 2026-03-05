Negocios

Costa Rica amarra conexión permanente con Ámsterdam: KLM operará todo el año

La aerolínea neerlandesa rompe la estacionalidad de sus vuelos y sumará 22.000 asientos anuales, blindando la conectividad europea en un momento de ajustes en el mercado regional

EscucharEscuchar
Por Brandon Flores

En un movimiento que fortalece la posición de Costa Rica como destino estratégico en Europa, la aerolínea KLM confirmó que sus vuelos entre Ámsterdam (AMS) y San José (SJO) dejarán de ser estacionales para operar de manera continua durante todo el año.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
KLMAerolíneasVuelos
Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.