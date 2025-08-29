Dos supermercados y un restaurante de comida rápida preparan nuevas aperturas en Cartago. Estas son las ubicaciones

Continúan las aperturas de negocios en Cartago, en distintas zonas de la provincia. En el pasado reciente, la Vieja Metrópoli se ha convertido en uno de los polos de comercio más importantes en el país y ahora las más recientes aperturas serán de locales de Palí, Maxi Palí y Taco Bell.
En el caso de Palí, el próximo local estará ubicado en Cartago centro, contiguo a Plaza Iglesias, muy cerca del Colegio San Luis Gonzaga. De hecho, estará en el local donde hasta hace poco se ubicaba la tienda Mayca.
Desde el cantón de Paraíso también hay noticias, pues la cadena de comida rápida Taco Bell está desarrollando su nuevo local en esa localidad cartaginesa. El alcalde Michael Álvarez confirmó en redes sociales que el comercio se ubicará al costado oeste del KFC, en las cercanías del Campo Ayala.
Y aunque no es en Cartago, la cadena especializada en pollo frito KFC, se alista para abrir otro restaurante en suelo nacional. El punto elegido es en Desamparados centro, al costado sur de la Clínica Marcial Fallas.
Según pudo confirmar este medio con la marca, la apertura está prevista para octubre próximo.
Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.
