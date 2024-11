¿Cuánto cuesta vacunarse contra la fiebre amarilla? Incluya ese precio a la lista de gastos de su viaje

A partir del 11 de enero de 2025 los costarricenses deberán contar con la vacuna contra la fiebre amarilla si quieren visitar países en Suramérica y África. Esta directriz del Ministerio de Salud está provocando que más personas se interesen por las dosis, que se deben adquirir por lo privado, ya que la Caja Costarricense de Seguro Social no la aplica al no ser parte del esquema básico.

Esta medida no es nueva, ya que fue establecida en el 2007 y desde entonces se ha venido actualizando en función de los territorios considerados como de riesgo para la transmisión de la enfermedad. Después de la vacunación, la persona recibe un documento en la farmacia, que debe presentar en la Dirección de Área Rectora de Salud correspondiente a su lugar de residencia. Allí, se emite y entrega el carné, de acuerdo con la normativa del Ministerio de Salud.

“Si un pasajero no cuenta con dicho carné, no se le permitirá salir del país. De igual manera, los extranjeros que lleguen a Costa Rica y no presenten el Certificado Internacional de Vacunación contra la Fiebre Amarilla ante la autoridad migratoria, no podrán ingresar al territorio”, detalló dicho Ministerio.

Ahora se consideran países de riesgo Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Guyana Francesa, Paraguay, Perú, Surinam, Venezuela y Trinidad y Tobago. Adicionalmente, se le suman todos los africanos.

Los costarricenses deben acudir a las farmacias por esta vacuna. La CCSS no la aplica, por no estar dentro del esquema básico. (Shutterstock)

La cartera de Salud informó que se establecen excepciones para no vacunarse, por ejemplo: menores de nueve meses de edad, personas con alergias severas al huevo, aquellos que sufran de inmunosupresión –significa que las defensas del cuerpo no funcionan como deberían– y quienes tengan enfermedad del timo o con historia de haberla padecido.

Por otra parte, existen contraindicaciones para no optar por el inyectable pero están sujetas a valoración médica: ser mayor de 60 años, estar en etapa de embarazo o de lactancia, ser hipersensible a la gelatina y tener Infección asintomática con VIH.

Precios en farmacias

El Financiero consultó a diez cadenas de farmacias cuál era el precio de las vacunas en cuestión. Estos fueron los resultados.

Una vez que la persona es inoculada, la farmacia debe entregarle un comprobante que haga constar que ya cuenta con la dosis y ese documento se debe presentar en la Dirección de Área Rectora de Salud correspondiente a su lugar de residencia.

Normalmente este proceso puede tardar entre ocho y diez días hábiles y se debe tomar en cuenta que lo ideal es tener la vacuna ya aplicada al menos diez días antes de salir del país. Eso sí, en caso de extravío del carné, la persona debe solicitar uno nuevo para poder viajar a estos destinos.

Varias farmacias consultadas para este artículo confirmaron que todavía contaban con existencias del producto, pero sí hay una tendencia de que se agoten rápidamente ya que las personas quieren aprovechar antes de que sea obligatorio. Conforme se acerque la nueva obligatoriedad, vaticinan que la vacuna escaseará o subirá de precio.

EF contactó a Grupo Farmacia Intermed, quienes son los distribuidores de la vacuna en el país, pero no respondieron las llamadas realizadas ni el correo electrónico enviado.

Fischel es la farmacia que vende la vacuna al precio más alto. (Archivo). Foto Jeffrey Zamora (Jeffrey Zamora)

¿No vacunarse es un impedimento para que un costarricense ingrese al país?

Este es uno de los puntos que no están totalmente claros al momento. El Ministerio de Salud señala, que según el Decreto Ejecutivo No. 39997-S-G-SP-RE- Regulaciones sobre el Certificado Internacional de Vacunación contra la Fiebre Amarilla, serán las líneas aéreas, agencias de viajes y similares las que deban asegurar que la persona que sale de Costa Rica tenga el carné en regla. Mientras que en el caso de los extranjeros, le corresponderá a Migración pedir el requisito.

