El brazo detrás de Skechers, Nautica y Tommy Hilfiger en Costa Rica revela su hoja de ruta hacia 2026

Fundado en 1995, Grupo A es una empresa costarricense líder en la importación y distribución masiva de calzado, ropa y accesorios de moda. Con una trayectoria de más de tres décadas, la compañía ha consolidado una red logística que integra a más de 25 proveedores de Brasil, Asia, Estados Unidos y Centroamérica, permitiéndole gestionar un portafolio de marcas de prestigio mundial como Skechers, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Michael Kors, Nautica y Polo Ralph Lauren, además de las reconocidas líneas de calzado brasileño Vizzano, Moleca y Beira Rio.

Su operación no se limita al territorio costarricense, ya que desde 2019 expandió su presencia regional a través de Grupo Alef Intl. en Panamá para atender los mercados de Centroamérica y Venezuela. Además de su músculo como distribuidora, el grupo ha diversificado su modelo de negocio mediante el retail con su concepto Tiendas MIX, ubicadas en Multiplaza Escazú, Multiplaza Curridabat y Paseo de las Flores, junto con sus divisiones especializadas MIX KIDS para el segmento infantil y Magafam, una unidad dedicada exclusivamente al calzado de seguridad industrial en alianza con el Grupo Cobán de Guatemala.

Además, para el 2026 la firma abrirá la primera tienda de Bimba y Lola, una franquicia de moda española. Para conocer más sobre la operativa de esta compañía en el país, EF conversó con Alan Alter, gerente general de Grupo A.

Alan Alter, Gerente General de Grupo A. (Cortesía/Cortesía)

¿Qué marcas han mostrado el mayor crecimiento en los últimos años y qué factores cree que explican ese desempeño (precio, tendencia, comunicación, ubicaciones, etc.)?

En los últimos años hemos observado un desempeño muy positivo en marcas vinculadas al confort y al estilo de vida activo. Skechers ha mostrado un crecimiento sostenido, impulsado por una propuesta clara enfocada en comodidad, innovación y uso diario, así como por una comunicación efectiva y ubicaciones estratégicas.

En el segmento deportivo, Reebok ha presentado un crecimiento consistente, respaldado por una oferta alineada tanto al entrenamiento como al uso cotidiano, además de mejoras en la experiencia de compra en tienda.

También destacan Vizzano y Modare, que han sabido interpretar tendencias internacionales y adaptarlas al mercado local. En general, el crecimiento responde a una combinación equilibrada de precio, tendencia, comunicación y una adecuada presencia comercial.

En la operación diaria, ¿qué es lo más retador de manejar una compañía multimarca en Costa Rica y qué es lo más valioso y enriquecedor de ese modelo?

El principal reto es mantener claridad estratégica, asegurando que cada marca conserve un posicionamiento definido y coherente. Esto requiere una lectura constante del mercado y una gestión precisa del portafolio.

Al mismo tiempo, es un modelo muy valioso, ya que permite diversificar riesgos, atender distintos perfiles de consumidor y generar eficiencias operativas. La convivencia de marcas deportivas, de moda, de calzado y de accesorios fortalece la capacidad de adaptación del grupo.

¿Cómo evitan que haya “canibalización” entre marcas del mismo portafolio y se aseguran de que cada una tenga un posicionamiento claro?

Trabajamos con una segmentación clara por precio, categoría, público objetivo y canal. Cada marca tiene definido su rol dentro del portafolio, lo que se refleja en la selección estratégica de producto, la comunicación y la estrategia comercial.

Este enfoque nos permite atender distintas necesidades del consumidor sin superposición innecesaria y construir valor de marca de forma sostenible.

¿De qué manera la realidad económica actual del país (inflación, ingreso disponible, tipo de cambio) está impactando el desempeño de las distintas marcas del grupo?

El contexto económico ha generado un consumidor más cauto y analítico, con mayor sensibilidad al precio, pero también más consciente del valor que recibe a cambio.

En este escenario, las marcas que ofrecen calidad, durabilidad y una propuesta clara de valor han mostrado mayor resiliencia. El consumidor prioriza compras más pensadas y productos que justifiquen la inversión.

¿Qué cambios recientes han notado en el comportamiento de compra del consumidor costarricense (frecuencia de compra, ticket promedio, preferencia por promociones vs. valor de marca)?

Hemos observado una menor frecuencia de compra, pero un mayor nivel de análisis previo. El consumidor compara más, investiga y toma decisiones más informadas.

Al mismo tiempo, se ha fortalecido la valoración por las marcas brasileñas, especialmente en categorías de moda y calzado, debido a su capacidad de combinar diseño, tendencia y precio. El mayor acceso a tecnología, redes sociales y plataformas digitales ha acelerado la adopción de tendencias, permitiendo que el consumidor costarricense incorpore rápidamente propuestas internacionales a su estilo de vida.

También identificamos comportamientos muy marcados por temporalidad en algunas categorías. En marcas como Jansport, por ejemplo, existen momentos específicos del año con alta concentración de demanda, lo que exige una planificación estratégica muy precisa en inventarios, comunicación y canales, para maximizar el desempeño sin depender exclusivamente de promociones.

Las promociones siguen siendo relevantes, pero el valor de marca, la moda y la funcionalidad del producto tienen hoy un peso cada vez mayor.

¿Cómo ha cambiado el portafolio en los últimos cinco años (marcas que entran, salen, se reposicionan) y qué decisiones estratégicas hay detrás de esos movimientos?

En los últimos cinco años hemos trabajado en una evolución estratégica del portafolio, incorporando marcas con mayor valor de marca, reforzando categorías como deporte, lifestyle (estilo de vida) y accesorios, y ajustando posicionamientos para responder mejor al mercado.

Estas decisiones responden a una visión de largo plazo enfocada en sostenibilidad, diferenciación y crecimiento ordenado.

Mirando específicamente la llegada de Bimba y Lola, ¿cómo creen que va a reconfigurar la mezcla actual de marcas y la percepción del grupo en el segmento moda premium del país?

La incorporación de Bimba y Lola representa un paso estratégico para Grupo A, al introducir por primera vez en Costa Rica una marca internacional de moda premium con fuerte identidad global.

La primera apertura de la marca está prevista para abril de 2026 en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, Panamá, uno de los principales hubs aéreos de la región, que moviliza más de 20 millones de pasajeros al año. Esta ubicación permite una exposición regional e internacional de alto impacto, posicionando la marca ante viajeros de turismo y negocios desde su primer punto de contacto.

Posteriormente, en junio de 2026, se realizará la apertura en Multiplaza Escazú, integrando la marca al circuito de moda premium del mercado costarricense.

Anuncio de la apertura de Bimba y Lola en Costa Rica (Cortesía). (Cortesía /Cortesía Bimba y Lola)

Además de Bimba y Lola, ¿cuáles son los planes que tienen para este año y hacia 2026 en cuanto a llegada de nuevas marcas o expansión del portafolio?

Además del desarrollo de Bimba y Lola, Grupo A realizará este año una apertura fuera del Gran Área Metropolitana, ubicada en una zona de alta afluencia de turismo nacional y extranjero, como parte de su estrategia de crecimiento territorial y acercamiento a nuevos públicos.

Por otro lado, en marzo de 2026 está prevista la apertura de Run Lab, un nuevo concepto especializado en running, trail y movilidad activa, alineado con la creciente demanda por bienestar, deporte y estilos de vida saludables.

Hacia 2026, el grupo continuará evaluando oportunidades de expansión y fortalecimiento del portafolio, siempre bajo una visión estratégica y de largo plazo.