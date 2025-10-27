Negocios

¿Cuántas marcas de carros hay en Costa Rica, cuáles son y quién las vende? Este es el mapa del mercado automotor en el país

Le resumimos las empresas que están detrás de las marcas de carros

EscucharEscuchar
Por Brandon Flores

Día tras día miles de conductores pierden horas de su vida atrapados en las interminables presas de las carreteras nacionales. Actualmente ya el concepto de hora pico ha perdido su significado debido a que prácticamente en cualquier momento del día hay una enorme cantidad de tráfico abarrotando la ya desgastada infraestructura vial.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
CarrosMarcasConcesionariosMercado automotriz
Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.