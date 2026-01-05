Negocios

Costa Rica es un mercado clave en el plan de desarrollo de Marriott International, su vicepresidente de Desarrollo explica por qué

Marriott confirmó la apertura de seis proyectos para el 2026

Por Brandon Flores

En la región de Centroamérica y el Caribe hay pocos mercados que llamen tanto la atención para Marriott International como Costa Rica. No por nada la cadena ha debutado en el país marcas que no han llegado a los países vecinos.








Nuevos Hoteles en Costa RicaMarriott International
Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

