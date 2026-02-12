¿Cuánto cuesta viajar a Las Vegas desde Costa Rica con el nuevo vuelo de Southwest? Aquí la respuesta

Este jueves se dio a conocer que la aerolínea estadounidense Southwest empezará a operar la conexión directa entre San José y Las Vegas a partir de octubre. Será un servicio diario cuyo primer vuelo despegará el 1.° de octubre.

Según la información dada a conocer por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y el sitio web de la aerolínea Southwest, los vuelos saldrán del Aeropuerto Internacional Harry Reid (LAS), a las 11:20 de la noche y arribarán al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría a las 6 a. m. del día siguiente.

Desde Costa Rica, los vuelos despegarán de vuelta a Las Vegas entre las 12 del mediodía y 1 de la tarde del día siguiente. La duración aproximada del vuelo es cercana a las siete horas.

¿Cuánto cuesta viajar a “La Ciudad del Pecado”?

Las Vegas es una de las ciudades más reconocidas en Estados Unidos, ubicada en el estado de Nevada, muy cerca de California. Es conocida por albergar casinos y ser la sede de eventos multitudinarios.

Tras el anuncio de Southwest, este medio revisó cuánto cuesta viajar desde San José a este nuevo destino. Para ello, se tomó como referencia las fechas del lunes 5 de octubre al 12 del mismo mes.

En el caso del vuelo de ida, está previsto que salga del Juan Santamaría a la 1:35 p. m., para llegar a Las Vegas a las 6:35 p. m., con tarifas que inician en los $466 por persona y van hasta los $613, dependiendo del tipo de pasaje que el usuario elija. Por su parte, el vuelo de vuelta despega de suelo estadounidense a las 11:20 p. m. y llegar al día siguiente a Costa Rica a las 6 a. m., con tarifas que van desde los $391 hasta los $539.

En otras palabras, por el vuelo redondo la opción más accesible llega a los $857 y la más alta a los $1.152.

La ruta de LAS-SJO es de las llamadas “red-eye flights” (vuelos de ojos rojos), es decir, trayectos aéreos que despegan tarde por la noche y aterrizan temprano a la mañana siguiente. Estos vuelos son muy comunes en rutas que cruzan varias zonas horarias de oeste a este, ya que el cambio de hora “acorta” la noche, y suelen ser valorados por viajeros de negocios que buscan aprovechar la jornada completa en su destino o por turistas que desean ahorrar una noche de hotel aprovechando tarifas que, frecuentemente, son más económicas.

La nueva ruta entre Las Vegas y Costa Rica empezará a operar en octubre. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

LEA MÁS: Costa Rica estrenará ruta inédita hacia una de las ciudades más famosas de Estados Unidos