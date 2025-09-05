Negocios

Deloitte nombra nuevo socio director para Centroamérica, Panamá y República Dominicana

Firma además anuncia la creación del Marketplace Centroamérica, Panamá y República Dominicana, una nueva estructura regional dentro de Deloitte, diseñada para potenciar su estrategia de crecimiento

EscucharEscuchar
Por Brandon Flores

El pasado 1.° de septiembre, la firma Deloitte sacudió el mercado de las llamadas “Big Four” en la región con el anuncio de la incorporación de hasta 25 nuevos socios y la incorporación de más colaboradores en diversas funciones.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
DeloitteBig Four
Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.