El brazo detrás de Skechers, Nautica y Tommy Hilfiger en Costa Rica revela su hoja de ruta hacia 2026

Empresa multimarca en Costa Rica está presente en los segmentos de moda y calzado y este año traerán la franquicia Bimba y Lola. Conozca más sobre sus operaciones en el país

Por Brandon Flores

Fundado en 1995, Grupo A es una empresa costarricense líder en la importación y distribución masiva de calzado, ropa y accesorios de moda. Con una trayectoria de más de tres décadas, la compañía ha consolidado una red logística que integra a más de 25 proveedores de Brasil, Asia, Estados Unidos y Centroamérica, permitiéndole gestionar un portafolio de marcas de prestigio mundial como Skechers, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Michael Kors, Nautica y Polo Ralph Lauren, además de las reconocidas líneas de calzado brasileño Vizzano, Moleca y Beira Rio.