No obstante, Rafael Sánchez, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), aseguró a EF que pedir a los costarricenses el documento de vacunación contra la fiebre amarilla no es parte de la práctica diaria de las líneas aéreas. La recomendación es indagar si en estos países la vacunación es obligatoria para ingresar como turista.

Sin embargo, el procedimiento no queda claro del todo, porque según el artículo 22 de la Constitución Política, no existen requisitos que impiden la entrada de un costarricense al país, incluso si visitó una nación de riesgo sin vacunar.

Aspectos clave para la vacunación

De acuerdo con Víctor Abadía, vocal del Colegio de Farmacéuticos, las farmacias deben cumplir con algunos requisitos para despachar la vacunación, entre ellos contar con un cuarto de inyectables y vacunas habilitado y equipado con un refrigerador exclusivo que mantenga la temperatura controlada entre 2°C y 8°C, asegurando la estabilidad y eficacia de todas las vacunas. El especialista indicó que no se requiere capacitación adicionales o especiales hacia los farmacéuticos.

“Dentro de los posibles efectos adversos está la cefalea, febrícula (temperatura corporal entre 37,1 y 37,9°), y dolores musculares. Estos síntomas suelen aparecer en el 5% de los vacunados entre el quinto y décimo día después de la vacunación”, agregó Abadía.

¿Cuánto pesa este requisito en un tiquete aéreo?

Con esta nueva situación vigente, los viajeros que quieran comprar desde ya sus tiquetes para el 2025 deben sumar el costo de la vacuna en su presupuesto, en caso de que aún la tengan. EF le presenta tres ejemplos de cuánto le costaría un trayecto a tres destinos sudamericanos con los que Costa Rica tiene conexión aérea directa y que incluso se pueden utilizar como punto de llegada para luego visitar otros destinos: Bogotá, Lima y Sao Paulo.

En los dos primeros casos se tomó como referencia la semana del 12 al 19 de enero de 2025 para el viaje (ya estará en vigencia el decreto de la vacuna), mientras que para la ciudad brasileña se hizo del 11 al 18. Los boletos se cotizaron el 24 de octubre de 2024, tomando en cuenta sólo vuelos directos y precios por persona.

En el caso de la capital colombiana se cotizó con la aerolínea Avianca y el precio total arrojó $581,42 (unos ȼ301.600) ida y vuelta. El pasaje incluye maletas de mano y documentada, más un artículo personal. Si a esto se le suma la vacuna más económica (ȼ74.900), el monto final es de ȼ376.500 por persona.

La búsqueda para la capital peruana se hizo a través del sitio web de Latam Airlines. El precio final es de $472,48 (aproximadamente ȼ245.100) en vuelo redondo y si se le suma la vacuna, se tiene un precio final de ȼ320.000.

Finalmente, para el viaje a Brasil se tomaron los precios de la página web de GOL Airlines, la cual ofrece el viaje en $667,22 (ȼ346.100) ida y vuelta, con maleta de mano y artículo personal. De igual forma, al añadirle el costo de la vacuna, todo suma ȼ421.000.

Otro ejemplo para dimensionar los costos de la vacuna es el caso de los boletos de la recién anunciada ruta entre San José y Medellín, con Wingo. Por trayecto, el costo es de $114 (ȼ59.000), es decir ȼ15.000 menos que el precio de la vacuna.

Otra opción que tienen los costarricenses es que se pueden inocular contra la fiebre amarilla fuera de nuestras fronteras, ya que según el Ministerio de Salud será válida, siempre y cuando la vacuna esté certificada y se les otorgue el carné respectivo.

Esta enfermedad se transmite a través de mosquitos infectados que se encuentran justamente en África y América del Sur. Sus síntomas principales son fiebre, dolor de cabeza y musculares, así como coloración amarilla en piel y ojos.