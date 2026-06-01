De Intel a Heineken Costa Rica: este será el nuevo director de relaciones corporativas de la empresa

Heineken Costa Rica oficializó este lunes un importante cambio.

La empresa anunció la incorporación de Timothy Scott Hall como su nuevo director de Relaciones Corporativas.

A partir de hoy, el profesional asume el diseño y ejecución de la estrategia de comunicación interna y externa, la gestión de la reputación de la compañía y el desarrollo de su agenda de sostenibilidad en el mercado costarricense.

Scott llega a la industria de bebidas luego de una destacada gestión en el sector de alta tecnología. En su rol previo como director de Government & Public Affairs en Intel Costa Rica, la principal corporación de semiconductores del país, se posicionó como un interlocutor directo entre el sector privado y las autoridades gubernamentales.

Su labor en esa firma estuvo vinculada a proyectos de competitividad nacional, atracción de inversiones y programas enfocados en el desarrollo de talento técnico e innovación.

Con casi 30 años de experiencia acumulada en asuntos corporativos y políticas públicas, el nuevo director ha liderado relaciones institucionales en coyunturas de alta complejidad regulatoria para diversas organizaciones.

“Su experiencia, capacidad de liderazgo y profundo entendimiento del entorno serán clave para seguir fortaleciendo nuestro quehacer y contribuir activamente al desarrollo sostenible de Costa Rica”, manifestó Rolando Carvajal, Gerente General de Heineken Costa Rica, al confirmar el nombramiento.

Desde su nueva posición, Scott tendrá el reto de alinear las metas del negocio con las políticas del desarrollo sostenible exigidas por la corporación a nivel global. Esto incluye la supervisión de proyectos de impacto ambiental, gobernanza y el fortalecimiento de la confianza ante los distintos públicos de interés de la marca.

Timothy Scott pasó de Intel a Heineken Costa Rica. Fotografía: Marvin Caravaca. (Marvin Caravaca)

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