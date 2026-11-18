La empresa estadounidense Cretex Medical inauguró este 18 de noviembre su nueva planta de producción en Costa Rica, ubicada en Zona Franca La Lima, en Cartago, tras concretar una inversión superior a los $20 millones.

La operación, que inició su fase productiva en enero de 2026, cuenta actualmente con cerca de 50 colaboradores. La compañía proyecta duplicar esa planilla para alcanzar alrededor de 100 empleados a finales de 2027, con contrataciones en áreas de producción y soporte, y superar los 300 puestos hacia 2030.

Las instalaciones abarcan más de 6.000 metros cuadrados e incluyen áreas de manufactura, cuartos limpios de clase 7 y clase 8, oficinas y espacios de bienestar. Además, la infraestructura dispone de capacidad para expandirse hasta los 12.500 metros cuadrados en el futuro.

Desde Cartago, la firma se enfoca en el ensamble de valor agregado mediante procesos verticalmente integrados como mecanizado, moldeo, procesamiento láser, preparación de kits, empaque estéril y ensamble de catéteres.

Este despliegue estuvo antecedido por la obtención de la certificación internacional de calidad ISO 13485 en setiembre de 2025 y la posterior adquisición del fabricante local Atemisa Precision, movimiento con el que reforzó su capacidad de soporte en herramientas y dispositivos en el país.

Nick Morrison, director de Operaciones (COO) de Cretex Companies, explicó que la decisión de expandir su huella en Costa Rica responde a la solidez del ecosistema local de tecnología médica, la disponibilidad de talento calificado y la cercanía geográfica con sus principales clientes.

Por su parte, Julio Lizano, gerente general de Cretex Medical Costa Rica, destacó que el equipo local logró poner en marcha una planta de clase mundial en corto tiempo, aportando capacidades avanzadas de manufactura a la cadena global de suministro.

A nivel mundial, la compañía fabrica más de un millón de componentes diarios para fabricantes líderes de equipo original (OEM) en segmentos como terapias de intervención, ortopedia, cirugía mínimamente invasiva, robótica y dispositivos implantables activos.

Las personas interesadas en postularse a las vacantes disponibles en producción y soporte pueden consultar las oportunidades en el sitio web oficial de la compañía o enviar su currículum al correo infocrjobs@cretex.com.