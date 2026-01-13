Negocios

El auge de la cerveza sin alcohol en Costa Rica: importaciones se disparan y alcanzan cifra récord de $1,6 millones

Solo entre 2023 y 2024, las importaciones de cerveza sin alcohol a Costa Rica crecieron cerca de un 500%. Analizamos las cifras, marcas presentes y el cambio cultural hacia un nuevo modelo de consumo

EscucharEscuchar
Por Marcia Solano Miller

La cerveza es un viejo conocido de los costarricenses, sobre todo cuando de reuniones sociales se trata. Ahora su consumo no se limita a celebraciones, sino que se extendió a los hogares y comercios como un acompañante casual.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Costa Ricacerveza sin alcoholcrecimientoimportaciones
Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.