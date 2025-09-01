Negocios

Deloitte sacude el mercado de las ‘big four’ en Costa Rica: anuncia el mayor movimiento de socios en años

EscucharEscuchar
Por Sergio Morales Chavarría

El mercado de las firmas de consultoría y asesoría legal sigue en movimiento en Costa Rica. Esto es así porque no es extraño que cada cierto tiempo se reporten cambios entre estos participantes.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
DeloitteEYconsultorasbig foursociosincorporación
Sergio Morales Chavarría

Sergio Morales Chavarría

Tiene más de 20 años de laborar como periodista de El Financiero. Ha estado a cargo de temas de negocios, finanzas y macroeconomía. En los últimos años se ha desempeñado como editor de temas de política monetaria, indicadores económicos y la actividad comercial. Ha ganado premios de periodismo económico y estudiado el mercado de valores local.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.