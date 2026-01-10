Negocios

El rebote de la moda en Costa Rica: gasto real en ropa y calzado crece un 29% tras años de declive

Por Redacción EF

Después de varios periodos en los que el vestuario parecía perder relevancia en el presupuesto de los costarricenses, el sector retail de moda experimenta un vigoroso repunte. Los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (Enigh) 2024 revelan que el gasto promedio mensual en “Prendas de vestir y calzado” aumentó un 29,2% en términos reales en comparación con 2018.








ropamoda
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

