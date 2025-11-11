Negocios

Día del Soltero 11/11: La revolución china de las compras en línea que usted puede aprovechar desde Costa Rica

El Día del Soltero (11/11) es el evento de comercio electrónico más grande del mundo; incluso mueve más fondos que el Viernes Negro. Aquí una guía para aprovechar desde Costa Rica las promociones de AliExpress, Temu y otras plataformas chinas

Por Randall Corella Vargas

El Día del Soltero o Singles Day, celebrado cada 11 de noviembre, se ha convertido en el evento de comercio electrónico más grande del mundo, la cita anual obligada para los cazadores de ofertas que supera ampliamente las ventas combinadas del Black Friday y Cyber Monday estadounidenses.








