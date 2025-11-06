Negocios

Costa Rica suma servicio clave para el clúster: Harland Medical abre planta de recubrimientos hidrofílicos para dispositivos médicos

EscucharEscuchar
Por Mathew Chaves

El mercado de dispositivos médicos de Costa Rica, un pilar de la economía que ya genera más de 55.000 empleos directos y representa cerca del 48% de las exportaciones de bienes del país, tenía una brecha en sus servicios especializados. Hasta ahora, las empresas requerían importar o gestionar en el extranjero los recubrimientos hidrofílicos, un proceso clave en la manufactura.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
dispositivos médicosinversión extranjeraHarland Medical Systemscluster
Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.