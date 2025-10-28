Conozca los vehículos de alta gama más costosos en Costa Rica: van de $69.000 a $300.000

En Costa Rica, la oferta de vehículos de alta gama, deportivos, eléctricos y todoterreno (conocidos como SUV) sigue en crecimiento.
Los precios parten de los $69.000 y alcanzan los $300.000, lo cual los coloca en un segmento exclusivo al que accede solo una parte reducida de los compradores.
Sin embargo, su presencia en el mercado permite dimensionar la diversificación de la oferta, que responde tanto a las necesidades de transporte especializado como a la búsqueda de lujo, innovación tecnológica y desempeño extremo.
A continuación, se presenta un listado de los modelos con precios más altos, conformado principalmente por SUV, para este 2025 desde el más caro hasta el de menor valor dentro del ranking según los costos otorgados por 10 agencias de vehículos en Costa Rica.
BMW X6 M Competition
Desde $300.000
Este SUV deportivo de gran tamaño gestionado por la agencia Red Motors integra un motor V8 biturbo y tracción total, con un enfoque en el desempeño dinámico. Tiene una carrocería tipo coupé y combina gran potencia con sistemas de asistencia avanzados.
Audi RS Q8 Performance
Desde $255.000
Este vehículo tipo SUV, de Grupo Danissa, se posiciona como el de mayor desempeño dentro de la gama Q8 de Audi. Está equipado con un motor V8 biturbo de más de 600 caballos de fuerza, tracción 4x4 y un sistema de suspensión adaptativa.
Cadillac Escalade
Desde $197.900
Grupo Q oferta también este SUV de gran tamaño que se caracteriza por ofrecer espacio para tres filas de asientos y múltiples configuraciones de motorización. Incluye pantallas de gran formato y sistemas avanzados de asistencia.
Lexus LX500d
Desde $195.900
Se trata de la versión más equipada de la familia Toyota Land Cruiser bajo la marca de lujo de Toyota, distribuida por Grupo Purdy. Este modelo combina un motor diésel con tracción integral permanente, diseñado tanto para carretera como para terrenos complejos.
Mercedes-AMG GLE 53 Coupé
$189.900
En AutoStar se encuentra este SUV coupé; un tipo de automóvil con diseño de dos puertas, techo cerrado y una línea de techo más inclinada y deportiva, el cual forma parte de la línea de alto rendimiento AMG. Incorpora un motor de seis cilindros con sistema híbrido ligero y tracción integral, orientado a la promesa de un balance entre potencia y estabilidad.
RAM 1500 RHO
$183.900
Es el pick-up todoterreno con mayor precio de la lista, también de AutoStar. A diferencia de los otros modelos de la marca, promete mejoras en suspensión, frenos y carrocería respecto a otras versiones de la línea RAM. Destaca entre sus características un espejo retrovisor digital.
Chevrolet Corvette Z51
$179.900
Es un modelo deportivo de dos plazas con motor central, pensado para un manejo de alto rendimiento, importado por Grupo Q. El paquete Z51 incorpora frenos de mayor tamaño en comparación con otros de la misma marca, suspensión adaptativa, refrigeración del motor y un sistema de escape. También suma un alerón trasero y ajustes aerodinámicos para dar estabilidad a altas velocidades.
Toyota Land Cruiser Station Wagon GR
$177.400
Grupo Purdy posee esta versión del Land Cruiser desarrollada por Gazoo Racing. A pesar de mantener las características usuales, incorpora arreglos para refuerzos estructurales, suspensión y motor para procurar un mejor desempeño. Su diseño incluye gran capacidad todoterreno, por lo que es recomendado para quienes desean el lujo en terrenos difíciles.
Ford F150 Raptor
Desde $169.900
Este Ford también de Grupo Purdy es un pick-up equipado con un motor V6 biturbo y transmisión automática de 10 velocidades. Incorpora suspensión de largo recorrido y neumáticos todo terreno para enfrentar caminos en condiciones extremas.
Mercedes-AMG EQE 53 4Matic+ SUV
$149.900
Es el primer SUV eléctrico de la gama AMG en AutoStar con doble motor y tracción integral. Acelera con ayuda de propulsión eléctrica en dos motores y alcanza hasta 240 kilómetros por hora. Además, integra un interior digitalizado.
Volvo EX90
Desde $115.900
Este SUV eléctrico posee capacidad para siete pasajeros e integra sensores LiDAR, cámaras y radares para conducción asistida. Asimismo, posee tracción 4x4 y un tiempo de carga en modo rápido al 80% en 30 minutos.
Wrangler
Desde $98.900
Un todoterreno de AutoStar que mantiene la herencia del modelo original. Posee chasis reforzado, tracción en las cuatro ruedas y la opción de carrocería desmontable. Está diseñado principalmente para uso fuera de carretera, aunque conserva elementos de confort para el uso urbano.
MINI Countryman JCW
Desde $89.900
SUV compacto en versión John Cooper Works importado por Red Motors. Cuenta con motor turbo de cuatro cilindros, suspensión deportiva y tracción integral; también integra un sistema de conectividad con pantalla central y asistencias básicas de conducción.
Mazda CX90
Desde $88.900
Es otro SUV de tres filas de asientos y motor de seis cilindros en línea, incluye tracción integral y plataforma para rigidez estructural, así como sistemas de asistencia a la conducción, control de estabilidad y espacio para cinco a siete ocupantes según configuración. Es traído a Costa Rica por Grupo Quality Motors (GQM).
Subaru Evoltis
Desde $85.900
También un SUV por Grupo Purdy con capacidad para siete pasajeros. Integra tracción total simétrica y el sistema EyeSight de asistencia al conductor con control de crucero adaptativo, frenado de emergencia y asistencia de mantenimiento de carril. Ofrece espacio interior distribuido en tres filas de asientos y sistema de infoentretenimiento.
Kia EV9 100% eléctrico
Desde $83.900
GQM también dispone de este SUV eléctrico con tres filas de asientos, mismo que ofrece tracción trasera o integral según versión, batería con autonomía determinada por la homologación WLTP y sistema de gestión de carga rápida. Incluye sistemas de asistencia a la conducción y conectividad básica.
XPENG G9
Desde $78.900
Importado también por Grupo Purdy, es un SUV eléctrico con motor trasero o doble motor, autonomía homologada de hasta 520 kilómetros y asistencia por voz con Inteligencia Artificial (IA). Integra sistema de infoentretenimiento con pantalla central, sensores de seguridad, control de crucero adaptativo y asistencia de mantenimiento de carril.
BYD TANG EV
Desde $76.900
En Cori Motors, se trata de un SUV eléctrico con tracción integral, autonomía de hasta 630 kilómetros según homologación y sistemas de asistencia avanzada (ADAS). Cuenta con espacio para cinco a siete ocupantes, sistema de infoentretenimiento central y control de estabilidad electrónico.
Volkswagen Amarok
Desde $69.900
Es un pick-up mediano de AutoStar con motor diésel y tracción integral. Capacidad de carga definida por la configuración de cabina y chasis. Incluye sistema de infoentretenimiento, control de estabilidad, frenos ABS y suspensión reforzada para cargas pesadas o uso fuera de carretera.
Isuzu MU-X 2025
Entre $62.500 y $70.900
Grupo Q también dispone de este derivado de plataforma de pick-up, motor diésel y tracción trasera o integral. Dispone de espacio para siete pasajeros, control de estabilidad, sistema de infoentretenimiento y suspensión diseñada para carretera y caminos rurales; la estructura está pensada para durabilidad y uso prolongado.