El mapa de Arby’s en Costa Rica se mueve: vea los cierres y aperturas de locales que confirmamos

El mercado de comida rápida en Costa Rica está reordenando sus piezas.

En un movimiento reciente, la cadena estadounidense Arby’s anunció el cierre definitivo de su restaurante en Curridabat con el objetivo de mudar su operación hacia otro sector de la capital.

Ese punto de venta fue el primero que tuvo la compañía en suelo nacional, cuando abrió sus puertas en 2022.

Según confirmó la marca a este medio, próximamente abrirán una sede en el sector de La Sabana. Mientras tanto, el local que dejan en Curridabat no estará vacío mucho tiempo, pues será ocupado por Popeyes, firma “hermana” de Arby’s.

“Esta apertura forma parte de nuestro plan de crecimiento, con el objetivo de acercarnos aún más a nuestros clientes. Actualmente, el proyecto se encuentra en fase de construcción y contará con las más recientes tendencias y estándares que caracterizan a los restaurantes Arby’s a nivel internacional”, indicó la firma a este medio.

Indicaron además que próximamente informarán por medio de sus canales de comunicación oficiales la localización y fecha exacta de apertura.

Por otro lado, con esta reestructuración geográfica la marca estabiliza temporalmente su huella en el país mientras se concreta la nueva inauguración. Durante este período de transición, la operación de la franquicia se mantendrá activa exclusivamente en sus complejos de los centros comerciales City Mall, en Alajuela, y Oxígeno, en Heredia.

Si bien la marca tenía un punto de venta en Liberia, este también fue cerrado pues ya no aparece en las publicaciones de la marca en redes sociales y, al consultar en Google Maps, se muestra que el local guanacasteco fue cerrado permanentemente. Arby’s había inaugurado su local en Liberia en diciembre de 2024.

Arbys cerró su local en Curridabat y ahora será ocupado por Popeyes. Foto: Esteban Bermúdez. (Esteban Bermudez/ebermudez)

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