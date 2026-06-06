Negocios

El correo electrónico como “domicilio legal”: lo que toda empresa en Costa Rica debe saber sobre el tema

Las figuras como sociedades anónimas, de responsabilidad limitada, en nombre colectivo y en comandita simple deben prestar atención a las nuevas disposiciones que establece Tributación. Le contamos de qué se trata.

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Por Brandon Flores

En Costa Rica, el correo electrónico dejó de ser un simple dato de contacto y pasó a ser la “casa oficial” de las sociedades mercantiles ante el Estado y los tribunales. Eso es, en esencia, lo que establece la Ley 10.597: entenderlo es clave para cualquier empresa, porque de ese buzón virtual dependen juicios, multas y la posibilidad misma de defenderse.








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Sociedades mercantiles
Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

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