Negocios

¿Cuál es la estrategia detrás de la expansión de Auto Mercado y Vindi? Conversamos con el vicepresidente comercial del grupo

Diego Alonso, vicepresidente comercial del grupo Auto Mercado conversó con ‘EF’ y dio detalles de la actualidad de los formatos, próximas aperturas, cambios en las tendencias de los clientes, entre otros temas.

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Por Brandon Flores

Desde la apertura de su primer local en 1960, el grupo costarricense Auto Mercado ha apostado por una expansión controlada dentro del segmento de supermercados premium con sus marcas Auto Mercado y Vindi. Hoy, entre ambos formatos, suman más de 40 puntos de venta y tienen planes de crecimiento.








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Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

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