De modelos de entrada a opciones de lujo: el rango de precios y la oferta de marcas en Expomóvil 2026

Desde este jueves 16 y hasta el domingo 26 de abril, el Centro de Eventos Pedregal vuelve a convertirse en vitrina del mercado automotriz con una nueva edición de la Expomóvil, organizada por la Asociación de Importadores de Vehículos y Maquinaria (Aivema).

Este evento, más allá del despliegue de marcas, permite a los asistentes analizar dos variables clave para el consumo: el rango de precios del mercado y cuántas opciones tiene ante sí.

La edición 2026 reúne a 79 marcas y alrededor de 350 modelos distintos para comparar, en un mismo espacio, desde vehículos urbanos básicos hasta propuestas de lujo extremo.

Rango de precios

Uno de los elementos más reveladores es, justamente, el precio. En esta ocasión, y como es común en eventos de este tipo, existe una brecha amplia entre el punto de entrada más accesible y el segmento más exclusivo del mercado.

El vehículo más económico es el Suzuki Alto K10, con un precio de $13.990. Se trata de un hatchback compacto de transmisión manual, a gasolina, con motor de 1.000 cc y 66 caballos de fuerza.

Su diseño responde a un uso urbano: dimensiones reducidas, capacidad para cinco pasajeros y un maletero de 214 litros. Además, está disponible en blanco, rojo, azul, plata, gris y negro.

El vehículo más económico es el Suzuki Alto K10, con un precio de $13.990. (Suzuki)

En contraste, el otro extremo lo marca el Cadillac Escalade, que alcanza los $195.000. Este SUV de gasolina tiene un motor de 6.200 cc, 420 caballos de fuerza y transmisión automática.

Es categorizado como “de lujo”, y cuenta con una capacidad para siete u ocho pasajeros, según la configuración de los asientos en la segunda fila. En cuanto a la gama de colores, alcanza siete tonos metálicos que comprenden tonos de gris, negro, azul y blanco.

El Cadillac Escalade, que alcanza los $195.000, es el vehículo más costoso de la Expomóvil 2026. (Lilly Arce)

Entre ambos modelos no solo hay una diferencia de precio significativa, sino también una radiografía del mercado: desde soluciones accesibles para el día a día hasta experiencias de alta gama orientadas al lujo y la tecnología.

El evento también marca el regreso de marcas como Porsche y la incorporación de nuevas propuestas como Leap, Wuling y NIO.

A la oferta vehicular se suma la participación del sector financiero y asegurador, con entidades como Davivienda (patrocinador oficial), el Banco Nacional (BN), Banco de Costa Rica (BCR), Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC), BAC y DAVIbank, además de las financieras propias de las agencias, lo que permite explorar condiciones de financiamiento en el mismo lugar donde se evalúan los vehículos.

El evento se extiende de lunes a sábado entre 11:00 a.m. y 10:00 p.m., y los domingos hasta las 7:00 p.m.

La entrada tiene un costo de ¢3.500 y puede adquirirse en línea para facilitar el ingreso, mientras que el parqueo tiene un valor de ¢4.000. Cabe aclarar que los niños menores de 12 años y adultos mayores no pagan entrada.