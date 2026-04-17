Negocios

De modelos de entrada a opciones de lujo: el rango de precios y la oferta de marcas en Expomóvil 2026

Conozca cuál es el precio más bajo y el más alto de un vehículo en la Expomóvil 2026, así como las marcas participantes

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Por Marcia Solano Miller

Desde este jueves 16 y hasta el domingo 26 de abril, el Centro de Eventos Pedregal vuelve a convertirse en vitrina del mercado automotriz con una nueva edición de la Expomóvil, organizada por la Asociación de Importadores de Vehículos y Maquinaria (Aivema).








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Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

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