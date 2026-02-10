Crautos está en venta; conozca quien la quiere comprar

El sector de compra y venta de vehículos tendrá un nuevo movimiento, pues una de las empresas del ramo confirmó que está en medio de una transacción.

La plataforma de comercio y centro de información de automóviles Crautos S. A. está en el proceso de venta a la empresa Move Tech International según confirmó Javier Fernández, copropietario de la firma vendedora a El Financiero.

La información también fue divulgada en un comunicado por las redes sociales de la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom). En dicha comunicación la entidad detalló que dos personas físicas son la parte vendedora.

Además, la adquisición comprende las sociedades Crpage S. A., Grupo Crautos S. A., Tienda Virtual S. A. y Publicidad en Internet S. A. que son propiedad de los vendedores.

El comunicado de Coprocom es con el fin de dar a conocer a los interesados el plazo de diez días hábiles para que presenten ante la Comisión información relevante para el análisis ante una eventual concentración.

Crautos es una plataforma en Internet, popular en Costa Rica, que sirve para anunciar la venta de vehículos, en especial usados.

En esta los propietarios pagan por el servicio y en ella pueden incluir fotografías y las características de cada unidad junto con el precio respectivo.

Crautos se ha caracterizado por ser una plataforma para anunciar vehículos usados y sus principales características. (Captura/Captura de pantalla)

Los datos recopilados por la empresa a lo largo de los años han servido para que el portal también elabore el denominado blue book. Esto consiste en un precio promedio de vehículos elaborado a partir de las unidades con las mismas características registradas, por ejemplo marca, año, modelo, tipo de transmisión, combustible o carrocería.

El Financiero consultó a Fernández más detalles acerca de la transacción, pero por medio de una agencia de prensa informó que la confirmación era lo único que puede compartir en este momento.