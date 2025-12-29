De la venta de Fifco al adiós de Forever 21: los hitos que marcaron el pulso empresarial del 2025

El 2025 marcó varios cambios para el sector de negocios en Costa Rica; fue un año de decisiones estructurales, en el que las compañías apostaron por crecer, vender, regresar o redefinir su estrategia.

El mensaje que dejan sus acciones, más allá de la búsqueda de crecimiento, denota que los esfuerzos dejaron de concentrarse en el Gran Área Metropolitana (GAM) y el mapa empezó a redibujarse con mayor precisión.

Los hechos más llamativos del año, algunas de las aperturas de nuevos comercios y expansión de otros que ya contaban con presencia en el país, reportados por la sección de negocios El Financiero, se resumen en la información de esta nota.

Fifco y el movimiento que redefinió el año

El hito que redefinió el tablero corporativo fue la venta de acciones de una parte de Florida Ice and Farm Company (Fifco).

En una operación valorada en $3.250 millones, la multinacional holandesa Heineken anunció en septiembre la compra de los negocios de bebidas, alimentos y retail de la compañía.

Como resultado, algunas de las marcas como Imperial, la cerveza que durante generaciones ha sido compañera del ser costarricense, junto con Pilsen, los refrescos Tropical, Kern’s y las cadenas de tiendas Musmanni y Mussi se integran ahora al portafolio global de Heineken.

Esta operación implica que la presencia histórica de Fifco en la producción de bebidas, que se remonta a 1958, cesa bajo una bandera completamente costarricense.

No obstante, la transacción permanecerá bajo supervisión regulatoria hasta mediados de 2026, cuando se espera la aprobación definitiva de las autoridades competentes.

En una operación valorada en $3.250 millones, la multinacional holandesa Heineken adquirió en septiembre parte de los negocios de bebidas, alimentos y retail de Fifco. (Alonso Tenorio)

El adiós de Forever 21

En el extremo opuesto del ciclo empresarial, el 2025 también quedó marcado por salidas definitivas.

La cadena estadounidense Forever 21 cerró su último punto de venta en Costa Rica, ubicado en Avenida Escazú, y puso fin a su operación en el país. Meses antes ya había clausurado locales en City Mall, Plaza Lincoln y Multiplaza Curridabat.

El retiro de la marca reflejó las dificultades del modelo de producción rápida de prendas en formato físico, en un entorno con menor tráfico en centros comerciales, mayor competencia de plataformas digitales y un consumidor más crítico frente al impacto ambiental y social de la industria.

Estos mismos factores previamente afectaron las operaciones de la empresa en Estados Unidos y otros mercados.

Coca-Cola FEMSA y Ambev reordenan el negocio cervecero

Otro de los movimientos de fondo del año se dio en el terreno de la distribución en el último mes, pues Coca-Cola FEMSA y Ambev anunciaron un acuerdo para la distribución del portafolio de cervezas de esta última en Costa Rica.

El convenio permitió integrar marcas como Corona, Budweiser, Stella Artois y Michelob a una de las redes de distribución más amplias del país, lo que fortaleció su alcance y competitividad frente a otros actores del mercado.

Para FEMSA, el acuerdo representó una ampliación estratégica de su propuesta de valor; para Ambev, una vía para potenciar su presencia en un mercado altamente disputado.

La “Paleta Pinito” y el poder de la emoción en el consumo

En contraste con las grandes transacciones y acuerdos corporativos, uno de los fenómenos más comentados del año nació de un producto puntual.

El lanzamiento de la Paleta Pinito, por parte de Dos Pinos, superó cualquier expectativa y se convirtió en un caso de estudio sobre el poder de la emoción, la nostalgia y la escasez en el consumo.

Tras llegar como una edición de temporada, provocó búsquedas constantes en supermercados, una avalancha de comentarios en redes sociales y una sensación generalizada de dificultad para encontrarla.

El episodio, según expertos consultados por este medio en su momento, dejó una lección clara para el sector: la gestión de marcas no solo pasa por innovación o precio, sino por la capacidad de activar vínculos emocionales con el consumidor.

La Paleta Pinito, distribuida por Dos Pinos, movió las masas de Costa Rica hasta agotarla en la mayoría de sus puntos de venta. (Fabrice Le Lous)

Supermercados: la expansión continúa

El 2025 mantuvo una competencia intensa en el sector de supermercados, con aperturas selectivas y ajustes de formato según región y perfil de consumidor.

Durante el año abrió un nuevo Walmart en Santa Ana, sobre la ruta 27, con una inversión de $15 millones, además de dos Palí y un Masxmenos en Liberia, la primera apertura de este formato desde 2019.

