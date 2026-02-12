Negocios

¿Cuánto cuesta viajar a Las Vegas desde Costa Rica con el nuevo vuelo de Southwest? Aquí la respuesta

Nueva conexión directa estará disponible a partir de octubre

EscucharEscuchar
Por Brandon Flores

Este jueves se dio a conocer que la aerolínea estadounidense Southwest empezará a operar la conexión directa entre San José y Las Vegas a partir de octubre. Será un servicio diario cuyo primer vuelo despegará el 1.° de octubre.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Vuelos directosJuan Santamaría
Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.