Negocios

El “paraíso” de Centroamérica que pierde ante México y Colombia en atraer nómadas digitales (y qué hacen mal)

EscucharEscuchar
Por Redacción EF

Los nómadas digitales, las personas que se trasladan a un país para trabajar mientras disfrutan de él, son actualmente un mercado apetecido.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
nómadas digitalesMéxicoColombia
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.