Palí amplió su alcance tras abrir en localidades como Chomes, Río Banano, Golfito, Cajón de Pérez Zeledón, Los Chiles, Cartago Oeste, Palmichal, Coyolar de Orotina y Moravia.

Megasuper, por su parte, agregó tres supermercados en Quebradilla de Cartago, San Rafael de Oreamuno y Nosara.

Otros formatos apostaron por movimientos puntuales. PriceSmart abrió su noveno club en Cartago, en las cercanías de Agua Caliente y avanzó en la construcción de una nueva sede en San Carlos, prevista para 2026.

Mayca sumó dos puntos de venta en San Francisco de Dos Ríos y Curridabat, mientras que Auto Mercado cerró el año con obras en marcha en Flamingo, Guanacaste.

La pantalla grande no se queda atrás

La cadena Nova Cinemas, de Repretel, avanzó en su plan de expansión fuera de la Gran Área Metropolitana.

En mayo inauguró su complejo en Plaza Moín, en Limón, y en noviembre sumará su segunda apertura fuera del centro del país con una nueva sede en Plaza Garden, Tamarindo, Guanacaste.

La moda y ferretería también se mueven

En el sector moda, la marca española Bimba y Lola anunció su ingreso al mercado costarricense de la mano de Grupo A, empresa local con 30 años de experiencia en retail.

La apertura inaugural está prevista para el primer semestre de 2026, con una tienda de 85 metros cuadrados y una inversión inicial de $300.000.

En mayo, Adidas también reforzó su presencia con la apertura de una tienda en el centro comercial Paseo Metrópoli, en Cartago, ubicada en la primera planta del complejo.

En cuanto al área de ferretería, la cadena salvadoreña Novex seleccionó Liberia para abrir su segundo pick up center en Costa Rica durante el último trimestre de 2025.

El regreso de un viejo conocido

Tras su retorno al mercado costarricense en junio, luego de 26 años de ausencia, la marca Borden avanzó un paso más en su estrategia de reconstrucción comercial en el país.

La firma sumó, durante el segundo semestre del 2025, el segmento de sus helados a la venta de leche en cinco categorías y quesos con más de diez variedades.

El relanzamiento apostó por una propuesta distinta a la que muchos consumidores recuerdan. Según comunicó la propia marca, los productos corresponden a “versiones 2.0”, con nuevas formulaciones y presentaciones.

La línea incluye cuatro sabores: Explosión de fresa, Triple Choco Brownies con Almendras, Cookies and Cream y Vainilla Caramel Crunch.

Por ahora, los helados se distribuyen de forma selectiva en AutoMercado, Fresh Market y AMPM, una estrategia alineada con su posicionamiento premium.

La marca Borden anunció el regreso de sus helados al mercado costarricense. (Borden Costa Rica)

Cadenas de comida y restaurantes

Cadenas como KFC lideraron el crecimiento del año con siete nuevas aperturas en Concepción de La Unión, El Coyol, Turrialba, Santa Ana, Pavas, Desamparados y Curridabat.

McDonald’s sumó tres locales en Santa Ana (Ruta 27), Grecia y San Joaquín de Flores, mientras que Burger King abrió en Puntarenas centro, frente a la Concha Acústica.

Las cadenas de pizza mantuvieron un crecimiento moderado y selectivo; Papa John’s cerró el año con 65 pizzerías, tras aperturas en El Guarco de Cartago y San Rafael de Heredia, mientras que Pizza Hut reportó cuatro nuevos restaurantes con planes de expansión para 2026.

Domino’s Pizza, por su parte, realizó una sola apertura en Santa Ana (Centro Comercial Río Oro).

Little Caesars abrió en Barva de Heredia, además de anunciar futuras ubicaciones en Guápiles, San Rafael de Alajuela y San Antonio de Desamparados.

En café, donas y formatos híbridos, la expansión se desplazó fuera de la GAM, pues Starbucks abrió sus primeras tres tiendas en Guanacaste, dos en Liberia y una en Tamarindo, mientras que Dunkin’ sumó cuatro locales en Plaza Lincoln, Alajuela, San Francisco de Heredia y Terrazas Lindora.

Subway alcanzó su mayor presencia histórica con 82 restaurantes tras aperturas en Guápiles, Guadalupe, Liberia, Turrialba y San Rafael de Heredia.

Las cadenas de comida rápida reforzaron su expansión en el país durante el año. (Rafael Pacheco Granados)

El 2025 también marcó el ingreso de IHOP y el regreso de Applebee’s, con una apertura conjunta en Plaza Tempo, Escazú.

Ambas marcas proyectaron aperturas conjuntas en Plaza Tempo, en Escazú, según informó La Nación y anticiparon en redes sociales.