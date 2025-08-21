Negocios

El cacao de Costa Rica se posiciona en la élite mundial: dos marcas nacionales ganan medallas en prestigioso certamen internacional

Dos marcas de Costa Rica acaban de ser reconocidas en la competencia de chocolates más prestigiosa del continente. Le contamos quiénes son los ganadores y por qué estos premios son clave para la industria del cacao nacional.

EscucharEscuchar
Por Mathew Chaves

El mercado global de chocolate fino y artesanal, conocido como bean-to-bar, se ha convertido en una industria altamente competitiva donde la calidad del cacao y la maestría en la elaboración son factores clave.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
chocolatescacaopremiosCosta Rica
Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.