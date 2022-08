Ejecutivo de Disney: “Los cines siguen haciendo un esfuerzo tremeno para ser la opción más asequible en entrenimiento”

Si una familia de cuatro personas quiere ir al cine, tendrá que gastar al menos ₡13.000 solamente en las entradas para una sala regular 2D, y si quieren comer habrá que desembolsar cerca de ₡15.000 compartiendo palomitas.

A pesar de que esta sea una actividad bastante popular, el impacto de los precios es cada vez mayor.

En una entrevista con EF, Renato D’Angelo, director ejecutivo para Centroamérica, Caribe y Latinoamérica de Disney Studios, explicó que los cines y las producciones están jugando en contra de la inflación para mantener los costos.

Al ver a Costa Rica como mercado para el cine, se encuentra que el país está entre las diez naciones con los precios promedio más baratos para comprar las entradas, según un estudio realizado por Money.co.uk, plataforma, que permite a los consumidores comparar diversos productos financieros.

En nuestro país, el costo promedio por boleto es de $5,57 (₡3.700), mientras que en Suiza, nación donde es más caro acceder a esta opción de entretenimiento, supera los ₡13.000.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), los costos por recreación, cultura y deporte muestran una variación interanual del 5,02% (entre julio 2021 y junio 2022).

D’Angelo explicó que a pesar de las presiones inflacionarias, Disney tiene buenas proyecciones para el mercado costarricense, principalmente para las películas animadas.

- ¿Cómo enfrentaron la pandemia?

Poco a poco vamos retomando la asistencia de las personas al cine. En nuestro caso particular los resultados para este año han sido tremendos con Dr Strange, y con Thor que ha sido fantástico.

Para darte un número, estamos ya por arriba del 50% si lo comparamos con el mismo periodo del 2019. La recuperación viene rápida, y no estamos en un número más alto no porque el consumidor no quiera ir al cine, sino porque en el 2019 hubo muchos más estrenos de los que tenemos ahora.

- ¿Cuáles son las expectativas que tienen para el 2023?

Proyectamos que vamos a superar las cifras del 2019, tenemos todo ese año lleno de estrenos.

Veníamos en un momento muy bueno en el 2019, y ahora pensamos superar las ventas.

Está probado que al público costarricense le encanta el cine y es el mercado más fuerte que tenemos en Centroamérica.

- ¿Cómo les ha impactado la inflación a los cines?

La inflación nos afecfa a todos, al consumidor primeramente, pero sí a todos. Nadie quiere subir los precios, pero se nos pone presión.

Imagínate un cine, es una operación compleja, es una operación que involucra grandes requerimientos para mantenerlo y también hay que atender el área de comidas.

Los cines de acá tienen una muy buena infraestructura que le puede hacer competencia a Estados Unidos. Lo que hicieron nuestros socios de Cinépolis, Nova, Cinemark, fue una inversión enorme. Estos equipos dependen de chips y con toda la afectación global de la producción de chips de Taiwán, nos afecta. La logística de mover todas las materias que se necesitan para atender a los clientes nos golpea.

- ¿Los altos costos de mantenimiento y de producción afectaron los precios de cara al cliente?

Los cines han hecho un esfuerzo tremendo para seguir siendo la opción de entretenimiento más asequible que existe.

Es la opción más económica para disfrutar de un evento en vivo. Queremos que los consumidores sigan viniendo a los cines.

A pesar de los incrementos, los precios para una familia se mantienen como la opción más accesible.

Renato D’Angelo, director ejecutivo para Centroamérica, Caribe y Latinoamérica de Disney Studios, en entrevista con EF, aseguró que Costa Rica es el principal mercado para la empresa en Centroamérica. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

- ¿Cómo evalúa Disney la voraz competencia que existe actualmente con los diferentes jugadores que están en la industria cinematográfica?

La industria del cine es muy saludable, y la variedad le ayuda al consumidor, porque sale muy satisfecho.

Yo muy feliz de que las personas puedan disfrutar lo que quieran y tengan la oportunidad de ir al cine, disfrutar de sus personajes favoritos y nosotros estamos en una muy buena posición con el contenido que ofrecemos con nuestras diferentes marcas, tenemos un poquito para cada consumidor.

- ¿Cuáles son los hábitos de consumo de los costarricenses?

Hablando de América Central, el consumidor costarricense es familiar, le encanta salir con su familia, ir a películas de animación, las de Marvel funcionan muy bien, y acuden más a los cines los fines de semana.

Luego tenemos Panamá, donde también funcionan estas películas, pero destacan más las de horror y puramente acción y van más entre semana.

Hay diferencias entre los públicos.

- ¿Qué están haciendo para diversificarse en este mercado?

Tenemos mucho potencial para crecer, en infraestructura, en más cines, en más experiencias, en formatos nuevos.

Acá tenemos diferentes formatos 4DX, las salas junior, las salas VIP... Todo el contenido que tenemos y desde antes de la pandemia veníamos creciendo.

Está probado que el consumidor costarricense quiere salir de su casa, quiere ir al cine, quiere ver eventos especiales en su hogar y vamos a seguir posicionándonos.