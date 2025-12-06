Decathlon abre su tercera tienda en Costa Rica; le contamos dónde estará y qué ofrecerá

Decathlon inaugurará su tercera tienda en Costa Rica el próximo 12 de diciembre. Con esta apertura, la cadena refuerza su apuesta por el consumidor costarricense y por el crecimiento del mercado deportivo local.

La nueva tienda estará ubicada dentro de Multiplaza Escazú. El local tendrá una superficie aproximada de 1.600 metros cuadrados y seguirá el modelo de tienda multideporte de la marca, con un único espacio donde el cliente puede encontrar soluciones para la práctica de más de 65 disciplinas deportivas, desde fútbol, running y ciclismo hasta deportes de montaña, acuáticos y fitness.

Según la comunicación de la propia compañía, el objetivo es “acercar el deporte a más personas, y fortalecer nuestra presencia en el país”. La tienda ofrecerá más de 5.000 productos de las marcas propias de Decathlon, con énfasis en innovación, relación calidad-precio y diseño accesible para diferentes niveles de experiencia deportiva.

Tercera tienda y posición de Costa Rica en la región

Con Escazú, Decathlon suma tres puntos de venta físicos en Costa Rica: Curridabat (Metro Plaza), City Mall Alajuela y ahora Multiplaza Escazú. La primera tienda en el país abrió en Curridabat en diciembre de 2024, y la segunda en City Mall, Alajuela, en 2025.​

Con esta tercera apertura, Costa Rica se convierte en el primer mercado de Centroamérica y el Caribe en alcanzar tres tiendas de la marca, por encima de otros países donde la presencia aún es más limitada o se concentra en una sola ubicación. Esto refleja, por un lado, el dinamismo del consumo en el segmento deportivo local y, por otro, la apuesta de la compañía por utilizar Costa Rica como plataforma de consolidación regional.

Decathlon inaugurará su tercera tienda en Costa Rica el próximo 12 de diciembre, en Multiplaza Escazú, consolidando al país como el primer mercado de Centroamérica y el Caribe con tres puntos de venta de la marca francesa de artículos deportivos.

Impacto en el mercado deportivo y de centros comerciales

La llegada a Multiplaza Escazú se inserta en dos tendencias de negocio claras en el país:

Por un lado, el crecimiento del gasto en bienestar, deporte y vida saludable, que ha impulsado tanto la venta de equipo deportivo como de servicios asociados (gimnasios, entrenadores, actividades al aire libre).

Por otro, la estrategia de los principales malls por atraer anclas no tradicionales —como grandes superficies deportivas— que generen visitas recurrentes y complementen la oferta de moda, entretenimiento y gastronomía.

Con la apertura en Escazú, Decathlon no solo refuerza su red física, sino que también potencia su modelo omnicanal: compra en línea con retiro en tienda, servicio de reparación y mantenimiento de productos, y programas de lealtad orientados a generar recurrencia en el consumo deportivo.

Perspectivas de crecimiento

La secuencia de aperturas —Curridabat en 2024, City Mall Alajuela en marzo de 2025 y Multiplaza Escazú en diciembre de 2025— evidencia un plan agresivo de expansión en un periodo corto. Voceros corporativos han insistido en su intención de democratizar el deporte mediante productos de calidad a precios accesibles, y en su compromiso con la sostenibilidad a través de líneas eco-diseñadas y servicios que prolongan la vida útil del equipo deportivo.

En el mediano plazo, la consolidación de tres tiendas físicas, sumadas al canal digital, coloca a Decathlon como un jugador de peso en la categoría deportiva en Costa Rica y eleva la competencia frente a cadenas especializadas, tiendas por departamento y retailers de comercio electrónico. Para los consumidores, la apertura de la tercera tienda significa mayor acceso a variedad, precios de entrada más competitivos y más opciones para iniciar o profundizar hábitos deportivos.