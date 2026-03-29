Negocios

Nace Heineken Costa Rica tras compra de Fifco: ¿cuáles son los planes de la compañía en el país?

¿Qué pasará con marcas clásicas como Imperial, Pilsen y Tropical? Tres altos representantes de Heineken revelaron a ‘El Financieroʼ los planes iniciales tras la compra oficial del sector de bebidas y alimentos de Fifco.

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Por Brandon Flores

La industria de bebidas en Centroamérica ha experimentado un movimiento histórico cuyos efectos ya se empiezan a sentir. La integración de las operaciones de Florida Ice and Farm Company (Fifco) a la estructura global de Heineken no se limita a un cambio de dueños o una actualización de logotipos; es, en palabras de su CEO global, Dolf van den Brink, la transacción más importante que la multinacional neerlandesa ha ejecutado en los últimos diez años.








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Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

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