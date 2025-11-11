Día del Soltero 11/11: La revolución china de las compras en línea que usted puede aprovechar desde Costa Rica

El Día del Soltero o Singles Day, celebrado cada 11 de noviembre, se ha convertido en el evento de comercio electrónico más grande del mundo, la cita anual obligada para los cazadores de ofertas que supera ampliamente las ventas combinadas del Black Friday y Cyber Monday estadounidenses.

Esta jornada de descuentos masivos, originada en China, está ganando terreno en Costa Rica, donde los consumidores pueden aprovechar promociones sin precedentes y precios inigualables en plataformas como AliExpress, Tmall, 1688.com, JD.com y Temu, especialmente en categorías como electrónica, moda y artículos para el hogar.

El Día del Soltero nació en 1993 en la Universidad de Nanjing, China, como una iniciativa de estudiantes solteros que buscaban celebrar su estado civil en contraposición a fechas románticas como el Día de San Valentín. La fecha elegida, 11/11, simboliza cuatro unos que representan a individuos que están solos.

La transformación de esta celebración cultural en el mayor festival de comercio electrónico del planeta se debe a Alibaba, el gigante chino del comercio digital. En el 2009, Alibaba lanzó la primera edición comercial del evento con apenas 27 marcas participantes, generando ventas por $7.600 millones.

Desde entonces, el crecimiento ha sido exponencial: para el 2021, el evento había aumentado su volumen de ventas más de 10.000 veces, alcanzando los $84.500 millones, según datos de Coresight Research.

Plataformas con AliExpress tienen promociones especiales para el Día del Soltero (11/11). (Captura/Captura de pantalla AliExpress)

Impacto económico sin precedentes

El impacto económico del Día del Soltero es monumental. Según datos de Syntun, las ventas totales de comercio electrónico durante el Singles Day 2024 alcanzaron los $202.800 millones (1.44 billones de yuanes), lo que representa un incremento del 26,6% comparado con el año anterior. Esta cifra es casi cinco veces superior a las ventas generadas durante la Cyber Week en Estados Unidos, según Emarketer.

Durante la edición 2024, que se extendió por 29 días (del 14 de octubre al 11 de noviembre), las principales plataformas chinas registraron resultados históricos; por ejemplo, Alibaba (Taobao y Tmall) reportó un “crecimiento robusto” en su Valor Bruto de Mercancía (GMV) y un número récord de compradores activos. Un total de 589 marcas superaron los 100 millones de yuanes en ventas, un aumento del 46,5% respecto al 2023. Entre las marcas más exitosas destacan Apple, Xiaomi, Nike, Haier y Midea, con 45 marcas superando los 1.000 millones de yuanes cada una.

Las categorías más vendidas fueron electrodomésticos, electrónica de consumo, belleza y moda, con ventas de aparatos electrónicos alcanzando los $24.000 millones, lo que representó un aumento del 23,1% respecto al año anterior, según Campaign Asia.

Investigaciones académicas han documentado el profundo impacto del Singles Day en los patrones de consumo y la economía global. Un estudio publicado en la revista China-CES analizó el comportamiento de compra durante eventos promocionales como el Singles Day, revelando que los consumidores aumentan su gasto por pedido en un 15,37% durante el 11/11.

Durante el Día del Soltero (11/11) es posible encontrar ofertas de hasta el 90% en algunos productos. (Captura de pantalla Shein)

Cómo aprovechar este fenómeno desde Costa Rica

Según Correos de Costa Rica, las compras en plataformas asiáticas como AliExpress, Alibaba, Temu y Wish se han vuelto parte del día a día de miles de costarricenses, con una red logística internacional que conecta directamente con operadores como Mail Américas, facilitando entregas eficientes.

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) de Costa Rica ha señalado que plataformas como Temu y Shein procesan más de 400.000 paquetes al mes con destino al país, evidenciando el auge del comercio electrónico transfronterizo.

Los descuentos durante el 11/11 pueden alcanzar hasta el 90% en productos seleccionados, especialmente en electrónica, moda, accesorios y artículos para el hogar.

Los consumidores costarricenses tienen acceso pleno al Día del Soltero a través de las diversas plataformas chinas que ofrecen envíos internacionales directos a Costa Rica.

Para garantizar una experiencia de compra exitosa y sin contratiempos durante el Día del Soltero, es crucial ir más allá de la simple búsqueda de descuentos. La preparación y la estrategia son clave para maximizar los ahorros y asegurar que sus compras lleguen a Costa Rica de manera eficiente.

A continuación, presentamos una serie de consejos para que los consumidores costarricenses aprovechen al máximo el 11/11: