Diez meses después de que se formalizara el acuerdo mediante el cual Heineken asumió el control de los negocios de bebidas y comercio minorista que pertenecían a Florida Ice and Farm Company (Fifco), la operación costarricense transita una etapa decisiva de acoplamiento corporativo. Lo que inicialmente se diseñó como una hoja de ruta de integración a dos años plazo registra ya un avance del 85%, un ritmo que superó las proyecciones iniciales reportadas por la casa matriz a los mercados internacionales.

La transición no solo implicó homologar más de 2.200 procesos y políticas internas, sino también posicionar el portafolio costarricense dentro de la arquitectura de una de las multinacionales de consumo masivo más grandes del planeta. En este reordenamiento, la marca Imperial se ubicó en el grupo de las 25 etiquetas de mayor relevancia global para el conglomerado, mientras la operación local afina el lanzamiento de nuevos productos y asume el rol de plataforma de crecimiento para Centroamérica.

Para analizar los números de este primer año, el futuro de cadenas como Musi y Musmanni, y la reciente venta de los activos que la empresa mantenía en Estados Unidos, El Financiero conversó con Rolando Carvajal, CEO de Heineken Costa Rica.

Rolando Carvajal, CEO de Heineken Costa Rica dio pistas sobre que en 2027 podrían lanzarse nuevos productos al portafolio de la empresa. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

A casi un año de la transacción, ¿Cuál es la actualidad de Heineken Costa Rica y cómo resume este periodo?

Ha sido un periodo de prácticamente diez meses concentrado en priorizar el proceso de integración. Somos un conjunto de negocios en Centroamérica y México que debían adaptarse a las prioridades y metodologías de una compañía global. Diseñamos una matriz de más de 2.200 actividades de homologación: capacidades, formas de trabajar, políticas y captura de sinergias. La prioridad ha sido esa agenda sin descuidar el día a día. Los resultados del negocio nos acompañan con solidez en volumen y rentabilidad en todas las geografías. El proceso de integración registra ya un avance cercano al 85%, superando el cronograma original.

¿Ese 85% significa que recortaron los plazos previstos?

Sí, superamos las expectativas corporativas. De hecho, el CFO global compartió este caso en su último reporte a accionistas como un ejemplo destacado en velocidad de ejecución y captura de sinergias. Lo que estaba planteado como un plan a dos años va a concluir mucho antes.

¿Cuáles fueron las claves para avanzar a ese ritmo?

La planificación rigurosa. Levantamos y priorizamos cada una de las tareas y asignamos un equipo dedicado con metodología estricta para asegurar que se ejecutaran en todos los departamentos y países. También fue determinante la disciplina operativa que la empresa ya traía en sus metodologías de trabajo, sumada al hecho de que existía una relación de más de 25 años entre ambas organizaciones.

Operativamente, ¿qué cambió para la organización en el país tras el negocio con Heineken?

Pasamos de ser una empresa regional a insertarnos en una corporación global con otra escala y plataformas de desarrollo. La operación se gestiona principalmente desde Costa Rica. Hay mucho por aprender, pero también descubrimos que tenemos aportes valiosos para la corporación. Aportamos capacidades en agilidad, innovación y un modelo de negocio multicategoría y multigeografía que está influyendo positivamente en la mesa de decisiones para la región de las Américas.

En años anteriores la categoría de bebidas había mostrado una reducción en sus utilidades, ¿Cómo está actualmente?

Llevamos una tendencia positiva tanto en crecimiento de volumen como en resultados financieros. Por políticas de la corporación, los datos específicos se publican de forma consolidada a nivel global y no por país, pero el desempeño operativo es muy satisfactorio.

¿Cómo se posicionan las marcas nacionales bajo el paraguas de Heineken? ¿Habrá mayor proyección internacional para Imperial o Tropical por ejemplo?

Es un hito relevante: Imperial se integró de inmediato al bloque de las 25 marcas prioritarias de Heineken en el mundo, lo que significa que recibe mayor asignación de recursos, investigación e innovación. Además, la corporación busca diversificar su oferta hacia bebidas alcohólicas saborizadas, bebidas no alcohólicas y funcionales. En ese frente, marcas como Tropical, Vida, Adán & Eva o Bambú forman parte activa de los planes de desarrollo para otros mercados del continente.

¿Hacia dónde evolucionará el portafolio frente a los nuevos hábitos de consumo?

El consumidor evoluciona con rapidez. Investigamos de forma permanente las ocasiones de consumo y con base en esa data ajustamos empaques, formulaciones y la llegada de nuevas marcas. En el plan estratégico para 2027 contemplamos una agenda fuerte de innovación, tanto sobre líneas actuales como con productos que ingresarán próximamente al catálogo.

Recientemente adquirieron la marca de agua Rain Forest, teniendo ya a Cristal. ¿Cuál es la lógica detrás de esa compra?

Responde a la estrategia de segmentación. Cristal es la marca líder en el segmento masivo en el país, mientras que Rain Forest ocupa un espacio premium y ultra premium, con presencia en nichos como la hotelería de lujo. Vemos un potencial importante para ampliar la cobertura de Rain Forest tanto en el mercado local como a escala internacional.

En el área de comercio minorista (retail), con cadenas como Musi y Musmanni, ¿cuál ha sido la visión de Heineken, considerando que no es su negocio central tradicional?

Para nosotros el negocio minorista es un canal estratégico de cercanía con el consumidor: nos da datos directos sobre patrones de compra y nos permite testear promociones y dinámicas comerciales antes de escalarlas al resto del mercado. Por otra parte, para Heineken el formato no es ajeno; la compañía opera en México la cadena Six, que suma cerca de 17.000 tiendas de conveniencia. En Costa Rica hemos rediseñado la propuesta de valor y la experiencia de consumo dentro del local en Musmanni y en Musi para mantener los formatos vigentes. Es un modelo positivo que tiene margen para continuar expandiéndose.

¿Qué peso tiene o conserva Costa Rica como centro de operaciones y qué aporta al resto de Centroamérica?

El negocio que gestionamos desde Costa Rica sigue siendo el más relevante de la región. El mercado centroamericano ofrece un potencial enorme y pusimos en marcha un plan estratégico para que la escala global de Heineken se apoye en nuestra red logística y conocimiento local. La combinación de multicategoría y presencia regional es una fortaleza diferencial.

¿Cuál fue el desenlace del negocio que la compañía mantenía en Estados Unidos?

Desde el inicio de la transacción se comunicó que esa operación no tenía un encaje estratégico con el modelo de negocio de Heineken en Estados Unidos, enfocado en marcas premium, mientras que la operación adquirida se centraba en marcas masivas y de valor. La primera semana de septiembre cerramos formalmente la venta de esa división a un fondo de inversión estadounidense que dará continuidad y desarrollo al negocio y a su personal.

En medio del proceso, Heineken nombró a Rafa Oliveira como nuevo CEO global. ¿Tuvo esto algún impacto en la estrategia local?

Refuerza la línea de trabajo. Su llegada subraya la búsqueda de mayor agilidad, competitividad y disciplina en la ejecución comercial en todas las filiales. Lo que estamos haciendo es revisar nuestros modelos de operación y portafolios para competir de forma más contundente en el mercado.

¿Qué puede esperar el consumidor en Costa Rica para 2027 de parte de la empresa?

Mayor innovación en producto, inversión en las marcas y nuevas propuestas de valor en el punto de venta. A esto se suma la continuidad de los compromisos de sostenibilidad ambiental y social, que siguen siendo un pilar estratégico indiscutible para la organización.

Rolando Carvajal, CEO de Heineken Costa Rica (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

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