Negocios

Dos supermercados y un restaurante de comida rápida preparan nuevas aperturas en Cartago. Estas son las ubicaciones

La Vieja Metrópoli continúa atrayendo comercios que la eligen como parte de sus planes de expansión.

EscucharEscuchar
Por Brandon Flores

Continúan las aperturas de negocios en Cartago, en distintas zonas de la provincia. En el pasado reciente, la Vieja Metrópoli se ha convertido en uno de los polos de comercio más importantes en el país y ahora las más recientes aperturas serán de locales de Palí, Maxi Palí y Taco Bell.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Nuevos negociosExpansión comercialCartago
Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.