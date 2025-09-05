Deloitte nombra nuevo socio director para Centroamérica, Panamá y República Dominicana

El pasado 1.° de septiembre, la firma Deloitte sacudió el mercado de las llamadas “Big Four” en la región con el anuncio de la incorporación de hasta 25 nuevos socios y la incorporación de más colaboradores en diversas funciones.

Se trata de la creación del Marketplace Centroamérica, Panamá y República Dominicana, una nueva estructura regional dentro de Deloitte, diseñada para potenciar la estrategia de crecimiento acelerado de la firma, expandir su portafolio de servicios multidisciplinarios y consolidar su liderazgo en la región. La nueva estructura regional integrará las capacidades de Deloitte en Consultoría Estratégica, Tecnología, Transformación Digital, Transacciones (M&A), Impuestos y Servicios Legales así como Auditoría y Assurance, ampliando su propuesta de valor en las principales industrias y sectores de la región, según indicó Deloitte este viernes en un comunicado de prensa.

A raíz de esta transformación, la firma designó a Rafael Sayagués como socio director del nuevo Marketplace. El nombramiento se hizo efectivo el lunes anterior y se anunció este 5 de septiembre.

Rafael Sayagués fue como Socio Director del nuevo Marketplace de Deloitte Centroamérica, Panamá y República Dominicana (Cortesía de Deloitte/Cortesía de Deloitte)

“La integración de nuevos socios y talentos especializados nos permite fortalecer nuestra oferta de valor multidisciplinaria y acompañar a nuestros clientes en su transformación y crecimiento. Este paso reafirma el liderazgo de Deloitte en la región”, destacó el socio director.

¿Quién es Rafael Sayagués?

El recién nombrado socio director del Marketplace tiene una carrera de más de 30 años en el campo del derecho tributario. Según su perfil en la red de profesionales LinkedIn, el abogado inició su carrera en la firma KMPG en 1995 y estuvo hasta el año 2000. Posteriormente laboró en la compañía Solutions To Business (S2B), hasta junio de 2002.

Su siguiente paso profesional fue en la firma EY Law, donde fungió como socio director por 23 años y ahora llega a liderar esta etapa de Deloitte.