Invertir en el desarrollo de los colaboradores, nada hacemos con invertir en tecnologías u otras cosas, si las personas no creen en ellos mismos y en su líder y, por lo tanto, en la empresa. Esta inversión puede ser en capacitación, si falta conocimiento; en coaching, si sabe y puede, pero no lo está logrando, y en apoyo externo, si sabe pero no puede por falta de algún recurso.